Srikakulam Temple Tragedy: కాశిబుగ్గ తొక్కిసలాట.. పవన్, నారా లోకేష్ షాక్
శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస-కాశిబుగ్గలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఏకాదశి సందర్భంగా జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలో ఒక చిన్నారితో సహా తొమ్మిది మంది భక్తులు మృతి చెందడం పట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు.
గాయపడిన వారికి సరైన వైద్య సహాయం అందించడానికి ప్రభుత్వం అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని, వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నానని, మృతుల కుటుంబాలకు తన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
భవిష్యత్తులో ఇటువంటి దురదృష్టకర సంఘటనలు జరగకుండా ఆధ్యాత్మికంగా ముఖ్యమైన రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయాల వద్ద సరైన రద్దీని నిర్వహించాలని కూడా కళ్యాణ్ అధికారులను కోరారు. ఈ దురదృష్టకర ఘటనపై రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఏకాదశి రోజున ఇలాంటి ఘోరం జరగడం అత్యంత బాధాకరమని అన్నారు.
ఈ ఘటన గురించి తెలిసిన వెంటనే తాను జిల్లా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీషతో ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు లోకేశ్ తెలిపారు. బాధితులకు తక్షణమే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని, క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.