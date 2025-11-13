జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు.. పది రౌండ్లలో ఓట్ల లెక్కింపు.. 8 గంటలకు ప్రారంభం
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై ఉత్కంఠ శుక్రవారంతో ముగియనుంది. యూసుఫ్గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో ఉదయం 8 గంటలకు లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుందని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వి కర్ణన్ తెలిపారు. లెక్కింపు ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
ముందుగా బ్యాలెట్ ఓట్లను, తరువాత ఈవీఎం ఓట్లను లెక్కిస్తామని కర్ణన్ తెలిపారు. లెక్కింపు పది రౌండ్లలో జరుగుతుందని కర్ణన్ మీడియాకు తెలిపారు. సాధారణ పద్నాలుగు టేబుళ్లకు బదులుగా, ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి అధికారులు నలభై రెండు టేబుళ్లను ఉపయోగిస్తారని ఆయన చెప్పారు.
జూబ్లీహిల్స్లోని 407 కేంద్రాలలో 194631 ఓట్లు పోలయ్యాయని ఆయన చెప్పారు. మొత్తం 186 మంది సిబ్బంది లెక్కింపులో పాల్గొంటారు. ప్రతి టేబుల్కు కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్, కౌంటింగ్ అసిస్టెంట్, మైక్రో అబ్జర్వర్ ఉంటారు. ఆర్ఓ ఎప్పటికప్పుడు కార్యకలాపాలను తనిఖీ చేస్తారు.
అభ్యర్థులు, ఎన్నికల ఏజెంట్లను మాత్రమే కౌంటింగ్ కేంద్రాల లోపలికి అనుమతిస్తారు. ఫలితాలు ఈసీ వెబ్సైట్లో అప్డేట్ చేయబడతాయని, మీడియా కోసం ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని కర్ణన్ చెప్పారు. భద్రతా ఏర్పాట్లు అమలులో ఉన్నాయని, మొత్తం ప్రక్రియను ఒక ప్రత్యేక అధికారి పర్యవేక్షిస్తారని అన్నారు.
కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద పోలీసులు, భద్రతా దళాలను మోహరిస్తారని అసిస్టెంట్ సీపీ ఇక్బాల్ తెలిపారు. వేదిక వద్ద సెక్షన్ 144 అమలు చేయబడుతుంది. నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన అన్నారు.