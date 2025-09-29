Karur Stampede: కరూర్ తొక్కిసలాట.. 41కి చేరిన మృతుల సంఖ్య
తమిళనాడు వెట్రి కళగం నాయకుడు విజయ్ ప్రచార ర్యాలీలో కరూర్లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి సంఖ్య 41కి పెరిగింది. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఒక మహిళ గాయపడి మరణించింది. ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో వెంటిలేటర్ సహాయంతో చికిత్స పొందుతున్న కరూర్ జిల్లాకు చెందిన 65 ఏళ్ల సుగుణ చికిత్సకు స్పందించకపోవడంతో మరణించింది. మృతుల్లో 18 మంది మహిళలు, 13 మంది పురుషులు, ఐదుగురు యువతులు, ఐదుగురు యువకులు ఉన్నారు. దీంతో మొత్తం 41 మందికి చేరుకుంది.
ఇప్పటివరకు, కరూర్ జిల్లాకు చెందిన 34 మంది బాధితులు, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్, దిండిగల్ జిల్లాలకు చెందిన ఇద్దరు ఒక్కొక్కరు, సేలం జిల్లాకు చెందిన ఒకరు ఉన్నారు. శనివారం సాయంత్రం విజయ్ ర్యాలీలో భారీ జనసమూహం గందరగోళంగా మారింది. హాజరైన వారిలో చాలామంది స్పృహ కోల్పోయి సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. వేదిక వద్ద రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్లే ఈ విషాదం సంభవించిందని వర్గాలు తెలిపాయి.