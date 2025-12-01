సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025 (15:44 IST)

Vizag: కైలాసగిరి కొండలపై కాంటిలివర్ గాజు వంతెన ప్రారంభం

Vizags Iconic Glass Skywalk
Vizags Iconic Glass Skywalk
వైజాగ్ అని ముద్దుగా పిలువబడే విశాఖపట్నం, 2024 జూన్‌లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి మీడియా దృష్టిని, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక కేంద్రాలలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు, ఈ తీరప్రాంత నగరం దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రధాన పర్యాటక ఆకర్షణగా మారుతోంది. 
 
గత ఒక సంవత్సరంలో పర్యాటక రంగంలో జరిగిన అనేక పరిణామాలలో, సుందరమైన కైలాసగిరి కొండలపై నిర్మించిన కాంటిలివర్ గాజు వంతెన దేశంలోనే అతి పొడవైన స్కైవాక్‌గా రికార్డు పుస్తకాల్లోకి చేరుకుంది. ఇది చైనాలోని కొన్ని ఐకానిక్ గాజు స్కైవాక్‌ల నుండి ప్రేరణ పొందింది.
 
కేరళలోని వాగమోన్ గాజు వంతెన తరహాలో రూపొందించబడింది. ఇలాంటి వంతెనలను వయనాడ్ (కేరళ), సిక్కింలలో చూడవచ్చు. డిసెంబర్ 1వ తేదీ సోమవారం, గాజు వంతెన చివరకు ప్రజల కోసం తెరవబడింది. వైజాగ్ ఎంపీ శ్రీ భరత్ సోమవారం ఉదయం ప్రారంభించారు.
 
ఈ ఉత్కంఠభరితమైన అనుభవాన్ని చూడటానికి నగర ప్రజలు అక్కడికి తరలివచ్చారు. ఈ వంతెన ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. 10-15 నిమిషాల నడకకు టికెట్ ధర రూ. 300.
 
ఈ కాంటిలివర్ గ్లాస్ వంతెనను విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ రూ.7 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించింది. దాదాపు 55 మీటర్లు విస్తరించి ఉంది. ఈ నిర్మాణం ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్‌లో పూర్తయింది.

Samantha Ruth Prabhu: రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లాడిన సమంత రూతు ప్రభు

Samantha Ruth Prabhu: రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లాడిన సమంత రూతు ప్రభుతమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని ఈషా యోగా సెంటర్ లోపల ఉన్న లింగ్ భైరవి ఆలయంలో డిసెంబర్ 1, సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన నటి సమంత రూత్ ప్రభు, చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు వివాహం చేసుకున్నారు. సమంత వివాహ వేడుక ఫోటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసింది, దానికి క్యాప్షన్: 01.12.2025 అని ఇచ్చారు. ఈ వేడుకకు దాదాపు 30 మంది అతిథులు హాజరయ్యారు.

Harshali Malhotra: ఎనర్జీ కోసం ఉదయం దీనిని తాగమని ఆయన నాకు చెప్పేవారు: హర్షాలి మల్హోత్రా

Harshali Malhotra: ఎనర్జీ కోసం ఉదయం దీనిని తాగమని ఆయన నాకు చెప్పేవారు: హర్షాలి మల్హోత్రాబజరంగీ భాయిజాన్ సినిమాలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించిన హర్షాలి మల్హోత్రా మళ్ళీ బాలక్రిష్ణ నటించిన అఖండ 2లో నటించింది. భజరంగీ.. తర్వాత చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయి. అవి వద్దునుకుని స్టడీస్ పై ఫోకస్ చేశాను. అలాగే కథక్ నేర్చుకున్నాను. ఒక మంచి అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా రావడం అదృష్టంగా భావించాను అని అన్నారు.

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'లో ఆ ఇద్దరు స్టార్ హీరోల స్టెప్పులు!

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'లో ఆ ఇద్దరు స్టార్ హీరోల స్టెప్పులు!అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఇందులో మరో స్టార్ హీరో నటించనున్నారు. ఆయన ఎవరో కాదు.. విక్టరీ వెంకటేష్. వీరిద్దరూ కలిసి ఈ చిత్రంలో ఓ పాటకు డ్యాన్స్ వేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ ఒక అదిరిపోయే అప్డేట్‌ను వెల్లడించింది.

Chiranjeevi and Venkatesh: చంటి, చంటబ్బాయి పై మాస్ డ్యాన్స్ సాంగ్ చిత్రీకరణ

Chiranjeevi and Venkatesh: చంటి, చంటబ్బాయి పై మాస్ డ్యాన్స్ సాంగ్ చిత్రీకరణమెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ లు చంటి, చంటబ్బాయి సినిమా పేర్లతో నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం మన శంకరవరప్రసాద్ గారు. గత రెండు రోజులుగా పాటకు సంబంధించిన రిహార్సల్స్ కూడా జరిగాయి. నిన్నటి నుంచి షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. కొరియోగ్రాఫర్ విజయ్ పోలాకి మాస్ ను ఆకట్టుకునే పాటను డిజైన్ చేశారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

రజనీకాంత్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి!!

రజనీకాంత్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి!!సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటిస్తున్న సీక్వెల్ మూవీ జైలర్-2. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకుడు. సన్ పిక్చర్స్ పతాకంపై బడా నిర్మాత కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతికి విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం తొలిభాగం సూపర్ డూపర్ హిట్ సాధించింది. దీంతో సీక్వెల్ రూపొందిస్తున్నారు.

Watch More Videos

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?ముందుగా కడాయిలో స్పూన్ నూనెతో మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. వీటిని ప్లేటులోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండును చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన అల్లం, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇందులో చింతపండు రసంతో పాటు పావు కిలో బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంతే టేస్టీ అల్లం చట్నీ రెడీ.

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్మహిళలను ప్రధానంగా వేధిస్తున్న సమస్య జుట్టు రాలడమే అవుతుంది. జుట్టు పోషణకు మహిళలు ఏవేవో ఆయిల్స్ వాడుతుంటారు. అలాంటి వారు మీరైతే జుట్టు రాలకుండా వుండేందుకు ఉల్లినూనె వాడితే సరిపోతుంది. ఉల్లిపాయలో ఉండే పోషకాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఉల్లినూనెతో పది నిమిషాలు హెయిర్ మసాజ్ చేస్తే కుదుళ్లకు పోషణ అందుతుంది. జుట్టు రాలే సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఉల్లిపాయ నూనెతో కుదుళ్లకు మర్దన చేయడం ద్వారా జుట్టు పెరుగుతుంది.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com