Vizag: కైలాసగిరి కొండలపై కాంటిలివర్ గాజు వంతెన ప్రారంభం
Vizags Iconic Glass Skywalk
వైజాగ్ అని ముద్దుగా పిలువబడే విశాఖపట్నం, 2024 జూన్లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి మీడియా దృష్టిని, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక కేంద్రాలలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు, ఈ తీరప్రాంత నగరం దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రధాన పర్యాటక ఆకర్షణగా మారుతోంది.
గత ఒక సంవత్సరంలో పర్యాటక రంగంలో జరిగిన అనేక పరిణామాలలో, సుందరమైన కైలాసగిరి కొండలపై నిర్మించిన కాంటిలివర్ గాజు వంతెన దేశంలోనే అతి పొడవైన స్కైవాక్గా రికార్డు పుస్తకాల్లోకి చేరుకుంది. ఇది చైనాలోని కొన్ని ఐకానిక్ గాజు స్కైవాక్ల నుండి ప్రేరణ పొందింది.
కేరళలోని వాగమోన్ గాజు వంతెన తరహాలో రూపొందించబడింది. ఇలాంటి వంతెనలను వయనాడ్ (కేరళ), సిక్కింలలో చూడవచ్చు. డిసెంబర్ 1వ తేదీ సోమవారం, గాజు వంతెన చివరకు ప్రజల కోసం తెరవబడింది. వైజాగ్ ఎంపీ శ్రీ భరత్ సోమవారం ఉదయం ప్రారంభించారు.
ఈ ఉత్కంఠభరితమైన అనుభవాన్ని చూడటానికి నగర ప్రజలు అక్కడికి తరలివచ్చారు. ఈ వంతెన ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. 10-15 నిమిషాల నడకకు టికెట్ ధర రూ. 300.
ఈ కాంటిలివర్ గ్లాస్ వంతెనను విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ రూ.7 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించింది. దాదాపు 55 మీటర్లు విస్తరించి ఉంది. ఈ నిర్మాణం ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో పూర్తయింది.