తమిళనాడులోని కరూర్లో జరిగిన టీవీకే ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి, 100 మందికి పైగా గాయపడిన నేపథ్యంలో, పార్టీ అధ్యక్షుడు, నటుడు విజయ్ సంస్థను పునర్నిర్మించడానికి, ఈవెంట్ భద్రతను కఠినతరం చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
పార్టీ అంతర్గత వ్యక్తుల ప్రకారం, విజయ్ 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి అంకితమైన స్వచ్ఛంద సేవకుల దళాన్ని సృష్టించడం, రెండవ శ్రేణి నాయకత్వం కొత్త శ్రేణిని పెంపొందించడం వంటి సమగ్ర పునర్నిర్మాణ ప్రణాళికపై పనిచేస్తున్నారు.
స్థూల నిర్వహణ లోపం పేలవమైన జన నియంత్రణ ఫలితంగా ప్రత్యక్ష సాక్షులు వర్ణించిన కరూర్ విషాదం టీవీకే నాయకత్వాన్ని తీవ్రంగా కదిలించింది. కేవలం 2,000-3,000 మందికి వసతి కల్పించగల ర్యాలీ వేదికలో దాదాపు 30,000 మంది మద్దతుదారులు గుమిగూడారు.
తొక్కిసలాట భద్రతా ప్రోటోకాల్స్లో స్పష్టమైన లోపాలను బహిర్గతం చేసింది. పార్టీ ప్రజల ఆగ్రహాన్ని, చట్టపరమైన పరిశీలనను ఎదుర్కొంది. ఈ విపత్తుతో ఏర్పడిన పరిణామాల దృష్ట్యా, విజయ్ ఇప్పుడు డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే, ఎండీఎంకే, డీఎండీకే వంటి ప్రధాన ద్రవిడ పార్టీలు నిర్వహించే వాటి మాదిరిగానే ఒక ప్రత్యేక స్వచ్ఛంద దళాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నారు.
ఇందులో శిక్షణ పొందిన కార్యకర్తలు తమిళనాడు అంతటా టీవీకే కార్యక్రమాలలో జనసమూహ నియంత్రణ, భద్రత, అత్యవసర ప్రతిస్పందనను నిర్వహిస్తారు. కరూర్ ప్రమాదం పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటారు. ఈ దళానికి శిక్షణా సెషన్లు, వర్క్షాప్లను త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
తొక్కిసలాట తర్వాత చట్టపరమైన సవాళ్ల మధ్య ప్రధాన కార్యదర్శి బుస్సీ ఆనంద్, ఎన్నికల విభాగం నిర్వహణ కార్యదర్శి ఆదవ్ అర్జున్తో సహా అనేక మంది అగ్ర కార్యనిర్వాహకులు క్రియాశీల పాత్రల నుండి వైదొలిగారు. ఈ శూన్యతను పూడ్చడానికి, విజయ్ వ్యక్తిగతంగా రెండవ శ్రేణి నాయకులను షార్ట్లిస్ట్ చేస్తున్నారు.
వీరిలో చాలామంది ఇతర పార్టీలలో ముందస్తు రాజకీయ అనుభవం ఉన్నవారు త్వరలో పార్టీ కొత్త వెన్నెముకగా బరిలోకి దిగుతారు. ఈ నాయకులు రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తారు. స్థానిక సంస్థాగత బలాన్ని పెంచుకుంటారు. కార్యకర్తలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. ఎన్నికల సన్నద్ధతను పర్యవేక్షిస్తారు.
ఈ కొత్త నాయకత్వ జాబితా విడుదల తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్త శిక్షణా కార్యక్రమాలతో పాటు స్వచ్ఛంద సేవకుల దళాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభిస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కరూర్ విషాదం నుండి ఉద్భవించిన భద్రతా సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ, మద్దతుదారులలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి టీవీకేని క్రమశిక్షణ కలిగిన, యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్న రాజకీయ సంస్థగా నిలబెట్టడానికి విజయ్ దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నారు.