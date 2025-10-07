మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (11:54 IST)

Karur stampede: వాలంటీర్ ఫోర్స్‌ను బరిలోకి దించనున్న టీవీకే చీఫ్ విజయ్

Vijay
తమిళనాడులోని కరూర్‌లో జరిగిన టీవీకే ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయి, 100 మందికి పైగా గాయపడిన నేపథ్యంలో, పార్టీ అధ్యక్షుడు, నటుడు విజయ్ సంస్థను పునర్నిర్మించడానికి, ఈవెంట్ భద్రతను కఠినతరం చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
 
పార్టీ అంతర్గత వ్యక్తుల ప్రకారం, విజయ్ 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి అంకితమైన స్వచ్ఛంద సేవకుల దళాన్ని సృష్టించడం, రెండవ శ్రేణి నాయకత్వం కొత్త శ్రేణిని పెంపొందించడం వంటి సమగ్ర పునర్నిర్మాణ ప్రణాళికపై పనిచేస్తున్నారు.
 
స్థూల నిర్వహణ లోపం పేలవమైన జన నియంత్రణ ఫలితంగా ప్రత్యక్ష సాక్షులు వర్ణించిన కరూర్ విషాదం టీవీకే నాయకత్వాన్ని తీవ్రంగా కదిలించింది. కేవలం 2,000-3,000 మందికి వసతి కల్పించగల ర్యాలీ వేదికలో దాదాపు 30,000 మంది మద్దతుదారులు గుమిగూడారు. 
 
తొక్కిసలాట భద్రతా ప్రోటోకాల్స్‌లో స్పష్టమైన లోపాలను బహిర్గతం చేసింది. పార్టీ ప్రజల ఆగ్రహాన్ని, చట్టపరమైన పరిశీలనను ఎదుర్కొంది. ఈ విపత్తుతో ఏర్పడిన పరిణామాల దృష్ట్యా, విజయ్ ఇప్పుడు డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే, ఎండీఎంకే, డీఎండీకే వంటి ప్రధాన ద్రవిడ పార్టీలు నిర్వహించే వాటి మాదిరిగానే ఒక ప్రత్యేక స్వచ్ఛంద దళాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నారు.
 
ఇందులో శిక్షణ పొందిన కార్యకర్తలు తమిళనాడు అంతటా టీవీకే కార్యక్రమాలలో జనసమూహ నియంత్రణ, భద్రత, అత్యవసర ప్రతిస్పందనను నిర్వహిస్తారు. కరూర్ ప్రమాదం పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటారు. ఈ దళానికి శిక్షణా సెషన్‌లు, వర్క్‌షాప్‌లను త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
 
తొక్కిసలాట తర్వాత చట్టపరమైన సవాళ్ల మధ్య ప్రధాన కార్యదర్శి బుస్సీ ఆనంద్, ఎన్నికల విభాగం నిర్వహణ కార్యదర్శి ఆదవ్ అర్జున్‌తో సహా అనేక మంది అగ్ర కార్యనిర్వాహకులు క్రియాశీల పాత్రల నుండి వైదొలిగారు. ఈ శూన్యతను పూడ్చడానికి, విజయ్ వ్యక్తిగతంగా రెండవ శ్రేణి నాయకులను షార్ట్‌లిస్ట్ చేస్తున్నారు.
 
వీరిలో చాలామంది ఇతర పార్టీలలో ముందస్తు రాజకీయ అనుభవం ఉన్నవారు త్వరలో పార్టీ కొత్త వెన్నెముకగా బరిలోకి దిగుతారు. ఈ నాయకులు రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తారు. స్థానిక సంస్థాగత బలాన్ని పెంచుకుంటారు. కార్యకర్తలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. ఎన్నికల సన్నద్ధతను పర్యవేక్షిస్తారు.
 
ఈ కొత్త నాయకత్వ జాబితా విడుదల తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్త శిక్షణా కార్యక్రమాలతో పాటు స్వచ్ఛంద సేవకుల దళాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభిస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కరూర్ విషాదం నుండి ఉద్భవించిన భద్రతా సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ, మద్దతుదారులలో విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి టీవీకేని క్రమశిక్షణ కలిగిన, యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్న రాజకీయ సంస్థగా నిలబెట్టడానికి విజయ్ దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నారు.

అది నా రెండో ఇళ్లు.. అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా వుంటాను.. ఆ కొటేషన్ నన్ను మార్చేసింది..

అది నా రెండో ఇళ్లు.. అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా వుంటాను.. ఆ కొటేషన్ నన్ను మార్చేసింది..ఈషా ఫౌండేషన్ తనకు రెండో ఇళ్లు లాంటిదని.. అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా వుంటుందని అగ్ర హీరోయిన్ సమంత ప్రకటించింది. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి కోలుకుని తిరిగి పూర్తి ఉత్సాహంతో కనిపిస్తున్న సమంత, త్వరలోనే మా ఇంటి బంగారం సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంకా సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ చురుగ్గా వుండే సమంత.. తాజాగా ఇన్‌స్టాలో తన ఫాలోవర్లతో సరదాగా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఓపికగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఓ అభిమాని మీ తదుపరి తెలుగు సినిమా ఏంటి? అని ప్రశ్నించగా, ఆమె మా ఇంటి బంగారం అని తెలిపారు.

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా పవన్ కళ్యాణ్ "ఓజీ"

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం "ఓజీ" అభిమానులు ఊహించినట్టే సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ యేడాదిలో ఇప్పటివరకు తెలుగులో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది. సెప్టెంబరు 25వ తేదీన విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 11 రోజుల్లో రూ.308 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. "రూల్స్ లేవు.. చట్టాలు లేవు... గంభీర 'లా'" మాత్రమే ఉంది. ఇతడే "ఒరిజినల్ గ్యాంగ్ స్టర్" అంటూ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ ‌తన ఎక్స్ ఖాతాలో సినిమా వసూళ్ళ వివరాలు ప్రకటించింది.

నాకేం కాలేదు.. అంతా బాగానే వుంది... మా కారుకు దెబ్బ తగిలింది : విజయ్ దేవరకొండ

నాకేం కాలేదు.. అంతా బాగానే వుంది... మా కారుకు దెబ్బ తగిలింది : విజయ్ దేవరకొండటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండకు పెనుప్రమాదం తప్పింది. తన కుటుంబ సభ్యులతో ప్రయాణిస్తున్న ఆయన కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదం నుంచి ఆయనతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన కారు ప్రమాదానికి గురైనప్పటికీ తనతో పాటు ఉన్నవారంతా క్షేమంగా ఉన్నారని స్పష్టంచేశారు.

విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం.. హీరో సురక్షితం

విజయ్ దేవరకొండ కారు ప్రమాదం.. హీరో సురక్షితంటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ కారు సోమవారం రాత్రి ప్రమాదానికి గురైంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి సమీపంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఆయన జాతీయ రహదారి 44లో ఏపీలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా మినీ లారీ ఒకటి కారును ఓవర్ టేక్ చేయబోయి విజయ్ దేవరకొండ ప్రయాణిస్తున్న కారును ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు ముందు భాగం బాగా దెబ్బతింది.

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!

Balakrishna: చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ సినిమాలు ఆగిపోవడానికి వారే కారకులా!ఈమధ్య అగ్రహీరోల సినిమాలు దసరానాడు ప్రారంభోత్సవాలు జరగనున్నాయని ప్రకటించారు నిర్మాణ సంస్థలు. కానీ అవి కార్యరూపం దాల్చలేదు. అందుకు రకరకాల కారణాలు చెబుతున్నా అసలు కారణంవేరుగా వుందని సినివర్గాలు తెలియజేస్తున్నారు. నటీనటులును ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ అనుభవం వున్న టెక్నీషియన్లు దొరకడం కష్టంగా వుందని తెలుస్తోంది.

Watch More Videos

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com