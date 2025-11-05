Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలకు దూరంగా బీజేపీ.. టీడీపీ మద్దతు కోరని కమలం.. ఎందుకని?
తెలంగాణ బీజేపీ తన బలాన్ని అతిగా అంచనా వేస్తూనే ఉంది. 2023 ఎన్నికలు తమకు ఉత్తమ అవకాశంగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఆ పార్టీ ఇప్పటికీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. గత రెండేళ్లలో, రాష్ట్ర రాజకీయ స్థలంలో దాని ఉనికి మరింత బలహీనపడింది. ప్రస్తుత ప్రచారంలో బీజేపీ కనిపించడం లేదు.
బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ బలంగా నడుస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ, జనసేనతో పాటు పొత్తులు ఉన్నప్పటికీ, జూబ్లీహిల్స్లో టీడీపీ మద్దతు కోరకూడదని ఆ పార్టీ నిర్ణయించుకుంది. బదులుగా, తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్. రామచంద్రరావు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మంగళవారం తెలంగాణ జనసేన అధ్యక్షుడు శంకర్ గౌడ్, ఆయన బృందాన్ని కలిశారు. ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి లంకాల దీపక్ రెడ్డికి జనసేన మద్దతు ఇస్తుందని వారు ధృవీకరించారు. ఓటింగ్కు కేవలం ఆరు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండగానే బీజేపీ తరపున ప్రచారం చేయాలని జనసేన నాయకులు కూడా ప్రకటించారు.
ఇంతలో, చంద్రబాబు నాయుడు తమ నాయకులను ఈ పోటీలో పాల్గొనవద్దని ఆదేశించిన తర్వాత టీడీపీ తటస్థంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంది. పార్టీ నుండి స్పష్టమైన వైఖరి లేకుండా, రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి కారణంగా, టీడీపీ మద్దతుదారులు కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గు చూపారు.
అయితే, చంద్రబాబు నాయుడు అంగీకరించే అవకాశం ఉందని తెలిసినప్పటికీ బీజేపీ టీడీపీ మద్దతు అడగకుండా తప్పించుకుంది. కారణం చాలా సులభం, తెలంగాణ ఓటర్లు ఇప్పటికీ టీడీపీని ఆంధ్ర పార్టీగా చూస్తున్నారని బీజేపీ భావిస్తోంది. కానీ ఈ అతి విశ్వాసం బలహీనతగా మారుతోంది. అలాంటి అవగాహనల కారణంగా ఓట్లు పోతాయని ఆ పార్టీ ఆందోళన చెందే స్థితిలో కూడా లేదు. టీ
డీపీ స్థావరాన్ని విస్మరించడం ద్వారా, బీజేపీ తేడాను తెచ్చిపెట్టగల ఓటర్లను దూరం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. వారిలో చాలామంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. జూబ్లీహిల్స్లో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటున్నారు.
నవంబర్ 14న జరిగే ఉప ఎన్నికల ఫలితం బీజేపీని మళ్ళీ మూడవ స్థానంలో చూసే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, ఢిల్లీలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వంతో అనుబంధం ద్వారా రాష్ట్ర నాయకులు విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూనే ఉన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పడినప్పటి నుండి జూబ్లీహిల్స్ మూడు ఎన్నికలు చూసింది.
2014లో టీడీపీ, బీజేపీ కలిసి పొత్తు పెట్టుకుని గెలిచాయి. కానీ 2018-2023లో బీజేపీ రెండుసార్లు ఓడిపోయింది, టీడీపీ మాజీ నాయకుడు లంకల దీపక్ రెడ్డి గత పోటీలో మూడవ స్థానంలో నిలిచారు.