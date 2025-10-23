రూ.2.7 కోట్ల విలువైన 908 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం.. ఎలా పట్టుకున్నారంటే?
ఒడిశాలోని మల్కన్గిరి నుండి హైదరాబాద్ మీదుగా మహారాష్ట్రకు గంజాయిని రవాణా చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ముఠాను గుట్టురట్టు చేశారు. రూ.2.7 కోట్ల విలువైన 908.41 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు.
వీరిలో వాహన డ్రైవర్, అతని ఇద్దరు స్నేహితులతో సహా నగరం నుండి ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు హైదరాబాద్ పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
విచారణలో, వారు ఒడిశాలోని కలిమెలకు వెళ్లి మహారాష్ట్రలోని నాసిక్లోని రిసీవర్కు డెలివరీ చేయడానికి గంజాయిని లోడ్ చేశారని డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (సౌత్-ఈస్ట్ జోన్) ఎస్ చైతన్య కుమార్ తెలిపారు.
కలిమెల మారుమూల అటవీ ప్రాంతాల నుండి సేకరించిన స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయిని మహారాష్ట్రలోని వివిధ ప్రాంతాలలో పంపిణీ చేయడానికి ఉద్దేశించబడిందని పోలీసులు తెలిపారు.
పరారీలో ఉన్న ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు మహారాష్ట్ర నుండి సిండికేట్లోని అదనపు సభ్యులను, సరఫరా గొలుసును గుర్తించడానికి మరింత దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు.