Annamalai: ప్రజలను ఏకిపారేసిన అన్నామలై.. వీకెండ్లో రాజకీయ సభలు వద్దు.. (Video)
తమిళనాడులోని కరూర్లో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అన్నామలై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీవీకే అధినేత విజయ్ రోడ్షో సందర్భంగా జరిగిన ఈ దుర్ఘటనలో 40మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం దేశాన్ని కుదిపేసింది. ఈ ఘటనపై వివిధ వర్గాల నుంచి విమర్శలు వస్తున్నప్పటికీ, విజయ్కు ఎలాంటి తప్పులేదని అన్నామలై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే రోడ్షో నిర్వహణకు ఏడు గంటల అనుమతి ఎందుకు ఇవ్వాలి? 2 గంటలకే అనుమతి ఇచ్చి ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదన్నారు.
ఎంతమంది రాబోతున్నారో అంచనా వేసి, తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన బాధ్యత పూర్తిగా ప్రభుత్వం, పోలీసులదే. విజయ్పై నిందలు వేయడం కరెక్ట్ కాదన్నారు. విజయ్పై చెప్పులు విసిరిన ఘటనపై కూడా అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం సంఘటనలో అనేక సందేహాస్పద అంశాలున్నాయి.
ఈ కేసును వెంటనే సీబీఐకి అప్పగించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ సంఘటనలో బాధ్యులైన వారిని గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వం సమగ్ర చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
పనిలో పనిగా ప్రజలను కూడా అన్నామలై ఏకిపారేశారు. దేశంలో చదువుకున్న వారు అధికంగా గల రాష్ట్రాల్లో తమిళనాడు రెండో స్థానంలో వుంది. ఒక నటుడి చూసేందుకు ఆలయాలు, చర్చిలు, మసూదీలపై ఎక్కడం ఏంటి..? అంతేగాకుండా కరెంట్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ ఫార్మర్లపై కూడా ఎక్కుతారా? ఒక నటుడు కారులో వెళ్తుంటే వందమంది ఆయన్ని వెంబడించడం ఏంటి? అని అడిగారు.
భద్రత లేని చోటుకు ఎందుకు రావాలని అడిగారు. టీవీ, యూట్యూబ్లో మీకు నచ్చిన నటుడి ప్రసంగాన్ని హాయిగా చూసుకోవచ్చు కదా.. ఇలా నిలవడానికి, కాలు పెట్టడానికి కూడా స్థానం లేని చోటుకు ఎందుకు రావాలి. చదువుకున్న వారు అత్యధికంగా గల ఈ రాష్ట్రంలో వుండే వారు చేసే పని ఇదేనా అంటూ ప్రశ్నాస్త్రాలు గుప్పించారు.
మహిళలు, చిన్నారులతో ఈ సభకు రావాలా.. భద్రత లేదని తెలిసి ఆ ప్రాంతానికి రావడం సబబు కాదన్నారు. సభలో పదిలక్షల్లో మీరు ఒకరవుతారు. కానీ మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు ఒకరే అనే విషయాన్ని యువత గుర్తు చేసుకోవాలన్నారు.
అలాగే బీజేపీ మహానాడులకు కూడా భద్రత లేకపోతే ఆ ప్రాంతానికి ప్రజలు రాకండి అంటూ పిలుపు నిచ్చారు. ఇలాంటి ఘటనలు తమిళనాడులో ఇక పునరావృతం కాకూడదని ప్రజలకు వేడుకున్నారు అన్నామలై. ఈ రాజకీయ పార్టీ నిర్వహించే సభలకు భద్రత లేని పక్షంలో రానే వద్దని అన్నామలై తెలిపారు. వీకెండ్లలో ఇలాంటి సభలు నిర్వహించ వద్దని విజయ్ని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం అన్నామలై స్పీచ్కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.