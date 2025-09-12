Amaravati : అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు రూ.25,000 కోట్ల అంచనా
అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును రూ.25,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్నారు. ఆరు లేన్ల ఓఆర్ఆర్కు రెండు వైపులా రెండు సర్వీస్ రోడ్లు ఉంటాయి. ఇది 192 కి.మీ.ల విస్తీర్ణంలో పది లేన్ల రోడ్డుగా మారుతుంది. గతంలో, వెడల్పు 70 మీటర్లుగా అంచనా వేయగా, ఖర్చు రూ.16,310 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది. ఇప్పుడు, వెడల్పు 140 మీటర్లుగా ఉంటుంది. ఈ ఖర్చు రూ.25,000 కోట్లకు చేరుకుంటుంది.
అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్టులో సీఎం చంద్రబాబు పాత్ర చెరగనిది. ప్రాథమిక ప్రణాళికలో 70 మీటర్ల వెడల్పు ఓఆర్ఆర్ ఉండాలనేది ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో విస్తృత ఓఆర్ఆర్ కావాలంటే, భూసేకరణ చాలా ఖరీదైనదిగా మారుతుందని సీఎం చంద్రబాబు నితీష్ గడ్కరీకి లేఖ రాశారు.
అందువల్ల, 150 మీటర్ల వెడల్పును ఆమోదించాలని చంద్రబాబు ప్రతిపాదించారు. చివరకు, 140 మెట్రిక్ టన్నుల వెడల్పు నిర్ణయించబడింది. దేశంలో మరెక్కడా 140 మెట్రిక్ టన్నుల వెడల్పు ఆమోదించబడనందున ఇది దేశంలోనే మొదటిది. రూ.25,000 కోట్ల విలువైన ఈ ప్రాజెక్టుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1000 కోట్లు భరిస్తుంది.
రూ.5600 కోట్లు భూసేకరణకు ఖర్చు అవుతుంది. రూ.2000 కోట్ల సీగ్నియోరేజ్ ఛార్జీలను కూడా ఇది భరిస్తుంది. ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, పల్నాడు, గుంటూరులలో ఏ భూములను తీసుకోవచ్చో వివరాలను ఖరారు చేసి ఎన్హెచ్ఏఐకి నివేదిక ఇవ్వాలి. ఇతర జిల్లాల నుండి నివేదికలు రెండు వారాల్లో సమర్పించబడతాయి.