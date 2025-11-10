Jubilee Hills Assembly bypoll: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం

తెలంగాణలోని జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మంగళవారం జరిగే ఉప ఎన్నికకు ప్రశాంతంగా, స్వేచ్ఛగా, నిష్పాక్షికంగా పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు భారత ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిందని అధికారులు తెలిపారు.
407 పోలింగ్ కేంద్రాలలో నాలుగు లక్షలకు పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు ఉన్నారని హైదరాబాద్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్.వి. కర్ణన్ ఆదివారం మీడియా ప్రతినిధులతో అన్నారు.
భారత రాష్ట్ర సమితి (బిఆర్ఎస్) సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణం కారణంగా జరిగిన ఉప ఎన్నికకు మొత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు.
2,060 మంది పోలింగ్ సిబ్బంది విధుల్లో ఉంటారని కర్ణన్ చెప్పారు. వీరిలో 515 మంది పోలింగ్ అధికారులు, అంతే సంఖ్యలో అసిస్టెంట్ పోలింగ్ అధికారులు ఉన్నారు.
పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉండటంతో, అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఒక కంట్రోల్ యూనిట్ (సియు), నాలుగు బ్యాలెట్ యూనిట్లు (బియులు) వివిపిఎటితో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాలు (ఇవిఎంలు) అందించబడతాయి. మొత్తం 561 సీయూలు, 2,394 బీయూలు, 595 వీవీపీఏటీలు మోహరించబడతాయి.
ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఈసీఐఎల్)కి చెందిన నలభై మంది ఇంజనీర్లు/టెక్నీషియన్లను మోహరించనున్నారు. నియోజకవర్గంలో మొత్తం 4,01,365 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు, వీరిలో 2,08,561 మంది పురుషులు, 1,92,779 మంది మహిళలు, 25 మంది ఇతరులు ఉన్నారు.
డీఈవో ప్రకారం, 18-19 సంవత్సరాల వయస్సు గల 6,859 మంది ఓటర్లు ఉండగా, 2,134 మంది ఓటర్లు 85 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు గలవారు వున్నారు.
103 మంది గైర్హాజరు ఓటర్లు (85 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ, పీడబ్ల్యూడీ ఓటర్లు) పోస్టల్ బ్యాలెట్ కోసం తమ ఎంపికను వినియోగించుకున్నారని, వారిలో 101 మంది పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటింగ్ను ఉపయోగించుకున్నారని ఆయన చెప్పారు.
139 భవనాల్లో 407 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. పోలింగ్ స్టేషన్కు సగటున 986 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
పోలింగ్ స్టేషన్లలో పోల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం కోసం వెబ్ కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేయబడింది.
పోలింగ్ స్టేషన్లలోకి ప్రవేశించే ముందు ఓటర్లు తమ మొబైల్ ఫోన్లను డిపాజిట్ చేయడానికి, ఓటు వేసిన తర్వాత తిరిగి పొందడానికి వీలుగా అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లలో మొబైల్ డిపాజిట్ కౌంటర్లను తెరవడం జరుగుతోంది.
ఎన్నికలకు సంబంధించిన వివిధ విషయాల కోసం ఎన్నికల సంఘం 19 మంది నోడల్ అధికారులను నియమించింది. ఎన్నికల సంబంధిత కార్యక్రమాలను నిశితంగా పర్యవేక్షించడానికి, శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి మొత్తం 38 సెక్టార్ అధికారులను నియమించారు.
పోలీస్, ఎక్సైజ్, ఆదాయపు పన్ను, మాదకద్రవ్యాలు, జీఎస్టీ, రవాణా, పోస్టల్, విమానయానం, వాణిజ్య పన్ను మరియు బ్యాంకుల డీఎల్డీఎంతో కూడిన జిల్లా నిఘా కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు.
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్ల వద్ద తగినంత భద్రతను ఏర్పాటు చేయడానికి, శాంతిభద్రతలను పర్యవేక్షించడానికి మొబైల్ స్క్వాడ్లను మోహరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాల కలెక్టర్లు పోలింగ్ రోజు (నవంబర్ 10) ముందు రోజు, పోలింగ్ రోజు (నవంబర్ 11), కౌంటింగ్ రోజు (నవంబర్ 14) పోలింగ్ స్టేషన్లు, కౌంటింగ్ కేంద్రాలు స్థాపించబడిన కార్యాలయాలు/సంస్థలకు వేతనంతో కూడిన సెలవులు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
మోడల్ కోడ్ ఉల్లంఘనకు సంబంధించి మొత్తం 27 కేసులు నమోదు చేయబడ్డాయి. అక్టోబర్ 6 నుండి నవంబర్ 8 వరకు పోల్ అధికారులు రూ.3.60 కోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.