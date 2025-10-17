శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025 (14:08 IST)

Telusu kadaa Review: అమ్మాయిల ప్రేమలో నిజమెంత. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా మూవీ రివ్యూ

Telusu kadaa poster
Telusu kadaa poster
నటీనటులు : సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ, రాశిఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి, హర్ష చెముడు, అన్నపూర్ణమ్మ....
సాంకేతికత:  సినిమాటోగ్రాఫర్ : జ్ఞానశేఖర్ వి ఎస్, సంగీత దర్శకుడు :  థమన్ ఎస్, నిర్మాతలు : టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్, దర్శకత్వం: నీరజ కోన.
 
సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ హీరోగా రాశిఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్స్ గా నీరజ కోన దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతూ చేసిన చిత్రం తెలుసు కదా. ట్రైలర్ చూస్తే అవాక్కయ్యేలా వుంటుంది. ఇద్దరు హీరోయిన్లతో బెడ్ షేర్, హర్ష కాంబినేషన్ లో ద్వందార్థడైలాగ్ తో కూడిన సన్నివేశాలు వుండడంతో ఇది ఇద్దరు భార్యల ముగ్గురు మొగుడు తరహానో, ఇద్దరితో సహజీవనం చేసే  హీరో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది.

దీనిపై ఆ తర్వాత పలు విధాలుగా సోషల్ మీడియాలో టాపిక్ స్క్రోలింగ్ అవడంతో.. ఇకపై ఇలాంటి కేరెక్టర్ చేయనని సిద్దు స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చాడు. మరి దర్శకురాలిగా మొదట ఇటువంటి ప్రయోగం చేయడం కూడా సాహసమే. ఈరోజే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
 
కథ:
చిన్నప్పడే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన వరుణ్ (సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ) కు పెండ్లీడు వచ్చాక తనకంటూ ఓ కుటుంబం కావాలని నిశ్చయంతో వుంటాడు. సింపుల్ గా కథ ఇదే. ఇక కథనంలోకి వెళితే.. వరుణ్ పెద్దయ్యాక ఓ లావిష్ రెస్టాంట్ కు ఓనర్. అప్పటికే తను ప్రేమిస్తున్న ఓ అమ్మాయి బ్రేకప్ చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది. దాంతో విసిగిపోయి పైన దేవుడ్ని తిడుతూ బలంగా ఓ కోరిక కోరుకుంటాడు. నువ్వే గనుక వుంటే.. ఆ అమ్మాయి నా చట్టూ తిరిగేలా చేయమంటాడు.
 
ఆ తర్వాత  హీరో.. పలు సంబంధాలు చూసినా నచ్చదు. ఓసారి మ్యాట్రిమోనియల్ నడిపే అంజలి శర్మ (రాశిఖన్నా)ను తను కలవడం, ఆమె అభిరుచులు, అలవాట్లు మాటల మధ్యలో రావడంతో ఆ తర్వాత పెండ్లిచేసుకోవడం కూడా జరిగిపోతుంది. సాఫీగా సాగుతున్న వారి జీవితంలో దేవుడు ఓ ట్విస్ట్ ఇస్తాడు. అంజలికి పిల్లలు పుట్టరని డాక్టర్లు తేల్చి చెబుతారు. అనంతరం సరోగసి ద్వారా డాక్టర్ రాగ కుమార్ (శ్రీనిధి శెట్టి) చెప్పిన మోటివేటివ్ స్పీచ్ కు అంజలి ఎట్రాక్ట్ అయి ఆ దిశగా బిడ్డకు తల్లి అవ్వాలనుకుంటుంది. అయితే తనే సరోసగి ద్వారా నిన్ను తల్లిని చేస్తానని డాక్టర్ రాగ ముందుకు వస్తుంది. ఆ తర్వాత ముగ్గురి జీవితాల్లో ఎటువంటి సంఘటనలు జరిగాయి? అనంతరం పరిణామాలే.. మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
కథపరంగా చూస్తే వరుణ్ పాత్ర మీద కథ సాగుతుంది. ఇద్దరు హీరోయిన్లు, స్నేహితుడు వైవా హర్ష.. వీరే సినిమా అంతా కనిపిస్తారు. మధ్య మధ్యలో హీరోయిన్ తల్లిదండ్రులు, బామ్మ చూపిస్తారు. ఇటువంటి కథను మహిళా దర్శకురాలు తీయగా, మహిళా నిర్మాత నిర్మించడం కూడా ఇప్పటి మహిళల ఆలోచనలు, అలవాట్లకు ప్రతిబింబంగా అనిపించకమానదు. వన్ మేన్ షోగా సిద్దు జొన్నలగడ్డ సినిమాను నడిపించాడు. 
 
లోగడ అనుష్క కూడా సరోగసి విధానంతో సినిమా చేసింది. ప్రేమించిన నవీన్ పోలిశెట్టిని వదులుకుంటుంది కూడా. అందుకు కారణం మగవారి ప్రేమపై పూర్తి నమ్మకం లేకపోవడం. ఇక తెలుసు కదా సినిమాలో అమ్మాయిల ప్రేమలో నిజాయితీ లేదనేది పాయింట్. కానీ  సిద్దు తను ప్రేమించి, పెండ్లిచేసుకుంటాననుకున్న ప్రేయసి చేసిన తప్పిదమే కథలోని అసలు పాయింట్.  దానితో ఆమెపై రివెంజ్ తీర్చుకోవాలనుకున్న పాత్ర సిద్దుది. దానిని డీల్ చేసే విధానంలో దర్శకురాలు చాలి హుందాగా, ఎక్కడా వల్గారిటీ లేకుండా, ముక్కు సూటిగా వుండే పాత్రను డిజైన్ చేసింది.
 
మహిళగా తమ సమస్యలు బాగా తెలిసిన దర్శకురాలిగా ఇప్పటి యువతులు ఏవిధంగా వుంటారనేది... హీరోతో నాలుగు పెండ్లిచూపుల సందర్భంగా హైలైట్ చేసింది. సహజంగా ఇటువంటి కథను పురుషులు డీల్ చేయడం వేరు. కానీ మహిళా డీల్ చేయడం ఆమె అనుభవాలు కూడా వుండి వుండవచ్చనిపిస్తుంది. ప్రమోషన్ లో ఇదే ప్రశ్న ఆమెకు ముందు వస్తే.. ప్రతి మనిషిలో వుండే రెండో కోణం అంటూ తెలివిగా సమాధానం ఇచ్చింది.
 
ఇద్దరి హీరోయిన్లతో హీరో నటించే సినిమాలు చాలానే వున్నాయి. సరోగసి అనే కాన్సెప్ట్ లింక్ చేసి తీయడం విశేషం. బాలీవుడ్ లో చుప్ కే.. చుప్కే.. అనే ఓ సినిమా పోలికలు వున్నా ప్రధాన అంశం ఇందులో వేరుగా వుంటుంది. ఏది ఏమైనా దర్శకురాలికి బాలీవుడ్ లో సినిమా రంగంలోపై బాగా అవగాహ వుంది. తను అక్కడే కొన్నాళ్ళు పనిచేసిందికూడా.
 
ఇక ఇందులో నటించిన నటీనటులు అందరా పాత్రలపరంగా సరిపోయారు. కాస్త ఆటవిడుపుగా వైవా హర్ష పాత్ర వుంటుంది. తెలిసీ తెలీసీ అమాయకత్వం హీరోహీరోయిన్ల పాత్రలో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంది. 
 
సంభాషణలు కూడా సన్నివేశపరంగా వున్నాయి. కెమెరా పనితం రిస్ లుక్  కనిపిస్తుంది. థమన్ ఈ సినిమాకు సంగీత నేపథ్యం కూడా ఇచ్చాడు. అది ఓజీ.. సినిమాలో కొట్టిన బీట్ లను తలపిస్తుంది.
 
సిద్ధూ పాత్రలో ఓ క్లారిటీ వుంది. ఈస్ట్రోజెన్ కే అంత వుంటే... ఇక్కడ.. టెస్టోస్టెరాన్ నాకెంత వుండాలంటూ... పాత్రలో రివెంజ్ ను స్టయిలిష్ గా చూపించాడు. అదేవిధంగా దర్శకురాలులో కూడా అంతే క్లారిటీ వుంది.

కానీ, డాక్టర్ రాగ పాత్రలో ఆమె సరియైన క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోయింది. తను సిద్దును ప్రేమిస్తున్నానని వెంటబడి.. బెడ్ షేర్ చేసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం అంటూ వెళుతుంది. ఆ తర్వాత ఏమిజరిగిందనేది క్లారిటీ లేకుండా తనను తాను శిక్షించుకుంటుంది. ఇలా మారడానికి పెంపకమా? పెరిగిన వాతావరణమా? అర్థంకాదు.
 
ఇటువంటి కథలు ఒకప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ చిత్రాలు అనిపిలిచేవారు. ఇప్పడు ఓటీటీ అనుకోవచ్చు. థియేటర్ కు వస్తేనే ఓటీటీ లో విడుదల అనే రూల్ వుంది కనుక ఇది రిలీజ్ చేశారు. ఎంత యూత్ సినిమా అయినా.. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ ఉంది. స్లోగా నడిచే ఈ సినిమాను ఏమేరకు యువత ఆదరిస్తారో చూడాలి
రేటింగ్ : 2/5

నిమ్స్‌లో వైద్య విద్యార్థి ఆత్మహత్య

నిమ్స్‌లో వైద్య విద్యార్థి ఆత్మహత్యహైదరాబాద్ నగరంలోని నిమ్స్ ఆస్పత్రిలో వైద్య విద్యార్థి ఒకరు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అనస్థీషియా విభాగానికి చెందిన ఈ వైద్య విద్యార్థి... గురువారం రాత్రి విధులకు హాజరయ్యాడు. శుక్రవారం ఉదయానికి ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో విగతజీవిగా పడివున్నాడు. దీన్ని గుర్తించిన ఆస్పత్రి సిబ్బంది ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. దీనిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సివుంది. స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పంచనామా కోసం ప్రభుత్వం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ప్రపంచంలోనే మూడో అత్యంత శక్తిమంతైన వైమానిక శక్తిగా భారత్

ప్రపంచంలోనే మూడో అత్యంత శక్తిమంతైన వైమానిక శక్తిగా భారత్ప్రపంచ వైమానిక దళాల శక్తిసామర్థ్యాల్లో భారత వాయుసేన సత్తా చాటింది. ఇప్పటివరకు ఆసియాలో అగ్రగామిగా ఉన్న చైనాను వెనక్కి నెట్టి, ప్రపంచంలోనే మూడో అత్యంత శక్తిమంతమైన వైమానిక శక్తిగా అవతరించింది. 'వరల్డ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ మోడ్రన్ మిలిటరీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్' (డబ్ల్యూడీఎంఎంఏ) తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాంకుల్లో ఈ విషయం స్పష్టమైంది.

అమరావతి: రాజధాని అభివృద్ధికి రైతుల అండ.. భూమిని విరాళంగా ఇవ్వడంపై చర్చ

అమరావతి: రాజధాని అభివృద్ధికి రైతుల అండ.. భూమిని విరాళంగా ఇవ్వడంపై చర్చరాష్ట్ర రాజధాని అభివృద్ధికి మద్దతుగా తమ భూమిని విరాళంగా ఇవ్వడంపై అమరావతి రైతులతో ఏపీసీఆర్డీఏ కమిషనర్ కె. కన్నబాబు చర్చలు జరిపారు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు వెంబడి ఉండవల్లి ఈ3 రోడ్డు వద్ద, 22 మంది రైతులు ఎల్‌పీఎస్ కింద 14 ఎకరాల భూమిని స్వచ్ఛందంగా విరాళంగా ఇచ్చారు. అదేవిధంగా, పెనుమాక వద్ద, 14 మంది రైతులు రోడ్డు నెట్‌వర్క్‌లు, సంబంధిత మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి కోసం 28.25 ఎకరాలు విరాళంగా ఇచ్చారు.

పంజాబ్ సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి అవినీతి బాగోతం.. ఇంట్లో నోట్ల కట్టలు

పంజాబ్ సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి అవినీతి బాగోతం.. ఇంట్లో నోట్ల కట్టలుపంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఐపీఎస్ అధికారుల అవినీతి బాగోతం ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తోంది. కేవలం రూ.8 లక్షల లంచం ఆరోపణలతో మొదలైన కేసులో సోదాలు చేయగా ఆయన నివాసంలో ఏకంగా రూ.5 కోట్ల నగదు కట్టలు బయటపడటం సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ కేసులో రోపర్ రేంజ్ డిప్యూటీ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ (డీఐజీ) హర చరణ్ సింగ్ భుల్లార్‌ను, అతడి మధ్యవర్తి కృష్ణాను కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) అరెస్టు చేసింది.

ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు విదేశీ పర్యటనలు ఖరారు.. షెడ్యూల్ ఇదే

ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు విదేశీ పర్యటనలు ఖరారు.. షెడ్యూల్ ఇదేప్రపంచ పెట్టుబడిదారుల నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు నిధులను ఆకర్షించడానికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాబోయే విదేశీ పర్యటనలు ఖరారు అయ్యాయి. నవంబర్ 14,15 తేదీలలో విశాఖపట్నంలో జరగనున్న గ్లోబల్ పార్టనర్‌షిప్ సమ్మిట్‌కు కాబోయే పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించడానికి ముఖ్యమంత్రి అక్టోబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 24 వరకు దుబాయ్, అబుదాబి, యుఎఇలోని ఇతర ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు.

Watch More Videos

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com