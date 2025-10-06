Vijayawada: విజయవాడలో ఆ వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వని వైకాపా.. ఎదురు దెబ్బ తప్పదా?
విజయవాడ నగరంలో కమ్మ, కాపు వర్గాలు ప్రధాన ఓటు బ్యాంకుగా కొనసాగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్, టీడీపీ, జనసేన వంటి పార్టీలు కాపు సామాజిక వర్గానికి నిరంతరం ప్రాధాన్యత ఇస్తుండగా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా నడుస్తోంది. 2014లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కాపు సామాజిక వర్గానికి నగరంలో ఒకే ఒక్క టికెట్ కేటాయించింది. అప్పటి నుండి గత రెండు ఎన్నికల్లో ఆ సామాజిక వర్గానికి టికెట్ రాలేదు.
2014లో వంగవీటి రాధా విజయవాడ తూర్పు నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయిన తర్వాత పార్టీని వీడారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో, సామినేని ఉదయ్ భాను 2024 ఎన్నికల్లో జగ్గయ్యపేట టికెట్ పొందారు. కానీ ఓటమి తర్వాత జనసేనలో చేరారు. అప్పటి నుండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ జగ్గయ్యపేటకు కమ్మ నాయకుడిని ఇన్చార్జిగా నియమించింది. దీంతో జిల్లాలో కాపు ప్రాతినిధ్యం లేదు. ఇలాంటి నిర్లక్ష్యం వల్ల కాపు ఓటర్లు దూరం అవుతారని ఆ సంఘం నాయకులు నిరాశ వ్యక్తం చేశారు.
గత ఎన్నికల సమయంలో, అడపా శేషు, బొమ్మదేవర సుబ్బారావు, ఆకుల శ్రీనివాస్ సహా పలువురు కాపు నాయకులు విజయవాడ సెంట్రల్ టికెట్ ఆశించారు. అయితే, సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ను విజయవాడ వెస్ట్ నుంచి విజయవాడ సెంట్రల్కు తరలించారు.
వైశ్య, బ్రాహ్మణ వర్గాల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు రాకుండా ఉండేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, టీడీపీ నగరంలో తన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా బోండా ఉమాను నిలబెట్టగా, దాని మిత్రపక్షం జనసేన అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన మండలి బుద్ధ ప్రసాద్, బాలశౌరికి ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక ఎంపీ టికెట్ను ఇచ్చింది.
కాపు సామాజిక వర్గం నాయకులు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ను దిద్దుబాటు చర్య తీసుకోవాలని, ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని కోరుతున్నారు. అయితే ఇదేవిధంగా వైకాపా నిర్లక్ష్యం కొనసాగితే భవిష్యత్ ఎన్నికలకు ముందు ఓటర్లు దూరమయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.