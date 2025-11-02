Jogi Ramesh: కల్తీ మద్యం కేసు: మాజీ మంత్రి, వైకాపా నేత జోగి రమేష్ అరెస్ట్
కల్తీ మద్యం కేసులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ ఆదివారం అరెస్టు అయ్యారు. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఆయన నివాసం నుండి ఆయనను అరెస్టు చేసింది. ఆయన సహచరుడు ఆరెపల్లి రాము కూడా అరెస్టు అయ్యారు.
రమేష్ను విజయవాడలోని ఎక్సైజ్ శాఖ కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ సిట్ అధికారులు ఆయనను ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన అద్దేపల్లి జనార్ధనరావు రమేష్ ఆదేశాల మేరకు కల్తీ మద్యం తయారు చేశారని ఆరోపించారు.
గత నెలలో వైరల్ అయిన ఒక వీడియోలో, జనార్ధనరావు మాట్లాడుతూ, టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే తాను కల్తీ మద్యం ఉత్పత్తిని ఆపివేసినప్పటికీ, ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో రమేష్ తనకు ఫోన్ చేసి తయారీని కొనసాగించమని కోరాడని అన్నారు.
ఆఫ్రికాలో డిస్టిలరీని ప్రారంభించడానికి రమేష్ తనకు రూ.3 కోట్లు హామీ ఇచ్చాడని ప్రధాన నిందితుడు కూడా పేర్కొన్నాడు. 2023లో, రమేష్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, ఇబ్రహీంపట్నంలో కల్తీ మద్యం ఉత్పత్తిని ప్రారంభించానని జనార్ధనరావు పోలీసులకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఆఫ్రికాకు వెళ్లే ముందు, సెప్టెంబర్ 23న ఇబ్రహీంపట్నంలోని రమేష్ ఇంట్లో ఆయనను కలిశానని ఆయన అన్నారు.
కాగా సంచలనం సృష్టించిన కల్తీ మద్యం కేసులో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సిబిఐ) దర్యాప్తు కోరుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన ఒక రోజు తర్వాత రమేష్ అరెస్టు జరిగింది. రాజకీయ కారణాల వల్ల సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా తనను కేసులో ఇరికించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని, రాష్ట్ర పోలీసుల దర్యాప్తు పక్షపాతంతో కూడుకున్నదని, రాజకీయంగా ప్రభావితమైందని జోగి రమేష్ ఆరోపించారు.
సిబిఐ వంటి కేంద్ర సంస్థ మాత్రమే నిష్పాక్షికంగా దర్యాప్తు చేయగలదని జోగి రమేష్ వాదించారు. ములకలచెరువు, భవానీపురం పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైన రెండు ఎఫ్ఐఆర్ల దర్యాప్తును సిబిఐకి బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని ఆయన హైకోర్టును అభ్యర్థించారు. పోలీసు కస్టడీలో జనార్ధనరావు ఇచ్చిన రికార్డ్ చేసిన స్టేట్మెంట్ విడుదలైన తర్వాత అక్టోబర్ 15న తాను దాఖలు చేసిన తన ఫిర్యాదును సిబిఐ దర్యాప్తు చేయాలని రమేష్ డిమాండ్ చేశారు.
ఈ వీడియో బలవంతంగా రికార్డ్ చేసినట్లు కనిపిస్తోందని జోగి ఆరోపించారు. టిడిపి, వైయస్ఆర్సిపి రెండూ కల్తీ మద్యం విషయంలో ఒకరినొకరు నిందించుకుంటున్నాయి. టీడీపీ నాయకులు భారీ రాకెట్టు నడుపుతున్నారని వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు ఆరోపించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో బయటపడిన అక్రమ మద్యం రాకెట్టులో ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి అధికార సంకీర్ణం రాజకీయంగా ప్రేరేపించబడిన ఐవిఆర్ఎస్ ప్రచారాన్ని చేస్తోందని ఆరోపిస్తూ వైకాపా గత వారం డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్కు ఫిర్యాదు చేసింది.