Jubilee Hills Bypoll Live: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ పోలింగ్.. కట్టుదిట్టమైన భద్రత
జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య జరుగుతోంది. 58 మంది అభ్యర్థుల ఎన్నికల అదృష్టాన్ని నిర్ణయించే 4.01 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు. అధికార కాంగ్రెస్, బిజెపి, బిఆర్ఎస్ మధ్య పోటీ త్రిముఖంగా ఉంది.
మొత్తం 407 పోలింగ్ కేంద్రాలలో 226 పోలింగ్ కేంద్రాలు క్లిష్టమైనవిగా గుర్తించబడ్డాయి. పోలింగ్ కోసం కేంద్ర భద్రతా దళ సిబ్బందితో పాటు దాదాపు 1,800 మంది పోలీసులను మోహరించారు. మొదటిసారిగా, అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలలో డ్రోన్ నిఘాను మోహరించారు.
పర్యవేక్షణ కోసం అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలలో వెబ్-కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేయబడింది. సార్వత్రిక ఎన్నికలకు అద్దం పట్టే ఉప ఎన్నిక ప్రచారం ఆదివారం ముగిసింది. ఈ ఏడాది జూన్లో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంతో ఈ ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది.
బీజేపీ ఎల్ దీపక్ రెడ్డిని బరిలోకి దింపగా, గోపీనాథ్ భార్య సునీత బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు. అధికార కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్, అసదుద్దీన్ ఒవైసీ నేతృత్వంలోని ఏఐఎంఐఎం మద్దతుతో బరిలోకి దిగుతున్నారు.
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి చాలా రోజులుగా నియోజకవర్గంలో తీవ్ర ప్రచారం నిర్వహించడంతో ఈ ఉప ఎన్నిక ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉప ఎన్నిక జరిగింది.