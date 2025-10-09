Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు దూరం కానున్న బీజేపీ.. ఎందుకో తెలుసా?
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నవంబర్ 11న జరగాల్సి ఉంది. ఫలితాలు నవంబర్ 14న ప్రకటించబడతాయి. సిట్టింగ్ బిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఆకస్మిక మరణంతో ఈ ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ప్రజల సానుభూతిని పొందాలనే ఆశతో బిఆర్ఎస్ గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను పోటీకి నిలిపింది. ఇతరులు పోటీకి దూరంగా ఉంటారని పార్టీ భావించింది. కానీ అది జరగలేదు.
అధికార కాంగ్రెస్ తన అభ్యర్థిగా నవీన్ యాదవ్ను ఖరారు చేసింది. బీజేపీ ఇంకా తన అభ్యర్థిని ప్రకటించలేదు. బీజేపీ 15-16% ఓట్ల వాటాతో మూడవ స్థానంలో ఉంటుందని సర్వేలు అంచనా వేస్తున్నాయి. పట్టణ నియోజకవర్గంగా, జూబ్లీహిల్స్ ఇప్పటికీ బీజేపీకి స్వల్ప మద్దతును ఇస్తుంది. అందుకే జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికకు భాజపా దూరంగా వుండాలని ఆలోచిస్తోంది.
కాంగ్రెస్ ప్రస్తుతం అంచనాలలో ముందంజలో ఉంది. బీఆర్ఎస్ రెండవ స్థానంలో ఉంది. బీజేపీ నిజంగా కాంగ్రెస్ను ఆపాలనుకుంటే, బీఆర్ఎస్ వెనుక కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక ఓట్లను ఏకీకృతం చేయడానికి బలహీనమైన అభ్యర్థిని తొలగించడం లేదా పోటీకి నిలపడం గురించి ఆలోచించాలని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బండి సంజయ్ను తొలగించిన తర్వాత తన ప్రచారాన్ని తగ్గించుకున్నప్పుడు పార్టీ 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరించింది. ఉప ఎన్నికను దాటవేయడం ఇబ్బందికరంగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఓట్లు చీలిపోకుండా ఉండటానికి బీజేపీ ఇప్పటికీ ప్రచారాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పదవీకాలం పూర్తి చేసుకుని రెండు సంవత్సరాలు అవుతున్నందున ఈ పోటీ ఆయనకు అగ్నిపరీక్షగా కూడా పనిచేస్తుంది. కాంగ్రెస్ విజయం రేవంత్ నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. ఆయన ప్రభుత్వానికి స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది.
అయితే, బీజేపీ దూకుడుగా సవాలు చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే, అది బీఆర్ఎస్ను పునరుద్ధరించే ప్రమాదం ఉంది. ఇది తెలంగాణలో దాని స్వంత దీర్ఘకాలిక స్థానాన్ని బలహీనపరిచే ప్రమాదం ఉంది. ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ విండో అక్టోబర్ 13 నుండి అక్టోబర్ 21 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.