Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్లో కేవలం 47 శాతం పోలింగ్ మాత్రమే నమోదు
జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలో ఓటర్ల భాగస్వామ్యం మందకొడిగా ఉంది. మధ్యాహ్నం 1 గంట నాటికి దాదాపు 31.8 శాతం మాత్రమే నమోదైంది. గత ఎన్నికల్లో, నియోజకవర్గంలో కేవలం 47 శాతం పోలింగ్ మాత్రమే నమోదైంది. కఠినమైన పోటీ కారణంగా ఈసారి ఎక్కువ పోలింగ్ జరుగుతుందని చాలామంది ఆశించారు. అయితే, ఈ హోరాహోరీ పోటీలో కూడా, ఓటర్ల ఉత్సాహం పెరగలేదు.
ఎన్నికల కమిషన్ పౌరులను ఓటు వేయమని అనేక అవగాహన ప్రచారాలు చేసినప్పటికీ, సంపన్న జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ శాతం తక్కువగానే ఉంది. సంపన్న వర్గాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ప్రాంతంలో తక్కువ భాగస్వామ్యం ఉంది. ఈ ఉప ఎన్నిక కూడా అదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
మాజీ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణం తర్వాత జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికకు ప్రత్యేక రాజకీయ ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆయన భార్య బీఆర్ఎస్ టికెట్పై పోటీ చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్తో ప్రత్యక్ష పోరాటంలో తలపడుతున్నారు. ఈ ఫలితం హైదరాబాద్ పట్టణ ఓటర్ల మానసిక స్థితిని సూచిస్తుందని, రాష్ట్రంలో రాజకీయ వేగాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
టీడీపీ సానుభూతిపరులు ఫలితాన్ని నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషించవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో చాలా మంది కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కుల అంశం బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ఎన్నికల అధికారులు తరువాతి గంటల్లో పోలింగ్ సంఖ్య పెరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కానీ ప్రారంభ ట్రెండ్ జూబ్లీహిల్స్లోని సంపన్న ఓటర్లు బ్యాలెట్ బాక్స్కు దూరంగా ఉండటం కొనసాగుతోందని సూచిస్తుంది.