Hyderabad: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం..11 మంది మృతి.. 11మందికి తీవ్రగాయాలు
శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కర్నూలు శివార్లలోని ఉలిందపాడు వద్ద ఒక బస్సు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొన్న ఘటనలో 11 మంది మరణించి వుంటారని తెలుస్తోంది. ఇద్దరు డ్రైవర్లు బస్సు నుంచి సురక్షితంగా బయటకు రాగలిగారని, 11 మంది మృతదేహాలను గుర్తించామని కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. సిరి ధృవీకరించారు.
ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకు 40 మంది ప్రయాణికులు, ఇద్దరు డ్రైవర్లతో ప్రయాణిస్తోంది. ఈ ప్రమాదం కారణంగా మంటలు చెలరేగాయని, చాలా మంది లోపల చిక్కుకున్నారని తెలుస్తోంది. ప్రయాణీకులలో ఎక్కువ మంది 35 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు, చాలామంది అత్యవసర కిటికీలను పగలగొట్టడం ద్వారా తప్పించుకోగలిగారు.
భారీ వర్షంలో ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో ఎయిర్ కండిషన్డ్ బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుంది. డ్రైవర్, ప్రయాణికులు తప్పించుకోవడానికి కిటికీలు పగలగొట్టడానికి ప్రయత్నించారు. కొందరు బయటకు రాగా, మరికొందరు లోపల చిక్కుకుని చనిపోయి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. గాయపడిన 11 మంది ప్రయాణికులను చికిత్స కోసం కర్నూలులోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
డిఐజి డాక్టర్ కోయ ప్రవీణ్, ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్, జాయింట్ కలెక్టర్ నూరుల్ క్వామర్, కమిషనర్ పి. విశ్వనాథ్, ఇతర అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, క్షతగాత్రులకు సహాయక చర్యలు, చికిత్సను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మృతుల సంఖ్యను ఇంకా నిర్ధారించలేదు.
ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసి, బాధితులకు సాధ్యమైనంత మెరుగైన వైద్య సంరక్షణ అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మంత్రులు ఎం. రాంప్రసాద్ రెడ్డి, టిజి భరత్ మరియు బిసి జనార్ధన్ రెడ్డి కూడా ఈ సంఘటనపై వివరణాత్మక నివేదికలను కోరారు.