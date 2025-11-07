రేవంత్ రెడ్డి ఓ బ్లాక్మెయిలర్.. జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలు కాంగ్రెస్కు ఓటేస్తే అంతే సంగతులు: హరీష్
బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విలేకరుల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు, ఆయనను బ్లాక్ మెయిలర్ అని పిలిచారు. బెదిరింపులు, భయపెట్టే వ్యూహాల ద్వారా రేవంత్ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఓట్లను పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్కు ఓటు వేస్తే వారి రేషన్ కార్డులు ఆగిపోతాయని ముఖ్యమంత్రి ప్రజలను బెదిరిస్తున్నారని హరీష్ రావు ఆరోపించారు.
ఆయన తన సొంత ఇంటి నుంచి రేషన్ ఇస్తున్నారా? అది ఆయన వ్యక్తిగత ఆస్తినా? అని హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు. భయాన్ని అస్త్రంగా రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన సీటును కోల్పోతారనే భయంతో వ్యవహరిస్తున్నారని.. ప్రజలు ఇలాంటి బ్లాక్ మెయిలర్కు ఓటువేయాలా వద్దా అనేది నిర్ణయించుకోవాలని కోరారు.
కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో రేవంత్ హామీ ఇచ్చిన 6000 ఇళ్లకు ఏమైందని హరీష్ రావు అనేక ప్రశ్నలు సంధించారు. "ఎన్టీఆర్, పీజేఆర్ విగ్రహాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? అజారుద్దీన్ను మంత్రిని చేయడానికి ఆయన రెండేళ్లు ఎందుకు వేచి ఉన్నారు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
2023లో పీజేఆర్ కుమారుడికి టికెట్ ఎందుకు ఇవ్వలేదని హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ టికెట్ నిరాకరించడం వల్లే పీజేఆర్ చనిపోయారని, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ అరాచకత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నిక తెలంగాణ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుందని, ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో నలుగురు సోదరులు మాత్రమే సంతోషంగా ఉన్నారని హరీష్ రావు అన్నారు. ఇప్పుడు ప్రజలకు సరైన వ్యక్తిని ఎంపిక చేసుకునే బాధ్యత ఉందని హరీష్ రావు చెప్పారు. తన దాడిని కొనసాగిస్తూ, రేవంత్ రెడ్డి సమాచార హక్కు చట్టం ముసుగులో పారిశ్రామికవేత్తలను వేధించారని, ప్రైవేట్ కళాశాలలను కూడా బ్లాక్ మెయిల్ చేశారని హరీష్ ఆరోపించారు.
కేసీఆర్ హయాంలో ఆరోగ్యశ్రీ, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాలను అంతరాయం లేకుండా కొనసాగించారని హరీష్ అన్నారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా ద్వారా బ్లాక్ మెయిల్ చేశారని కూడా హరీష్ ఆరోపించారు.