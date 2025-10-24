పశ్చిమబెంగాల్: కోలాఘాట్లో ఐదేళ్ల బాలికపై 14ఏళ్ల బాలుడి అత్యాచారం
పశ్చిమ బెంగాల్లో ఐదేళ్ల బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగింది. పశ్చిమ బెంగాల్లోని తూర్పు మిడ్నాపూర్ జిల్లాలోని కోలాఘాట్లో ఐదేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున పోలీసులు 14 ఏళ్ల బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడిపై జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్, 2015లోని కొన్ని సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. బాధితురాలు తనపై జరిగిన లైంగిక నేరం గురించి తన తల్లిదండ్రులతో సహా ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తానని బెదిరించాడని నిందితుడిపై మరిన్ని అభియోగాలు ఉన్నాయి.
బాధితురాలు అక్టోబర్ 22 ఉదయం నిందితుడి ఇంటికి వెళ్లినట్లు తెలిసింది. బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు దాఖలు చేసిన పోలీసు ఫిర్యాదు ప్రకారం, ఇంట్లో ఇతర కుటుంబ సభ్యులు లేకపోవడాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని నిందితుడు తన కుమార్తెను తన నివాసంలోనే అత్యాచారం చేశాడు.
ఈ విషయం తెలిసి బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు ముందుగా నిందితుడి ఇంటికి వెళ్లి జరిగిన మొత్తం సంఘటనను నిందితుడి తల్లిదండ్రులకు వివరించారు. కానీ వారు పట్టించుకోకుండా బాధితురాలి తల్లిదండ్రులపై దాడి చేశారు. దీంతో బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు స్థానిక కోలాఘాట్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిందితుడిపై అధికారిక ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి చివరకు నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
తన కుమార్తె నిందితుడి బెదిరింపులకు భయపడిందని.. కానీ ఆమెకు కడుపులో నొప్పి రావడంతో జరిగిందంతా చెప్పిందని బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో నిందితుడికి అత్యంత కఠినమైన శిక్ష విధించాలని బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.