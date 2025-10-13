రాశిఖన్నాకు దశ తిరిగిందిగా.. నాలుగు బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టుల్లో సంతకం చేసేసిందిగా!
స్టార్ హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా తెలుగు సినిమాల్లోకి తిరిగి రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆమె వచ్చే వారం సిద్ధు జొన్నలగడ్డతో కలిసి తెలుసు కదాలో కనిపించనుంది. దీనితో పాటు, ఆమె ఇప్పటివరకు తెలుగులో నటించిన అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రీకరణను కూడా పూర్తి చేసింది.
ఇందులో ఆమె పవన్ కళ్యాణ్ సరసన కథానాయికగా నటిస్తుంది. టాలీవుడ్లో తనను తాను తిరిగి స్థిరపరుచుకుంటూనే, రాశి బాలీవుడ్లో కూడా అంతే బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆమె హిందీలో నాలుగు ప్రాజెక్టులను వరుసలో ఉంచింది.
వాటిలో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు రెండూ ఉన్నాయి. దీనితో ఆమె అన్ని పరిశ్రమలలో పనిచేస్తున్న అత్యంత బిజీగా ఉండే దక్షిణాది నటీమణులలో ఒకరిగా నిలిచింది. ముగ్గురు ప్రధాన పాత్రలు ఒకదానికొకటి పూర్తిగా ప్రత్యేకమైనవి. నేను చాలా ప్రేమకథలు చేశాను. కానీ ఇది నిజంగా భిన్నంగా ఉంటుంది అని ఆమె చెప్పింది.