Coffee Or Tea: విమానాశ్రయాల్లో కేవలం రూ.10లకే టీ, కాఫీ స్నాక్స్.. అవునా?
భారతదేశంలోని విమానాశ్రయాలు ఎల్లప్పుడూ మెరిసేవి. ఆధునికమైనవి కానీ సామాన్యులకు చాలా ఖరీదైనవి అనే ఒక నిర్దిష్ట ఇమేజ్ను కలిగి ఉన్నాయి. ఒక సాధారణ కప్పు టీ కూడా వంద రూపాయల ఖరీదు అవుతుంది. ఈ పథకానికి సమాధానంగా ఉడాన్ కేఫ్ పథకం వచ్చింది.
కౌంటీ అంతటా ఫైవ్ ఉడాన్ కేఫ్ పథకాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసిన తర్వాత, విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కేవలం 10 రూపాయలకే కొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్నాకింగ్, టీ అండ్ కాఫీలు అందుబాటులో వస్తాయి. ఈ కేఫ్ను కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్ మోహన్ నాయుడు ప్రారంభించారు.
ఇది కేవలం రూ.10కే వేడి కాఫీ, టీ, స్నాక్స్ను అందిస్తోంది. అవును, మీరు చదివింది నిజమే. విమానాశ్రయంలో టీ రూ.10లు మాత్రమే. విద్యార్థులు, కుటుంబాలు, కార్మికులకు, విమానాశ్రయ ఆహారం ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండదు. చాలా మంది ప్రజలు విమానాశ్రయం నుండి బయలుదేరే వరకు తమ సొంత టిఫిన్ తీసుకెళ్తున్నారు లేదా ఆకలితోనే ఉండిపోతున్నారు. కానీ ఉడాన్ కేఫ్తో, ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు వారి ప్రయాణానికి ముందు మంచి టీ, కాఫీలతో పాటు స్నాక్స్ తీసుకోవచ్చు.
యువకులు, వృద్ధులైన ప్రయాణికులు, రోజువారీ వేతన కార్మికులు, వారి కుటుంబాలు అందరూ కలిసి కూర్చుని టీ తాగుతూ, కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు. విమానాశ్రయం ఇకపై ధనవంతుల కోసం మాత్రమే కాదు. అందరికీ అందుబాటులో ఉందనే భావన ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా విమానాశ్రయాలలో ఇటువంటి కేఫ్లు తెరిస్తే, విమానాశ్రయ అనుభవం పూర్తిగా మారిపోతుంది.
ఈ కేఫ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో, పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్ మోహన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ.. విజయవాడను సింగపూర్, డల్లాస్కు నేరుగా అనుసంధానించే విమానాలను కలిగి ఉండే కొత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ను ప్రారంభిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఇది విదేశాలలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రవాసులకు సేవలు అందిస్తుంది.