ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది. లాన్సెట్ అధ్యయనం, భారతదేశ రాష్ట్రాలలో హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, వాటి ప్రమాద కారకాల యొక్క మారుతున్న నమూనాలు ప్రకారం, ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే భారతీయులకు CVDలు ఒక దశాబ్దం ముందే వస్తున్నాయి. ప్రపంచ హృదయ సమాఖ్య (World Heart Federation) ఇంకా ఏం చెబుతుందంటే, మహిళలు తరచుగా మరింత తీవ్రమైన మొదటి గుండెపోటుకు గురవుతారు, పురుషుల కంటే అధిక మరణాల రేటును కలిగి ఉంటారు, అయితే యువతలో గుండెపోటులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి.
ఒక సరళమైన ఇంకా ప్రభావవంతమైన నివారణ చర్య ఏమిటంటే, గుండె-ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవరచుకోవడం-ఉదాహరణకు రోజువారీ ఆహారంలో కాలిఫోర్నియా బాదంను చేర్చుకోవడం. 200కు పైగా ప్రచురించబడిన అధ్యయనాలు కాలిఫోర్నియా బాదం అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని చూపించాయి. అవి గుండె-ఆరోగ్యకరమైన మోనోఅన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, డైటరీ ఫైబర్తో సహా 15 అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయి. బాదంను క్రమంతప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మొత్తం కొలెస్ట్రాల్- LDL (చెడు) కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని, అలాగే గుండె జబ్బులతో సంబంధం ఉన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ మార్కర్లను కూడా తగ్గిస్తుందని శాస్త్రీయంగా నిరూపించబడింది.
పోషకాహార, వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్, షీలా కృష్ణస్వామి ఇలా అన్నారు: భారతదేశంలో గుండె జబ్బులు పెరుగుతున్నందున, కేవలం కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇచ్చే ఆహారాలపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. బాదం ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలతో నిండిన ఒక పోషకాల నిధి, ఇవి ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గించడంలో, మొత్తం హృదయనాళ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మీ రోజును కాలిఫోర్నియా బాదంతో ప్రారంభించడం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన గుండెను ప్రోత్సహిస్తుంది, అదే సమయంలో నిరంతర శక్తిని అందించి, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
బాదం యొక్క పోషక విలువలు ఐసిఎంఆర్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ రోగనిరోధక శక్తి క్లెయిమ్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి, ఇది నేటి అధిక శ్రమతో పనిచేసే నిపుణులకు ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది. ప్రయాణంలో తినడం, నిశ్చల జీవనశైలి, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వంటి అలవాట్లు సర్వసాధారణం కావడంతో, ప్రముఖ కార్డియాలజిస్టులు కీలకమైన హృదయ సంబంధ ప్రమాద కారకాలను గుర్తిస్తున్నారు. రోజువారీ ఆహారంలో బాదంను చేర్చడం అనేది మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యం వైపు ఒక సులభమైన, ప్రభావవంతమైన అడుగు.
దీనికి జోడిస్తూ, రీజనల్ హెడ్-డైటెటిక్స్, మాక్స్ హెల్త్కేర్, ఢిల్లీ, రితికా సమద్దార్ ఇలా అన్నారు, ఉరుకుల పరుగుల దినచర్యలు, జీవనశైలి సంబంధిత ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నందున, చిన్నవైనా అర్థవంతమైన ఆహార మార్పులు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. మోనోఅన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం అధికంగా ఉండే బాదం, ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ను నిర్వహించడానికి తాజా భారతీయ ఆహార మార్గదర్శకాల ద్వారా సిఫార్సు చేయబడిన అన్ని కీలక పోషకాలను అందిస్తుంది. ఈ ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం నాడు, మీ రోజువారీ ఆహారంలో బాదంను చేర్చుకోవడం అనేది సమతుల్య ఆహారం, బలమైన గుండె వైపు ఒక తెలివైన అడుగు.
ఆరోగ్య నిపుణులే కాకుండా, సెలబ్రిటీలు కూడా ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. నటి సోహా అలీ ఖాన్ ఇలా పంచుకున్నారు. నేను నా ఉదయాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో ప్రారంభిస్తాను, ఎందుకంటే అవి నన్ను కడుపు నిండుగా ఉంచుతాయి, నా శక్తిని పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా నా గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తాయి. ఈ గింజలలో చెడు కొలెస్ట్రాల్, ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గించడంలో సహాయపడే పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి, ఇవి ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం. నా రోజువారీ దినచర్యలో వీటిని చేర్చడం, సరైన ఆహారం, క్రమంతప్పని వ్యాయామంతో పాటు, రోజంతా సమతుల్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండటానికి నాకు సహాయపడుతుంది.
ఉదయం దినచర్యలో కాలిఫోర్నియా బాదంను చేర్చుకోవడం గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి, కొలెస్ట్రాల్ను నిర్వహించడానికి ఒక సులభమైన, ప్రభావవంతమైన మార్గం. పోషకాలు అధికంగా, బహుముఖంగా ఉండే ఇవి, ఈ ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం 2025 నాడు రోజును బాగా ప్రారంభించడానికి ఒక సరళమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి.