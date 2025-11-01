మొంథా తుఫాను సమయంలో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ చేసిన కృషికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసలు
విజయవాడ: మొంథా తుఫాను సమయంలో బలహీన వర్గాల ప్రజలను రక్షించడంలో, ఆర్థిక నష్టాన్ని తగ్గించడంలో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ (Reliance Foundation) చేసిన కృషిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజు గుర్తించారు. తుఫానులు, వరదలు, ఇతర ప్రమాదాల గురించి బలహీన వర్గాలను అప్రమత్తం చేసి, వారి ప్రాణాలను, జీవనోపాధిని రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ కాపాడుతుంది. మొంథా తుఫాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని సమీపిస్తున్న సమయంలో, తుఫాను తీరం దాటడానికి మూడు రోజుల ముందు, అంటే అక్టోబర్ 25 నుంచే, రాష్ట్ర మత్స్య, వ్యవసాయ శాఖలు, ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ, INCOIS మరియు IMDతో కలిసి రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ సకాలంలో హెచ్చరిక సందేశాలను, జాగ్రత్త సలహాలను అందించింది.
తుఫాను ప్రభావం తగ్గించడానికి కృషి చేసిన అన్ని సంస్థలను ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు. రాష్ట్రం అమలు చేసిన ఐదు అంశాల కార్యాచరణ ప్రణాళికను వివరించి, ఇది జట్టు పనితీరుకు, అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించటానికి విజయవంతమైన నిదర్శనం అని అన్నారు. శనివారం నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమంలో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి ఎన్. చిట్టి బాబు ఇతర సంస్థల ప్రతినిధులతో పాటు సైక్లోన్ మొంథా ఫైటర్ ప్రశంసా పత్రాన్ని అందుకున్నారు.
తుఫాను సమయంలో తమ ప్రయత్నాలలో భాగంగా, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ 1.65 లక్షల మంది రైతులు, సముద్ర మత్స్యకారులను చేరుకుంది. వీరిలో అప్పటికే సముద్రంలో ఉన్నవారు కూడా ఉన్నారు. తుఫాను సమీపిస్తున్న తీరు, గాలి, సముద్ర పరిస్థితుల గురించి వారికి నిర్దిష్ట సమాచారం అందించింది. తుఫాను మార్గంలో ఉన్న మత్స్యకారులకు ఒడ్డుకు తిరిగి రావడానికి, వారి పడవలు, వలలు, ఇతర ఆస్తులను భద్రపరచడానికి సహాయపడే లక్ష్యంగా మొబైల్ ఆధారిత సలహాలను అందించారు. పంట నష్టాన్ని తగ్గించడానికి, తుఫానుకు ముందు, తరువాత పంట రక్షణ చర్యలతో కూడిన సలహాలను రైతులకు పంపారు.
సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు సిఫార్సులతో సహా ముందుజాగ్రత్త సమాచారం, ఆన్-గ్రౌండ్ ఇంటరాక్షన్లు, వాయిస్ సందేశాలు, వాట్సాప్ వంటి బహుళ మార్గాల ద్వారా విస్తృత తీరప్రాంత సమాజంలో కూడా వ్యాప్తి చేయబడింది. నిజ-సమయ సమాచారాన్ని అందించడానికి 24/7 పనిచేసిన టోల్-ఫ్రీ హెల్ప్లైన్ అక్టోబర్ 26 - 28 మధ్య 600 పైగా కాల్స్కు స్పందించింది.
భారతదేశం అంతటా గ్రామీణ సమాజాల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్న రిలయన్స్ ఫౌండేషన్, ఒక దశాబ్దానికి పైగా, ప్రమాదాల సమయంలో ప్రాణ, జీవనోపాధి నష్టాన్ని నివారించడానికి కీలక సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇది సమాజాలతో సహా బహుళ వాటాదారులతో సన్నిహితంగా పనిచేస్తూ, సమిష్టి ప్రయోజనం కోసం డిజిటల్ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తోంది.