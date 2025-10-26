Raghurama Raju: పవన్ కల్యాణ్ గురించి కామెంట్లా.. నో ఛాన్స్.. డీజీపీ ఆర్ఆర్ఆర్ ఫిర్యాదు
ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ రాజు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గురించి వ్యాఖ్యలు చేసిన వీడియోలు ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. శనివారం రఘురామ రాజు ఆ వీడియోలను తప్పుగా పేర్కొంటూ, కొన్ని గ్రూపులు తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని ఫిర్యాదు చేశారు.
తాను ఎప్పుడూ పవన్ కళ్యాణ్కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని రఘురామ రాజు స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో చీలికలు సృష్టించడానికి ఇటువంటి తప్పుడు కంటెంట్, ప్రచారం ద్వారా కుల ఉద్రిక్తతలను రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని రాజు అన్నారు.
ఈ మేరకు రఘురామ రాజు డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేశారు. ఫేస్బుక్లో షేర్ చేసిన నకిలీ పోస్ట్ల వెనుక వైఎస్సార్సీపీ బలమైన మద్దతుదారు ఉన్నారని ఆర్ఆర్ఆర్ పేర్కొన్నారు. పాలక ప్రభుత్వంలోని నాయకుల మధ్య సంబంధాలను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలను ఆయన విమర్శించారు.
సోషల్ మీడియా పోస్టులు తనకు ఆపాదించబడిన నకిలీ ప్రకటనలతో చెలరేగుతున్నాయని రఘురామ రాజు అన్నారు. తన ఫిర్యాదుతో స్క్రీన్షాట్లు, వీడియో లింక్లను జత చేశారు. దోషులను శిక్షించాల్సిన చట్టపరమైన విభాగాలను కూడా ఆయన జాబితా చేశారు.
ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా దర్యాప్తు చేసి బాధ్యులను గుర్తించాలని ఆర్ఆర్ఆర్ పోలీసులను కోరారు. ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు, సామాజిక సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేందుకు కల్పిత కంటెంట్ను వ్యాప్తి చేస్తున్న వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రఘురామ రాజు డిమాండ్ చేశారు.