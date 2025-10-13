సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025 (13:36 IST)

రాశిఖన్నాకు దశ తిరిగిందిగా.. నాలుగు బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టుల్లో సంతకం చేసేసిందిగా!

Raashi Khanna
స్టార్ హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా తెలుగు సినిమాల్లోకి తిరిగి రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆమె వచ్చే వారం సిద్ధు జొన్నలగడ్డతో కలిసి తెలుసు కదాలో కనిపించనుంది. దీనితో పాటు, ఆమె ఇప్పటివరకు తెలుగులో నటించిన అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రీకరణను కూడా పూర్తి చేసింది. 
 
ఇందులో ఆమె పవన్ కళ్యాణ్ సరసన కథానాయికగా నటిస్తుంది. టాలీవుడ్‌లో తనను తాను తిరిగి స్థిరపరుచుకుంటూనే, రాశి బాలీవుడ్‌లో కూడా అంతే బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆమె హిందీలో నాలుగు ప్రాజెక్టులను వరుసలో ఉంచింది. 
 
వాటిలో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు రెండూ ఉన్నాయి. దీనితో ఆమె అన్ని పరిశ్రమలలో పనిచేస్తున్న అత్యంత బిజీగా ఉండే దక్షిణాది నటీమణులలో ఒకరిగా నిలిచింది. ముగ్గురు ప్రధాన పాత్రలు ఒకదానికొకటి పూర్తిగా ప్రత్యేకమైనవి. నేను చాలా ప్రేమకథలు చేశాను. కానీ ఇది నిజంగా భిన్నంగా ఉంటుంది అని ఆమె చెప్పింది.

జైలుకు వెళ్లినందుకు బాధగా లేదు.. మేమే చంపామని ప్రచారం చేయడం బాధగా ఉంది : వినుత కోట

జైలుకు వెళ్లినందుకు బాధగా లేదు.. మేమే చంపామని ప్రచారం చేయడం బాధగా ఉంది : వినుత కోటతమ వ్యక్తిగత కారు డ్రైవర్ రాయుడు హత్య కేసులో తమకెలాంటి సంబంధం లేదని శ్రీకాళహస్తి జనసేన మాజీ ఇన్‌చార్జ్ కోట వినుత అన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఇందులో ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "చేయని తప్పునకు మేం జైలుకు వెళ్లినందుకు బాధగాలేదు. మేమే చంపామని ప్రచారం చేయడం బాధగలిగింది. రాయుడు హత్యలో మా ప్రమేయం లేదని కోర్టు భావించినందునే 19 రోజుల్లో బెయిల్ వచ్చింది. విదేశాల్లో లక్షల రూపాయల వేతనాలు వదులుకుని రాజకీయాల్లో వచ్చింది ప్రజలకు సేవ చేయడానికే కానీ, మనుషుల ప్రాణాలు తీయడానికి కాదు. మాది అలాంటి మనస్తత్వం కాదు" అన్నారు.

హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో ఉరితాడుకు వేలాడిన విద్యార్థిని - విచారణకు కలెక్టర్ ఆదేశం

హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో ఉరితాడుకు వేలాడిన విద్యార్థిని - విచారణకు కలెక్టర్ ఆదేశంతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా గురుకుల పాఠశాలలో విషాదకర ఘటన జరిగింది. హాస్టల్ వాతావరణం బాగాలేకపోవడంతో ఓ విద్యార్థిని హాస్టల్ మరుగుదొడ్డిలోనే ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. హాస్టల్ ఏమాత్రం నచ్చడం లేదని తన తల్లిదండ్రులకు మూడు రోజుల క్రితం ఫోన్ చేసి చెప్పిన ఆ విద్యార్థిని ఇపుడు శవమై కనిపించింది. దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్ పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఆదేశించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Karwa Chauth: ఇద్దరు భార్యలతో కర్వా చౌత్ జరుపుకున్న వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్

Karwa Chauth: ఇద్దరు భార్యలతో కర్వా చౌత్ జరుపుకున్న వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఆగ్రాకు చెందిన రాంబాబు నిషాద్ అనే వ్యక్తి తన ఇద్దరు భార్యలతో కర్వా చౌత్ జరుపుకున్నాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇది నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొందరు దీనిని వ్యక్తిగత విషయం అని అంటున్నారు. మరికొందరు దాని నైతికతను ప్రశ్నిస్తున్నారు. కానీ చట్టబద్ధంగా, భారతదేశంలో హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం ఇద్దరు భార్యలను కలిగి ఉండటం అనుమతించబడదు. భారతీయ సంప్రదాయంలో, వివాహం అనేది ఒక భర్త, ఒక భార్య మధ్య ఒక పవిత్ర బంధం. అయితే ఒక వ్యక్తి రెండు పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం సరికాదని చెప్తున్నారు.

కలెక్టరేట్‌లోనే మహిళా ఉద్యోగిపై లైంగిక దాడికి యత్నం

కలెక్టరేట్‌లోనే మహిళా ఉద్యోగిపై లైంగిక దాడికి యత్నంతెలంగాణ రాష్ట్రంలో దారుణం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. సాక్షాత్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలోనే ఓ మహిళా ఉద్యోగినిపై లైంగికదాడి జరిగింది. ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టింది కూడా అక్కడే పని చేసే కామాంధుడైన ఉద్యోగి కావడం గమనార్హం. ఈ ఆరోపణలు వచ్చిన వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి లైంగికదాడికి పాల్పడినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విభాగంలో పని చేసే సీనియర్ అసిస్టెంట్‌ను సస్పెండ్ చేశారు.

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ఎన్డీయే కూటమి మధ్య కుదిరిన సీట్ల పంపకం

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ఎన్డీయే కూటమి మధ్య కుదిరిన సీట్ల పంపకంబీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చే నెలలో జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఎన్డీయే కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల పంపకం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. బీహార్ రాష్ట్రంలో మొత్తం 243 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి. అయితే, ఎన్డీయే కూటమిలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలైన బీజేపీ, జనతాదళ్ యు పార్టీలు కలిసి తలా 101 సీట్లలో పోటీ చేయనున్నాయి. మిగిలిన సీట్లను ఇతర భాగస్వామ్య పార్టీలకు కేటాయించనున్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం కూటమి నేతల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది.

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?మంచినీళ్లు దాహం వేసినప్పుడు ఎలాబడితే అలా తాగకూడదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. నిలబడి మంచినీళ్లు తాగినప్పుడు కడుపులో, జీర్ణవ్యవస్థలో ఏమి జరుగుతుందనే దానిపై ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన విషయాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిలబడి నీరు తాగినప్పుడు, అది ఆహార వాహిక ద్వారా ఎక్కువ వేగంగా, ఒత్తిడితో కడుపులోకి వెళ్తుంది. ఇలా వేగంగా నీరు పడటం వల్ల కడుపులోని గోడలపై ఒత్తిడి పడి అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. కడుపులో ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి అవసరమైన ఆమ్లాలు, ఎంజైములు నిలబడి త్వరగా ఎక్కువ నీరు తాగినప్పుడు అవి పలచబడవచ్చు. దీని ఫలితంగా ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాక, జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?జీవితం. మానవుడికి మాత్రమే తెలివిగా జీవించే ఒక అవకాశం. ఈ జీవితంలో పంచ సూత్రాలు పాటిస్తే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో జీవించేయవచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తక్కువ మాంసాహారం తింటూ ఎక్కువగా శాకాహారం తీసుకోవాలి. తక్కువ చక్కెరను శరీరానికి అందిస్తూ ఎక్కువగా పండ్లను తింటుండాలి. తక్కువగా డ్రైవింగుకి చోటిస్తూ ఎక్కువగా వాకింగ్ చేస్తుండాలి. దేహానికి తక్కువగా ఒత్తిడి కలిగించేలా పని చేస్తూ ఎక్కువ నిద్రపోవాలి. కోపాన్ని ఎంత నిగ్రహించుకోగలిగితే అంత ఆనందం సొంతమవుతుంది. ఈ ఐదు సూత్రాలు పాటించేవారు జీవితం సుఖమయమవుతుంది.

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?బొప్పాయి పండు. ఈ పండును తింటే శరీరానికి అవసరమైన 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి పండును తింటే జీర్ణక్రియ సజావుగా జరుగుతుంది. బొప్పాయి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుతుంది. బొప్పాయి ఆస్తమాను అడ్డుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఎముకల బలానికి బొప్పాయి మంచిది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు బొప్పాయి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి బొప్పాయి తోడ్పడుతుంది. కాలేయం పనితీరు ఆరోగ్యవంతంగా వుండేట్లు చేస్తుంది.

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండిదేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి. సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.
