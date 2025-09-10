Kantara Sequel: కాంతారా చాప్టర్ వన్కు కేరళతో వచ్చిన కష్టాలు.. సమస్య పరిష్కరించకపోతే..?
రిషబ్ శెట్టి 2022 బ్లాక్బస్టర్ కాంతారాకు సీక్వెల్ కాంతారా చాప్టర్ వన్, అక్టోబర్ 2, 2025న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో భారీ హైప్ను సృష్టిస్తోంది. హోంబాలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం భారతదేశం అంతటా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే, కేరళలో దీని విడుదల ఇబ్బందుల్లో పడింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. పృథ్వీరాజ్ ప్రొడక్షన్స్, ఫిల్మ్ ఎగ్జిబిటర్స్ యునైటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కేరళ (ఎఫ్ఈయూఓకే) మధ్య ఆదాయ వాటా విషయంలో వివాదం చెలరేగింది. ఈ విషయం త్వరగా పరిష్కరించబడకపోతే, ఎఫ్ఈయూఓకే కింద ఉన్న థియేటర్లు ఈ చిత్రాన్ని ప్రదర్శించకపోవచ్చు.
ఇది కాంతారా సీక్వెల్కు పెద్ద దెబ్బగా మారే ప్రమాదం వుంది. కాంతారా చాప్టర్ వన్ కేరళ నుండి మాత్రమే దాదాపు రూ.50 నుండి 60 కోట్లు వసూలు చేస్తుందని వాణిజ్య నిపుణులు అంచనా వేశారు. ఈ చిత్రాన్ని రూ.1000 కోట్ల పాన్-ఇండియా దృశ్యంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నందున, ఇంత కీలకమైన మార్కెట్ను కోల్పోవడం దాని బాక్సాఫీస్ పనితీరును నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
కేజీఎఫ్-2 కేరళలో భారీ లాభాలను ఆర్జించింది. కాంతారా ప్రీక్వెల్కి కూడా అంచనాలు అలాగే ఉన్నాయి. పృథ్వీరాజ్ ప్రొడక్షన్స్ పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాటాను డిమాండ్ చేయడం వల్ల సమస్య తలెత్తిందని, దీనిని ఎఫ్ఈయూఓకే అంగీకరించలేదని తెలుస్తోంది. చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.
విడుదలకు ముందే ఈ సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చాలామంది నమ్ముతున్నారు. అయినప్పటికీ, ఈ అనిశ్చితి నిర్మాతలు, పంపిణీదారులు మరియు అభిమానులలో ఆందోళనను సృష్టించింది. కన్నడ, హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ సహా ఏడు భాషలలో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం మొదటి భాగంలో చూపబడిన దైవిక జానపద కథల మూలాలను అన్వేషిస్తుంది.
దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు కాంతార చాప్టర్ వన్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ కేరళ వివాదం త్వరలో పరిష్కరించబడకపోతే, రాష్ట్రంలోని సినీ ప్రేక్షకులు బిగ్ స్క్రీన్పై దానిని అనుభవించే అవకాశాన్ని కోల్పోవచ్చు.