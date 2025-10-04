Jana Nayagan: కరూర్ ఘటన: విజయ్ జన నాయగన్ పాట విడుదల వాయిదా
దళపతి విజయ్ సినిమాలు, రాజకీయాలలో బిజీగా ఉన్నారు. గత సంవత్సరం ఆయన తన రాజకీయ పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగంను ప్రారంభించారు. పూర్తి స్థాయి క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించే ముందు జన నాయగన్ తన చివరి సినిమా అని ప్రకటించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేస్తూనే 2026 తమిళనాడు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి కూడా ఆయన సిద్ధమవుతున్నారు.
సెప్టెంబర్ 27న, కరూర్ జిల్లాలో విజయ్ రాజకీయ ర్యాలీలో ఒక పెద్ద విషాదం జరిగింది. కరూర్-ఈరోడ్ హైవేలోని వేలుసామిపురంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. విజయ్ కాన్వాయ్ దాదాపు ఏడు గంటలు ఆలస్యంగా వచ్చింది. చివరకు ఆయన అక్కడికి చేరుకున్నప్పుడు, జనం ఆయనను చూడటానికి ముందుకు వచ్చారు. దీని ఫలితంగా తొక్కిసలాట జరిగి 41 మంది మరణించారు. 100 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.
ఈ సంఘటన విజయ్, అతని పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలను సృష్టించింది. ఈ సంఘటన కారణంగా, అక్టోబర్ మొదటి వారంలో విడుదల కావాల్సిన జన నాయగన్ నిర్మాతలు ఈ సినిమా మొదటి పాట విడుదలను వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కొత్త తేదీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఈ సినిమాను 2026 సంక్రాంతికి విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు.