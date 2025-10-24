శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025 (00:00 IST)

మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ : భారత్ సెమీస్ ఆశలు సజీవం.. ఎలా?

womens team india
మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ 2025లో భారత్ క్రికెట్ జట్టు సెమీస్ ఆశలు సజీవంగా ఉన్నాయి. గురువారం న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్ జట్టు 53 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో భారత్ పాయింట్ల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. 
 
నవీ ముంబై వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 49 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 340 పరుగులు చేసింది. 48 ఓవర్ల మ్యాచ్ తర్వాత వర్షం కారణంగా మ్యాచ్‌ను 49 ఓవర్లకు కుదించారు. భారత్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసినప్పటికీ వరుణుడు మళ్లీ అడ్డుపడ్డాడు. దీంతో కివీస్ జట్టు ఇన్నింగ్స్‌ను 44 పరుగులకు కుదించి, డక్ వర్త్ లూయిస్  విధానం మేరకు విజయలక్ష్యాన్ని 325గా నిర్ణయించారు. 
 
ఈ లక్ష్య ఛేదన కోసం బరిలోకి దిగిన కివీస్ మహిళా క్రికెటర్లు 44 ఓవర్లో 8 వికెట్ల నష్టానికి 271 పరుగులు చేసింది. బ్రూక్ హాలిడే 81, ఇసాబెల్లా 65, అమెలియా కెర్ 45, జార్జియా ప్లిమ్మర్ 30 చొప్పున పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో రేణుకా సింగ్, క్రాంతి గౌడ్‌లు తలా రెండేసి వికెట్లు తీయగా, స్నేహ్ రాణా, శ్రీ చరణి, దీప్తి శర్మ, పత్రికా రావల్‌లు ఒక్కో వికెట్ చొప్పున తీశారు. 
 
అలాగే, భారత బ్యాటర్లలో ప్రతీక రావల్, స్మృతి మంథానలు సెంచరీతో రాణించారు. వీరిలో ప్రతీక మొత్తం 134 బంతులు ఎదుర్కొని 13 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 122 పరుగులు చేసింది. అలాగే, స్మృతి 95 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో మొత్తం 109 పరుగులు చేసింది. ఈ జోడీ మొదటి వికెట్‌కు రికార్డు స్థాయిలో 201 బంతుల్లో 212 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. 
 
ఆ తర్వాత వన్ డౌన్‌లో వచ్చిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి 55 బంతుల్లో 11 ఫోర్ల సాయంతో 76 పరుగులు చేసింది. ఈ ముగ్గురు క్రికెటర్లు ధాటిగా ఆడటంతో జట్టు స్కోరు 45 ఓవర్లకే జట్టు స్కోరు 300 పరుగులు దాటింది. దీంతో కివీస్ ముంగిట భారత్ కొండత విజయలక్ష్యాన్ని ఉంచింది. చివరకు 53 పరుగుల తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది. 

స్నేహం అంటే అత్యాచారం చేయడానికి లైసెన్స్ కాదు : ఢిల్లీ కోర్టు

స్నేహం అంటే అత్యాచారం చేయడానికి లైసెన్స్ కాదు : ఢిల్లీ కోర్టుస్నేహం అంటే అత్యాచారం చేయడానికి లైసెన్స్ కాదని ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పోక్సో కేసు విచారణలో భాగంగా ఢిల్లీ కోర్టు ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తామిద్దరం స్నేహితులమని పేర్కొంటూ నిందితుడు ముందస్తు బెయిల్ కోరిన నేపథ్యంలో కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

YS Jagan: 60 రోజులు అసెంబ్లీకి రాకపోతే.. వైకాపా చీఫ్ జగన్ సీటు ఏమౌతుంది?

YS Jagan: 60 రోజులు అసెంబ్లీకి రాకపోతే.. వైకాపా చీఫ్ జగన్ సీటు ఏమౌతుంది?ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకాకపోతే అనర్హత వేటు పడే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ రాజు హెచ్చరించారు. ఈ విషయమై విశాఖపట్నంలో ఆర్ఆర్ఆర్ మాట్లాడుతూ, జగన్ వరుసగా 60 రోజులు అసెంబ్లీకి హాజరు కాకపోతే, రాజ్యాంగం ప్రకారం అనర్హుడిగా ప్రకటించబడతారని అన్నారు. ఇందుకు ఇంకా 25 రోజులు మిగిలి ఉన్నాయి. జగన్ హాజరు కాకపోతే, మేము సహాయం చేయలేము. ఆయన అనర్హుడిగా ప్రకటించబడతారు.. అని రాజు అన్నారు. ఇప్పటివరకు, జగన్ తన ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో, గవర్నర్ ఉమ్మడి సమావేశంలో ప్రసంగించిన రెండు సందర్భాలలో మాత్రమే అసెంబ్లీకి హాజరయ్యారు.

Naga Babu vs Balakrishna: నాగబాబు - బాలయ్యతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు తలనొప్పి?

Naga Babu vs Balakrishna: నాగబాబు - బాలయ్యతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు తలనొప్పి?ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన మంత్రివర్గాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించాలని యోచిస్తున్నారు. కొంతమంది మంత్రుల పనితీరుపై కూడా ఆయన నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ, పునర్వ్యవస్థీకరణ జరగలేదు. ఎనిమిది నెలల క్రితం, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబును మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటానని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. నాగబాబు ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైనప్పటికీ, ఆయన ఇంకా మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోలేదు. ఈ ప్రకటన తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభవార్త- రాష్ట్రంలో కొత్త హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్లు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభవార్త- రాష్ట్రంలో కొత్త హై స్పీడ్ రైలు కారిడార్లుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభవార్త. దక్షిణ మధ్య రైల్వే రాష్ట్రంలో కొత్త హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ కోసం ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే రెండు ఎలివేటెడ్ హై-స్పీడ్ కారిడార్లకు రూట్ మ్యాప్‌లను రూపొందించింది. ఇవి ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా నడుస్తాయి. గంటకు 350 కి.మీ వేగంతో నడిచే రైళ్లకు మద్దతుగా ఈ లైన్‌లను నిర్మిస్తున్నారు. దీని ప్రకారం హైదరాబాద్-బెంగళూరు కారిడార్ 605 కి.మీ విస్తరించి ఉంటుంది. హైదరాబాద్-చెన్నై కారిడార్ 760 కి.మీ. కవర్ చేస్తుంది. రెండు లైన్లు కలిపి 1,365 కి.మీ. విస్తరించి ఉంటాయి, 767 కి.మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా వెళుతుంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఈ రెండు ప్రాజెక్టులకు మొత్తం రూ.5.2 లక్షల కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేసింది.

ప్రజలు కోరుకుంటే రాజకీయ పార్టీ పెడతా.. కల్వకుంట్ల కవిత (video)

ప్రజలు కోరుకుంటే రాజకీయ పార్టీ పెడతా.. కల్వకుంట్ల కవిత (video)తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుకు సంబంధించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని కవిత సందర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కవితకు ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం కవిత ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తన రాజకీయ పార్టీపై కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రజలు కోరుకుంటే తప్పకుండా తాను రాజకీయ పార్టీ పెడతానని స్పష్టం చేశారు.

Webdunia
