TVK Vijay: విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏమౌతుందో?
వచ్చే ఏడాది జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు దళపతి విజయ్ టీవీకే పార్టీతో తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా విజయ్ బరిలోకి దిగారు. ఇదే లక్ష్యంతో ఆయన ర్యాలీలకు హాజరు కావడం, ప్రజలను కలవడం ప్రారంభించారు. అయితే, కరూర్లో ఆయన ప్రసంగం విషాదకరంగా ముగిసింది. విజయ్ మధ్యాహ్నం నాటికి చేరుకోవాల్సి ఉంది. కానీ ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చారు. భారీ జనసమూహం కారణంగా సాయంత్రం 7 గంటలకు మాత్రమే ప్రసంగం ప్రారంభమైంది.
ఈ ఆలస్యం హాజరైన వారిని కలవరపెట్టింది. దీంతో తొక్కిసలాట జరిగి 39 మంది మరణించారు. 80 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం రాజకీయ సమావేశాలలో తొక్కిసలాటలు పునరావృతమవుతున్నాయి. ఏర్పాట్లకు నిర్వాహకులే బాధ్యత వహించినప్పటికీ, సంక్షోభాల సమయంలో నాయకులు ఎలా స్పందిస్తారో నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
ప్రాణనష్టం జరిగినప్పటికీ విజయ్ తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ సంఘటన తర్వాత, బాధితులు, కుటుంబాలను పరామర్శించడానికి విజయ్ కరూర్లో ఉండటానికి బదులుగా చెన్నైకి వెళ్లారు.
ముఖ్యమంత్రిఎంకే స్టాలిన్ ఆ రాత్రి ఆసుపత్రిని సందర్శించి, ఎక్స్-గ్రేషియా పరిహారాన్ని ప్రకటించారు. ఆపై విజయ్ ఎక్స్ గురించి సుదీర్ఘ సందేశాన్ని జారీ చేసి ఎక్స్-గ్రేషియా ప్రకటించారు. ప్రజా ఇబ్బందులను నిర్వహించడంలో ఆయనకు అనుభవం లేకపోవడాన్ని ఈ విషాదం హైలైట్ చేసిందని, ఇది ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుపై సందేహాలను లేవనెత్తిందని పరిశీలకులు గమనించారు.
ఇంతలో, టీవీకే పార్టీ సీబీఐ దర్యాప్తు కోరుతూ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ సంఘటన ప్రమాదవశాత్తు జరిగినది కాదని, రాళ్ల దాడి, పోలీసుల లాఠీఛార్జ్ కారణంగా జరిగిందని, దీనిని కుట్రగా అభివర్ణిస్తూ వారు ఆరోపిస్తున్నారు.