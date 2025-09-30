భారతదేశంలో వైభవోపేతంగా అడుగుపెట్టిన హెచ్ అండ్ ఎం బ్యూటీ కాన్సెప్ట్
హైదరాబాద్: భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా హెచ్ అండ్ ఎం బ్యూటీ కాన్సెప్ట్ను తీసుకువచ్చినట్లు హెచ్ అండ్ ఎం వెల్లడించింది. అందం ద్వారా స్వీయ వ్యక్తీకరణను శక్తివంతం చేయడానికి ఫ్యాషన్-హోమ్ కాన్సెప్ట్కు మించి తన విశ్వాన్ని ఇది విస్తరించింది. ఈ ప్రవేశం, ట్రెండ్-ఆధారిత, సమ్మిళిత మరియు సరసమైన ధరల్లో ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసి తీర్చిదిద్దిన బ్యూటీ శ్రేణిని పరిచయం చేసింది. హైదరాబాద్లో, ఈ కలెక్షన్ ఇనార్బిట్ మాల్, శరత్ సిటీ క్యాపిటల్ మాల్, ఇర్రంమంజిల్ మాల్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
భారతదేశంలో స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన మేకప్, సువాసనల క్యూరేటెడ్ శ్రేణితో దాని ప్రారంభాన్ని హెచ్ అండ్ ఎం బ్యూటీ కాన్సెప్ట్ సూచిస్తుంది, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా లభించే బ్యూటీ టూల్స్ యొక్క విస్తృత ఎంపికతో అనుబంధించబడుతుంది. స్టేట్మెంట్ లిప్స్టిక్ల నుండి దీర్ఘకాలిక సువాసనలను వెదజల్లే సెంట్ల వరకు, ఈ సమ్మేళనం ప్రపంచ ఆవిష్కరణ, భారతీయ నైపుణ్యాన్ని కలుపుతుంది, ఫ్యాషన్ మరియు అందాన్ని గతంలో కంటే మరింత అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
ఈ కలెక్షన్ మేకప్, సువాసన, బ్యూటీ టూల్స్లో 200కి పైగా ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది. Hero ఆవిష్కరణలలో Satin Icon Lipstick, Mad for Matte Liquid Lipstick, Never Ending Lash Mascara, వైవిధ్యమైన Do-it-All Stick Blush, ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సులభమైన అప్లికేషన్, గొప్ప రంగులను అందించటం కోసం రూపొందించబడ్డాయి.
H&M Beauty కాన్సెప్ట్ను మొదటిసారిగా భారతదేశానికి తీసుకురావడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఈ ప్రవేశం, మా ప్రయాణంలో నిజమైన మైలురాయి, H&M ఇండియా 10 సంవత్సరాల వేడుకలను జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ ప్రవేశం జరగడం మరింత ప్రత్యేకంగా చేయబడింది. ఫ్యాషన్, అందాన్ని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మరియు దేశవ్యాప్తంగా మరింత మంది ఫ్యాషన్ ప్రేమికులను చేరుకోవడానికి మా నిబద్ధతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది అని H&M ఇండియా డైరెక్టర్ Helena Kuylenstierna అన్నారు.
రూ. 799 కంటే తక్కువ ధరలో మేకప్ మరియు రూ. 1299 నుండి ప్రారంభమయ్యే పెర్ఫ్యూమ్లతో, H&M Beauty కాన్సెప్ట్ అధిక-నాణ్యత, ట్రెండ్-ఫార్వర్డ్ ఉత్పత్తులు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చేస్తుంది. అన్ని ఉత్పత్తులు వేగన్, జీవహింస లేకుండా చేసినవి. పర్యావరణ అనుకూల అందం పట్ల బ్రాండ్ యొక్క నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తాయి.