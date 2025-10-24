శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025 (17:59 IST)

చెవిటి, మూగ అమ్మాయి ని ప్రేమించే యువకుడి గాథతో మోగ్లీ

MM Keeravani, Roshan Kanakala, Sakshi Madolkar, Sandeep Raj, TG Vishwa Prasad
MM Keeravani, Roshan Kanakala, Sakshi Madolkar, Sandeep Raj, TG Vishwa Prasad
మోగ్లీ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ సయ్యారేను  మేకర్స్ విడుదల చేసి మ్యూజిక్ జర్నీ ప్రారంభించారు. కాల భైరవ ఆర్కెస్ట్రేషన్ తో వినసొంపైన ట్యూన్ ను కంపోజ్ చేశారు. చంద్ర బోస్ హార్ట్ టచ్చింగ్ లిరిక్స్ అందించారు. ఈ పాట చెవిటి, మూగ అమ్మాయి, సౌండ్ నిరోధించే డివైజ్ ని ధరించి తన వినికిడి సామర్థ్యాన్ని త్యాగం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్న అబ్బాయి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఎమోషనల్ అతను ఆమెకు ఒక లేఖ రాస్తాడు, ఆమెను ప్రేమిస్తానని ప్రామిస్ చేస్తాడు.
 
ఐశ్వర్య దారురితో కలసి కాల భైరవ స్వయంగా ఈ పాటకు సోల్ ఫుల్ వోకల్స్ అందించాడు. రోషన్ కనకాల మెచ్యూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ తో ఆకట్టుకున్నాడు. సాక్షి మడోల్కర్‌తో అతని ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ  ఎట్రాక్టివ్ గా వుంది.
 అద్భతమైన కంపోజిషన్, అర్థవంతమైన సాహిత్యం, సోల్ ఫుల్ వోకల్స్ తో సయ్యారే సాంగ్ సినిమా మ్యూజిక్ జర్నీకి పర్ఫెక్ట్ బిగినింగ్.
 ఈ సినిమాలో బండి సరోజ్ కుమార్ విలన్ పాత్రలో నటించగా, హర్ష చెముడు  కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
 
బబుల్గమ్ చిత్ర ఫేమ్ హీరో రోషన్ కనకాల తన సెకండ్ మూవీ మోగ్లీ 2025 తో వస్తున్నారు. కలర్ ఫోటో ఫేమ్ సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వంలో, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్,  కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన మోగ్లీ 2025 అడవి నేపథ్యంలో యూనిక్ రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా. ఈ సినిమా గ్లింప్స్ కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.
 
ఈ చిత్రానికి రామ మారుతి ఎం సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. స్క్రీన్ ప్లేను రామ మారుతి ఎం,  రాధాకృష్ణ రెడ్డి రాశారు.  కోదాటి పవన్ కళ్యాణ్ ఎడిటర్‌గా, కిరణ్ మామిడి ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా, నటరాజ్ మాదిగొండ యాక్షన్ సన్నివేశాలకు కొరియోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. మోగ్లీ 2025 డిసెంబర్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

మృత్యుశకటాలుగా స్లీపర్ బస్సులు, అందుకే చైనాలో బ్యాన్

మృత్యుశకటాలుగా స్లీపర్ బస్సులు, అందుకే చైనాలో బ్యాన్స్లీపర్ బస్సులు ప్రమాదానికి గురైతే వాటిలో ప్రయాణించేవారు ఎక్కువగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. స్లీపర్ బస్సులు డిజైన్ లోపం కారణంగానూ, వాటిలో బెర్తుల కోసం వాడే ఫోమ్ వల్ల కూడా ప్రమాదం జరిగితే దాని తీవ్రత అత్యధికంగా వుంటోంది. ప్రమాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రెస్ గా మారుతున్న ఈ స్లీపర్ బస్సులపై ప్రభుత్వాలు సమీక్షించాల్సి వుంది. చైనా దేశం మాత్రం ఇలాంటి చేదు ఘటనలతో గుణపాఠం నేర్చుకుంది. స్లీపర్ బస్సులను నిషేధించింది. 2009 తర్వాత చైనాలో జరిగిన 13 స్లీపర్ బస్సు ప్రమాదాలలో దాదాపు 252 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదాలు దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపాయి.

నవంబర్ 1 నుండి గ్రామ స్థాయిలో కొత్త డ్రైవ్.. 13,351 పంచాయతీలు?

నవంబర్ 1 నుండి గ్రామ స్థాయిలో కొత్త డ్రైవ్.. 13,351 పంచాయతీలు?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక పాలనను మెరుగుపరచడానికి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో కీలక అడుగు వేశారు. పంచాయతీలకు అధికారం కల్పించే, స్థానిక పంచాయతీలలోని ప్రజలకు సేవలను మెరుగుపరిచే పెద్ద సంస్కరణలను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఒకేసారి 13000 గ్రామసభలను నిర్వహించడంలో, రాష్ట్రంలోని గిరిజన ప్రాంతాలకు 4000 కిలోమీటర్ల రోడ్లను అభివృద్ధి చేయడంలో ఇప్పటికే విజయం సాధించారనేది తెలిసిన వాస్తవం.

16 సార్లు ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన కావేరీ బస్సు - పరారీలో కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఓనర్

16 సార్లు ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన కావేరీ బస్సు - పరారీలో కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఓనర్కర్నూలు జిల్లాలో అగ్నిప్రమాదానికి గురైన వేమూరి కావేరీ ట్రావెల్స్ బస్సు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏకంగా 16 సార్లు ట్రాఫిక్ రూల్స్‌ను బ్రేక్ చేసింది. 2024 జనవరి 27వ తేదీ నుంచి 2025 అక్టోబరు 9వ తేదీ వరకు ఈ బస్సు 16 సార్లు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్టు తెలిసింది. 9 సార్లు నో ఎంట్రీ జోన్‌లోకి ప్రవేశించడంతో పాటు ట్రాఫిక్ పోలీసులు అపరాధం విధించారు. అలాగే, హై స్పీడ్, ప్రమాదకర డ్రైవింగ్ ఉల్లంఘనలపైనా చలాన్లు పడినట్టు సమాచారం.

ఆ ఎస్ఐ 4 సార్లు అత్యాచారం చేశాడు.. వైద్యురాలి ఆత్మహత్య కేసులో ట్విస్ట్

ఆ ఎస్ఐ 4 సార్లు అత్యాచారం చేశాడు.. వైద్యురాలి ఆత్మహత్య కేసులో ట్విస్ట్మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో ఓ మహిళా వైద్యురాలు ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ కేసులో సరికొత్త అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీస్ ఎస్ఐ తనపై అత్యాచారం చేశాడని, మరో పోలీస్ తనను మానసికంగా వేధించినట్టు ఆ మహిళా వైద్యురాలు తన అరచేతిలో రాసుకుని ప్రాణాలుతీసుకుంది.

కర్నూలు బస్సు అగ్నిప్రమాదంలో ఇద్దరు టెక్కీలు మృతి

కర్నూలు బస్సు అగ్నిప్రమాదంలో ఇద్దరు టెక్కీలు మృతిఏపీలోని కర్నూలులో హైదరాబాద్ నుంచి బెంగుళూరు వెళుతున్న వేమూరి కావేరి ట్రెవెల్ బస్సు అగ్ని ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారిలో ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్లు కూడా ఉన్నారు. వీరిని ఏపీలోని బాపట్ల జిల్లా యద్ధనపూడి మండలం పూసపాడుకు చెందిన గన్నమనేని ధాత్రి (27), తెలంగాణలోని యాదాద్రి జిల్లా గుండాల మండలం వస్తకొండూరుకు చెందిన అనూష రెడ్డిగా గుర్తించారు. వీరిద్దరూ బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లుగా పనిచేస్తున్నారు.

Watch More Videos

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com