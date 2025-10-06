Watching TV: పదివేల రూపాయలు ఇవ్వలేదని.. తల్లిని హత్య చేసిన కుమారుడు.. ఎక్కడ?
కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలో జరిగిన దారుణ హత్య స్థానికులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. యశ్వంత్ అనే వ్యక్తి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్న తన తల్లి లక్ష్మిని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
యశ్వంత్ ఒక వాదనలో భాగంగా కత్తితో దాడి చేసి ఆమె గొంతు కోశాడని పోలీసులు తెలిపారు. తరువాత అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. యశ్వంత్ తన వ్యక్తిగత ఖర్చుల కోసం రూ.10,000 డిమాండ్ చేయడంతో గొడవ ప్రారంభమైందని తెలుస్తోంది.
లక్ష్మి ఇవ్వనని నిరాకరించడంతో, అతను నియంత్రణ కోల్పోయి ఆమెను చంపేశాడు. ఆ తర్వాత, ఏమీ జరగనట్లుగా టెలివిజన్ చూస్తూ కూర్చున్నాడని స్థానికులు ఆరోపించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.