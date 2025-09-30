మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025
భారతదేశంలో వైభవోపేతంగా అడుగుపెట్టిన హెచ్ అండ్ ఎం బ్యూటీ కాన్సెప్ట్

హైదరాబాద్: భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా హెచ్ అండ్ ఎం బ్యూటీ కాన్సెప్ట్‌ను తీసుకువచ్చినట్లు హెచ్ అండ్ ఎం వెల్లడించింది. అందం ద్వారా స్వీయ వ్యక్తీకరణను శక్తివంతం చేయడానికి ఫ్యాషన్-హోమ్ కాన్సెప్ట్‌కు మించి తన విశ్వాన్ని ఇది విస్తరించింది. ఈ ప్రవేశం, ట్రెండ్-ఆధారిత, సమ్మిళిత మరియు సరసమైన ధరల్లో ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసి తీర్చిదిద్దిన బ్యూటీ శ్రేణిని పరిచయం చేసింది. హైదరాబాద్‌లో, ఈ కలెక్షన్ ఇనార్బిట్ మాల్, శరత్ సిటీ క్యాపిటల్ మాల్, ఇర్రంమంజిల్ మాల్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
 
భారతదేశంలో స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన మేకప్, సువాసనల క్యూరేటెడ్ శ్రేణితో దాని ప్రారంభాన్ని హెచ్ అండ్ ఎం బ్యూటీ కాన్సెప్ట్ సూచిస్తుంది, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా లభించే బ్యూటీ టూల్స్ యొక్క విస్తృత ఎంపికతో అనుబంధించబడుతుంది. స్టేట్‌మెంట్ లిప్‌స్టిక్‌ల నుండి దీర్ఘకాలిక సువాసనలను వెదజల్లే సెంట్ల వరకు, ఈ సమ్మేళనం ప్రపంచ ఆవిష్కరణ, భారతీయ నైపుణ్యాన్ని కలుపుతుంది, ఫ్యాషన్ మరియు అందాన్ని గతంలో కంటే మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
 
ఈ కలెక్షన్ మేకప్, సువాసన, బ్యూటీ టూల్స్‌లో 200కి పైగా ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది. Hero ఆవిష్కరణలలో Satin Icon Lipstick, Mad for Matte Liquid Lipstick, Never Ending Lash Mascara, వైవిధ్యమైన Do-it-All Stick Blush, ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సులభమైన అప్లికేషన్, గొప్ప రంగులను అందించటం కోసం రూపొందించబడ్డాయి.
 
H&M Beauty కాన్సెప్ట్‌ను మొదటిసారిగా భారతదేశానికి తీసుకురావడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఈ ప్రవేశం, మా ప్రయాణంలో నిజమైన మైలురాయి, H&M ఇండియా 10 సంవత్సరాల వేడుకలను జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ ప్రవేశం జరగడం మరింత ప్రత్యేకంగా చేయబడింది. ఫ్యాషన్, అందాన్ని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మరియు దేశవ్యాప్తంగా మరింత మంది ఫ్యాషన్ ప్రేమికులను చేరుకోవడానికి మా నిబద్ధతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది అని H&M ఇండియా డైరెక్టర్ Helena Kuylenstierna అన్నారు.
 
రూ. 799 కంటే తక్కువ ధరలో మేకప్ మరియు రూ. 1299 నుండి ప్రారంభమయ్యే పెర్ఫ్యూమ్‌లతో, H&M Beauty కాన్సెప్ట్ అధిక-నాణ్యత, ట్రెండ్-ఫార్వర్డ్ ఉత్పత్తులు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చేస్తుంది. అన్ని ఉత్పత్తులు వేగన్, జీవహింస లేకుండా చేసినవి. పర్యావరణ అనుకూల అందం పట్ల బ్రాండ్ యొక్క నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తాయి.

ఆస్తి కోసం భర్తను హత్య చేయించిన భార్య.. ఎక్కడ?

ఆస్తి కోసం భర్తను హత్య చేయించిన భార్య.. ఎక్కడ?అగ్నిసాక్షిగా పెళ్లాడిన భర్తలకు వారి భార్యల నుంచే ప్రాణాపాయం పొంచివుంది. అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకున్న పలువురు మహిళలు.. తమ ప్రియులతో చేతులు కలిపి భర్తలను హత్య చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. అయితే, గుంటూరు జిల్లా మేడికొండూరు మండలం పేరేచర్ల పలకలూరు గ్రామంలో ఆస్తి కోసం కట్టుకున్న భర్తనే భార్య హత్య చేయించింది.

గతేడాదితో పోలిస్తే దసరా పండుగకు ముందు ఏపీ, తెలంగాణలలో 36 శాతం పెరిగిన బస్ బుకింగ్స్

గతేడాదితో పోలిస్తే దసరా పండుగకు ముందు ఏపీ, తెలంగాణలలో 36 శాతం పెరిగిన బస్ బుకింగ్స్హైదరాబాద్: దసరా పండుగ వేళ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ప్రయాణాల్లో బస్ బుకింగ్స్ అత్యధిక పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. ఈ నమోదు 36 శాతంగా ఉంది. ఈ ఏడాది దసరా పండుగ సమయంలో (సెప్టెంబర్ 22 - అక్టోబర్ 2) ప్రయాణ బుకింగ్‌లను గతేడాది (అక్టోబర్ 3 - అక్టోబర్ 12)తో పోలిస్తే... ఈ పెరుగుదల కన్పించింది. ఈ విషయాన్ని రెడ్ బస్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. రెడ్‌బస్ ప్రకారం, పండుగ సీజన్లో ఈ పెరుగుదల ప్రాంతీయ, నగరాంతర ప్రయాణాలలో పెరుగుతున్న ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

మిస్టర్ సీఎం స్టాలిన్.. ఒక్క కరూర్‌లోనే ఎందుకు జరిగింది? హీరో విజయ్ ప్రశ్న (Video)

మిస్టర్ సీఎం స్టాలిన్.. ఒక్క కరూర్‌లోనే ఎందుకు జరిగింది? హీరో విజయ్ ప్రశ్న (Video)తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కరూర్‌ జిల్లా కేంద్రంలోని జరిగిన టీవీకే పార్టీ ప్రచార సభలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు, సినీ నటుడు విజయ్‌ మంగళవారం ఓ వీడియో ద్వారా స్పందించారు. జీవితంలో అలాంటి ఘటనను ఎన్నడూ ఎదుర్కోలేదని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. తమవైపు ఎలాంటి తప్పు లేకపోయినా ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారని గుర్తు చేశారు.

Woman: ఆమె వయస్సు 19 సంవత్సరాలే.. భర్తతో గర్భా ఆడుతూ కుప్పకూలిపోయింది.. (video)

Woman: ఆమె వయస్సు 19 సంవత్సరాలే.. భర్తతో గర్భా ఆడుతూ కుప్పకూలిపోయింది.. (video)వయసుతో నిమిత్తంలేకుండా హర్ట్ ఎటాక్‌లు ఎక్కువయ్యాయి. చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. జిమ్ చేస్తు, డ్యాన్స్ చేస్తున్న వాళ్లు కూడా హర్ట్ ఎటాక్‌కు గురవుతున్నారు. తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్‌లో గర్బాడ్యాన్స్ చేస్తుండగా ఒక మహిళ హార్ట్ స్ట్రోక్‌కు గురైంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

woman: భార్యాభర్తలు తప్పతాగారు.. కొట్టుకున్నారు.. గొంతులో కత్తితో పొడిచేసింది..

woman: భార్యాభర్తలు తప్పతాగారు.. కొట్టుకున్నారు.. గొంతులో కత్తితో పొడిచేసింది..చెన్నైలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. చెన్నై, సైదాపేటలో తనతో పనిచేసే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం కలిగివున్న భార్యను మందలించిన పాపానికి భర్త ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. తాగిన మైకంలో భర్తతో ఏర్పడిన గొడవ కారణంగా భార్య కత్తితో అతనిని పొడిచి చంపేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే, ఒడిశాకు చెందిన ప్రహ్లాద్ సర్దార్ (42) భవన నిర్మాణ కార్మికుడు. ఇతని మొదటి భార్య కొన్నేళ్ల క్రితం మరణించడంతో.. పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన పింకీ (36)ని రెండోసారి వివాహం చేసుకున్నాడు.

