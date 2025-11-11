మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 11 నవంబరు 2025 (14:20 IST)

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్‌లో కేవలం 47 శాతం పోలింగ్ మాత్రమే నమోదు

Bypoll
జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలో ఓటర్ల భాగస్వామ్యం మందకొడిగా ఉంది. మధ్యాహ్నం 1 గంట నాటికి దాదాపు 31.8 శాతం మాత్రమే నమోదైంది. గత ఎన్నికల్లో, నియోజకవర్గంలో కేవలం 47 శాతం పోలింగ్ మాత్రమే నమోదైంది.  కఠినమైన పోటీ కారణంగా ఈసారి ఎక్కువ పోలింగ్ జరుగుతుందని చాలామంది ఆశించారు. అయితే, ఈ హోరాహోరీ పోటీలో కూడా, ఓటర్ల ఉత్సాహం పెరగలేదు.
 
ఎన్నికల కమిషన్ పౌరులను ఓటు వేయమని అనేక అవగాహన ప్రచారాలు చేసినప్పటికీ, సంపన్న జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ శాతం తక్కువగానే ఉంది. సంపన్న వర్గాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రాంతంలో తక్కువ భాగస్వామ్యం ఉంది. ఈ ఉప ఎన్నిక కూడా అదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
 
మాజీ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణం తర్వాత జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికకు ప్రత్యేక రాజకీయ ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆయన భార్య బీఆర్ఎస్ టికెట్‌పై పోటీ చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్‌తో ప్రత్యక్ష పోరాటంలో తలపడుతున్నారు. ఈ ఫలితం హైదరాబాద్ పట్టణ ఓటర్ల మానసిక స్థితిని సూచిస్తుందని, రాష్ట్రంలో రాజకీయ వేగాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
 
టీడీపీ సానుభూతిపరులు ఫలితాన్ని నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషించవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో చాలా మంది కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కుల అంశం బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. 
 
ఎన్నికల అధికారులు తరువాతి గంటల్లో పోలింగ్ సంఖ్య పెరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కానీ ప్రారంభ ట్రెండ్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని సంపన్న ఓటర్లు బ్యాలెట్ బాక్స్‌కు దూరంగా ఉండటం కొనసాగుతోందని సూచిస్తుంది.

చాందినీ గాయంతో కాలు నొప్పి ఉన్నా డాకూ మహారాజ్ లో పరుగెత్తే సీన్స్ చేసింది : బాబీ

చాందినీ గాయంతో కాలు నొప్పి ఉన్నా డాకూ మహారాజ్ లో పరుగెత్తే సీన్స్ చేసింది : బాబీవిక్రాంత్, చాందినీ చౌదరి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. ఈ సినిమాను మధుర ఎంటర్ టైన్ మెంట్, నిర్వి ఆర్ట్స్ బ్యానర్స్ పై మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు సంజీవ్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. రచయిత షేక్ దావూద్ జి ఈ సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. ఈ నెల 14న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Dharmendra Health Update: ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యం నిలకడగా వుంది.. ఇషా డియోల్

Dharmendra Health Update: ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యం నిలకడగా వుంది.. ఇషా డియోల్బాలీవుడ్ నటుడు ధర్మేంద్ర మరణించినట్లు సోషల్ మీడియా, కొన్ని మీడియా వార్తలలో ప్రచారం మొదలైంది. అయితే, ఆయన కుమార్తె, నటి ఇషా డియోల్ ఈ వార్తలను పూర్తిగా తప్పుడు వార్తలు అని స్పష్టం చేశారు. ఇషా డియోల్ తన అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్టు పెట్టారు. తండ్రి ధర్మేంద్ర నిలకడగా ఉన్నారు, త్వరగా కోలుకుంటున్నారని ఇషా డియోల్ పేర్కొన్నారు. మీడియా కొన్ని విషయాలను పెద్దగా చూపిస్తూ, తప్పుడు వార్తలు వ్యాప్తి చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

మేల్ ఫెర్టిలిటీ నేపథ్యంగా లవ్ స్టోరీతో సాగే సంతాన ప్రాప్తిరస్తు - నిర్మాతలు

మేల్ ఫెర్టిలిటీ నేపథ్యంగా లవ్ స్టోరీతో సాగే సంతాన ప్రాప్తిరస్తు - నిర్మాతలువిక్రాంత్, చాందినీ చౌదరి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. ఈ సినిమాను మధుర ఎంటర్ టైన్ మెంట్, నిర్వి ఆర్ట్స్ బ్యానర్స్ పై మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు సంజీవ్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. రచయిత షేక్ దావూద్ జి ఈ సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. సినిమా ఈ నెల 14న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు నిర్మాతలు మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి.

ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ కెమిస్ట్రీతో గత వైభవం ట్రైలర్

ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ కెమిస్ట్రీతో గత వైభవం ట్రైలర్ఎస్ఎస్ దుష్యంత్, ఆషికా రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామా గత వైభవ. సింపుల్ సుని దర్శకత్వంలో సర్వెగర సిల్వర్ స్క్రీన్స్, సుని సినిమాస్ బ్యానర్స్ పై దీపక్ తిమ్మప్ప, సుని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఈ నెల 14న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రైమ్‌షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ కె నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఉత్తర అమెరికా, కెనడాలో విడుదల చేయనున్నారు.

జూటోపియా 2 లో జూడీ హాప్స్‌కి వాయిస్‌ ఇచ్చిన శ్రద్ధా కపూర్‌

జూటోపియా 2 లో జూడీ హాప్స్‌కి వాయిస్‌ ఇచ్చిన శ్రద్ధా కపూర్‌డిస్నీ అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యానిమేటెడ్‌ చిత్రం ‘జూటోపియా 2’ హిందీ వెర్షన్‌ ప్రకటించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో నటి శ్రద్ధా కపూర్ పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె, సినిమాలోని ధైర్యవంతమైన మరియు చురుకైన పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌ జూడీ హాప్స్‌కి హిందీ వాయిస్‌ ఇవ్వడం పట్ల తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఈ చిత్రం నవంబర్‌ 28న భారతదేశవ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్‌, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...

రోజుకి ఒక్క జామకాయ తింటే చాలు...జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్‌యాసిడ్, ఫైబర్‌లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్‌గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.

బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ సిద్ధం చేసింది ఫ్యాషన్ ముందడుగు

బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ సిద్ధం చేసింది ఫ్యాషన్ ముందడుగుబ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్, భారతదేశంలో ఫ్యాషన్‌కు అత్యంత నిర్దుష్టమైన ఈ స్వరం 2025లో మరొక మహత్తరమైన సంచికతో పునఃప్రవేశం చేస్తోంది. ఇక్కడ ఫ్యాషన్, సృజనాత్మకత, సాంస్కృతిక సమాగమం జరిగి, ద వన్ ఎండ్ ఓన్లీ వేదికను సృష్టిస్తుంది. ఫ్యాషన్ తదుపరి స్థాయికి ఇది రంగాన్ని సిద్ధం చేస్తుంది. ట్రెండ్స్ తరచూ మారుతూ పోయే ఈ ప్రపంచంలో, ఈ ఫ్యాషన్ టూర్ ఒక సాహసోపేతమైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ, ఫ్యాషన్‌ను ముందుకు తీసుకుపోయేందుకు దిశానిర్దేశం చేయటాన్ని మళ్ళీ కల్పన చేసి, ఫ్యాషన్స్ నెక్స్ మూవ్‌ను పునర్విర్వచిస్తుంది. ఇది కేవలం ఒక థీమ్ మాత్రమే కాదు.

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతే ఎలాంటి లక్షణాలు కనబడతాయి?అధిక కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలో పేరుకుపోతే అది ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుంది. ఈ కొవ్వు పేరుకుపోయి వున్నట్లయితే కొన్ని సాధారణ లక్షణాలు కనబడతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. ధమనులు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గి ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది. కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడం కష్టతరం అవుతుంది, దీని వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ సమయంలో ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అధిక కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా శరీరంలో తగ్గిన రక్త ప్రవాహం అసాధారణ అలసటకు దారితీస్తుంది. అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇది నరాలను ప్రభావితం చేసి తిమ్మిరి లేదా జలదరింపుగా వుంటుంది.

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుంది

రక్తలేమితో బాధపడేవారికి ఖర్జూరాలతో కౌంట్ పెరుగుతుందిఖర్జూరం. ఈ పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఖర్జూరాలను తినడం వల్ల శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరాలు తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్‌ని పెంచుతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఖర్జూరాలు తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది. గ్యాస్, మలబద్ధకం, అజీర్ణం చేయకుండా కాపాడుతుంది. జలుబు చేయకుండా నివారించే గుణం ఖర్జూరాలలో వుంది. ఐరన్, ఫైబర్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్, చక్కెర, విటమిన్ బి6 కూడా ఖర్జూరాల్లో లభిస్తాయి.

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులుప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 14న జరుపుకునే ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం, మధుమేహం గురించి అవగాహన మెరుగుపరచటం, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే సంరక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించటం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సంవత్సరం పని ప్రదేశంలో మధుమేహం అనే నేపథ్యంతో ఈ మధుమేహ దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. యజమానులు, ఉద్యోగులు మధుమేహాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, పని ప్రదేశంలో సమర్థవంతమైన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం సహాయక వాతావరణాలను సృష్టించడానికి ఇది ప్రోత్సహిస్తుంది.
