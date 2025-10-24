Palle Panduga 2.0: గ్రామాభివృద్ధికి ఆర్థిక స్థిరత్వం కీలకం.. పవన్ కల్యాణ్
గ్రామ పరిపాలనను నిజమైన సంస్కరణల ద్వారా బలోపేతం చేయడమే తన ప్రాధాన్యత అని డిప్యూటీ సీఎం, పంచాయతీరాజ్ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఈ ప్రయత్నాలు ప్రజలకు సమర్థవంతంగా చేరేలా, క్షేత్రస్థాయిలో కనిపించే ఫలితాలను అందించేలా అధికారులు చూసుకోవాలని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
డివిజన్ స్థాయి అభివృద్ధి అధికారి (డీఎల్డీఓ) కార్యాలయాలు నవంబర్-1 నుండి పనిచేయడం ప్రారంభించాలని పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు. పురోగతిని అంచనా వేయడానికి, తాజా పరిపాలనా చర్యలను అమలు చేయడానికి ఆయన గురువారం పంచాయతీరాజ్ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
క్లస్టర్ వ్యవస్థను ముగించిన తర్వాత, గ్రామస్తులకు సేవలను మెరుగుపరచడానికి 13,515 స్వతంత్ర పంచాయతీ యూనిట్లు సృష్టించబడ్డాయని పవన్ వివరించారు. పాలనను మరింత సమర్థవంతంగా చేయడం, కీలక సేవలను గ్రామీణ వర్గాలకు దగ్గరగా తీసుకురావడం ఈ యూనిట్ల లక్ష్యం.
గ్రామాభివృద్ధికి ఆర్థిక స్థిరత్వం కీలకమని పవన్ పేర్కొన్నారు. అవసరమైన నిధులను పొందడానికి, పంచాయతీలను స్వావలంబన చేయడానికి 15వ ఆర్థిక సంఘం మార్గదర్శకాలను అనుసరించడానికి ఈ శాఖ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి పనిచేస్తోందని అన్నారు.
చంద్రబాబు ప్రభుత్వ కొత్త గ్రామీణ విధానాల ప్రయోజనాలు ప్రతి ఇంటికి చేరేలా ముందస్తుగా పనిచేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను కోరారు. నిధులు, పరిపాలనా పురోగతిని పర్యవేక్షించడానికి క్రమం తప్పకుండా సమీక్షలు నిర్వహించాలని సీనియర్ అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు. పల్లె పండుగ 2.0 కింద పూర్తయిన అభివృద్ధి కార్యకలాపాలపై నివేదికలను సమర్పించాలని పవన్ అధికారులను కోరారు.