బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. గుసగుసలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025 (11:21 IST)

Chiranjeevi: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు షూటింగ్ వాయిదాకు కారణం అదేనా..

Mana Shankaravara Prasad At set
Mana Shankaravara Prasad At set
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. కొద్దిరోజులు హైదరాబాద్ ఫిలింసిటీలో జరుపుకుంది. తాజాగా హైదరాబాద్ శివార్లో నిన్నటినుంచి షూటింగ్ జరగాల్సి వుంది. అయితే షడెన్ గా షూటింగ్ వాయిదా వేస్తూ చిత్ర టీమ్ నిర్ణయం తీసుకుందట. దానికి కారణం డాన్స్ డైరెక్టర్ తో వచ్చిన కొద్దిపాటి సమన్వయంలోపంగా తెలుస్తోంది. ఓ పాటను చిరంజీవి బ్రుందంపై చిత్రీకరించాల్సి వుంది. అయితే అందుకు కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్ వల్ల చిన్న తప్పిదం జరగడంలో మొత్తం గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొందని సమాచారం.
 
దానిలో పాటకు తగినట్లుగా కాస్ట్యూమ్స్ లేకపోవడంలో నటీనటులు వాయిదా వేసినట్లు తెలుస్తోంది. దానితో తప్పనిసరి షూటింగ్ వాయిదా వేయాల్సి వచ్చిందట. నటీనటులు,ప్రొడక్సన్ అంతా వచ్చాక ఇలా జరగడం సినిమాల్లో కొన్నిసార్లు మామూలే. కానీ దీనివల్ల నిర్మాతకు చాలా నష్టం అనే చెప్పాలి.
 
ఇక ఈ సినిమా గతంలో చిరంజీవి చిత్రాల స్టయిల్ ను కంపేర్ చేస్తూ కొత్త తరహాలో చిరంజీవిని చూపించాలనే ప్రయత్నం దర్శకుడు చేస్తున్నాడు. పూర్తి వినోదాత్మకంగా వుంటుందని ఇప్పటికే దర్శకుడు స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చాడు. వెంకటేష్ కూడా ఇందులో  కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. వీరి కాంబినేషన్ లోనే సాంగ్ ను తీయాలని అనుకున్న టైంలో షూటింగ్ వాయిదా పడడం విశేషంగా వుంది. 
 
ఈ పాటను డ్యాన్స్ మాస్టర్ విజయ్ పోలంకి కొరియోగ్రఫీ చేస్తారు.  ఈ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్ పై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌తో కలిసి మొత్తం నలుగురు నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీమతి అర్చన సమర్పిస్తున్నారు.

ఏపీలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త : ప్రభుత్వ శాఖల్లోని ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్

ఏపీలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త : ప్రభుత్వ శాఖల్లోని ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ పోస్టులను ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం మంగళవారమే ఐదు వేర్వేరు నోటిఫికేషన్లను విడుదలచేసింది.

మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయండి.. సునీతకు సుప్రీం ఆదేశాలు.. సీబీఐ ఏం చేయబోతోంది?

మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయండి.. సునీతకు సుప్రీం ఆదేశాలు.. సీబీఐ ఏం చేయబోతోంది?మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసును సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల విచారించింది. సుప్రీం ఆదేశిస్తే దర్యాప్తు కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని సీబీఐ కోర్టుకు తెలిపింది. ఈ కేసులో పిటిషనర్ తదుపరి దర్యాప్తు కోరుతున్నారని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఎస్వీ రాజు తెలియజేశారు. పిటిషనర్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూత్రా వాదనలు వినిపించారు

ట్రంప్ సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నారు.. భారత్ తలొగ్గలేదు : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్

ట్రంప్ సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నారు.. భారత్ తలొగ్గలేదు : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నారని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని, ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఇషాక్ దార్ స్పష్టం చేశారు. భారత్ పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల పరిష్కారానికి మూడో దేశ జోక్యానికి భారత్ ససేమిరా అందని, ఏ మాత్రం తలొగ్గలేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రధానంగా 'ఆపరేషన్ సింధూర్' సమయంలో మూడో దేశం జోక్యాన్ని భారత్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిందన్నారు.

అక్రమ వలసదారులపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం... స్వదేశాలకు పంపించేందుకు ప్రణాళికలు

అక్రమ వలసదారులపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం... స్వదేశాలకు పంపించేందుకు ప్రణాళికలుదేశంలోని అక్రమంగా ప్రవేశించిన వారిపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. అక్రమ వలసదారులను గుర్తించి వారిని ఏరివేసే చర్యల్లో నిమగ్నమైంది. ఇప్పటికే 16 వేల మంది వలసదారులను గుర్తించగా, వారిని వారి వారి స్వదేశాలకు పంపించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. వీరి బహిష్కరణ ప్రక్రియను స్వయంగా కేంద్ర హోం శాఖ పర్యవేక్షిస్తోంది.

17 వైద్య కళాశాలలు నిర్మించిన వైకాపా.. నిజమా.. కాదా..?

17 వైద్య కళాశాలలు నిర్మించిన వైకాపా.. నిజమా.. కాదా..?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైద్య కళాశాలల నిర్మాణంపై వైఎస్సార్‌సీపీ, అధికార టీడీపీ మధ్య రాజకీయ మాటల యుద్ధం మొదలైంది. వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన ప్రభుత్వం తన పదవీకాలంలో 17 వైద్య కళాశాలలను నిర్మించిందని పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com