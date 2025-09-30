మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025 (17:24 IST)

భారతదేశంలో 270కి పైగా పట్టణాలకు అమెజాన్ ఫ్రెష్

బెంగుళూరు: అమెజాన్ ఇండియా ఈ రోజు, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా 270కి పైగా పట్టణాలకు అమెజాన్ ఫ్రెషన్‌ను విస్తరింపజేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పుదినుసులు, గృహావసర వస్తుసామాగ్రులు, స్థానికంగా ప్రజలు మెచ్చిన వస్తువులతో సహా దైనందిన అవసరాలకు కావలసిన వస్తువులను భారతదేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి తీసుకురావటానికి అమెజాన్ కట్టుబడి ఉన్నదనటానికి ఈ మైలురాయి నిలువుటద్దం. కొత్తగా చేరిన పట్టణాల్లో, ఉత్తరాదిన గోరఖ్ పుర్, డెహ్రాడూన్, జాలంధర్, జిర్కాపూర్; దక్షిణాదిన కోయంబత్తూర్, నెల్లూరు, హస్సన్, కొడగు, వరంగల్, విజయనగరం, వెల్లోర్, తిరుపతి, కొట్టాయం, కొల్లాం, హుబ్లి; తూర్పున జమ్‌షెడ్పూర్, ఆసన్సోల్, దుర్గాపూర్; ఇంకా మరెన్నో ఉన్నాయి.
 
అమెజాన్ ఫ్రెష్, కేవలం రెండేళ్ళ కాలంలో, చేరిక విషయంలో 4.5 రెట్లు పెరిగింది, ఎంపిక విషయంలో 10 రెట్లు పెరిగింది. దీనితో, భారతదేశవ్యాప్తంగా కుటుంబాలు తమ గ్రోసరీలను ఆన్­లైన్లో కొనే పద్ధతినే మార్చివేస్తోంది, అని శ్రీకాంత్ శ్రీ రామ్, డైరెక్టర్- అమెజాన్ ఫ్రెష్ ఇండియా అన్నారు. 270కి పైగా పట్టణాలకు విస్తరించటం ద్వారా మేము గృహావసరాలు, పండుగల్లో ప్రజలు మెచ్చే వస్తువులను గతంలో కంటే ఎక్కువ ఇళ్ళకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నాము. అమెజాన్ ఫ్రెష్ విక్రేతల నెట్­వర్క్ విస్తరించిన కారణంగా, పట్టణాల వ్యాప్తంగా వారి ఉనికి పెరిగిన కారణంగా, దానితోపాటుగా అమెజాన్ వారి అధునాతన డెలివరీ సామర్ధ్యాల కారణంగా, భారతదేశంలో సర్వత్రా లభించే గ్రోసరీ నెట్వర్కును ఏర్పాటు చేయటం సాధ్యమయ్యింది. ఈ అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా మేము తాజాదనాన్ని, పొదుపును, సౌలభ్యాన్ని డెలివర్ చేయటం పై దృష్టి సారించాము. తద్వారా కస్టమర్లకు, వారికి కావలసినవి అన్నీ లభించేట్లు, తాము అబిమానించే వ్యక్తులతో ఎక్కువ సమయం పండుగ క్షణాలను గడిపే అవకాశాన్ని కలిగిస్తున్నాము.
 
అమెజాన్ ఫ్రెష్ విక్రేతలు, భారతదేశవ్యాప్తంగా రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉన్న 13,000ల మందికి పైగా రైతులతో ప్రత్యక్షంగా భాగస్వామ్యం ఏర్పపుచుకుని, పొలం-నుండి-గుమ్మం వద్దకు చేర్చే ఒక పటిష్టమైన నెట్వర్కును ఏర్పాటు చేశారు. కస్టమరుకు డెలివర్ చేసే ప్రతి వస్తువు, నాలుగు-అంచెల తీవ్రస్థాయి నాణ్యతా పరీక్షాప్రక్రియలను ఎదుర్కుంటుంది: స్థానిక కలెక్షన్ పాయింట్లు, గ్రేడింగ్ & సార్టింగ్, ఉష్టోగ్రతను-నియంత్రించే స్టోరేజ్ వద్ద, చివరకు నాణ్యతా పరీక్షల వద్ద తనిఖీ చేయబడతుంది.

Dhanush: ధనుష్‌ ఇడ్లీ కొట్టుకి యూ సెన్సార్ సర్టిఫికేట్

Dhanush: ధనుష్‌ ఇడ్లీ కొట్టుకి యూ సెన్సార్ సర్టిఫికేట్వెర్సటైల్ హీరో ధనుష్‌ ఎప్పుడూ వినూత్నమైన కథలతో అద్భుతమైన నటనతో అలరిస్తుంటారు. ప్రత్యేకమైన కథల ఎంపికతో డైరెక్టర్‌గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ‘పా పాండి’, ‘రాయన్’ చిత్రాలతో వరుస విజయాలు సాధించిన ఆయన, ‘జాబిలమ్మ నీకు అంత కోపమా’ వంటి యూత్‌ఫుల్ ఫీల్‌గుడ్ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన తర్వాత, ఇప్పుడు తన డైరెక్షన్ లో నాలుగో సినిమాగా ఇడ్లీ కొట్టుతో వస్తున్నారు.

Tiruveer : ప్రీ వెడ్డింగ్ షో లో తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య లపై రొమాంటిక్ సాంగ్

Tiruveer : ప్రీ వెడ్డింగ్ షో లో తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య లపై రొమాంటిక్ సాంగ్నటుడు తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జంటగా నటించిన చిత్రం ‘ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’. బై 7PM , పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా సందీప్ అగరం, అశ్మితా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.న‌వంబ‌ర్ 7న సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టీజర్, గ్లింప్స్, టైటిల్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాయి.

Akshaye Khanna: ప్రశాంత్ వర్మ.. మహాకాళి నుంచి శుక్రాచార్యుడిగా అక్షయ్ ఖన్నా ఫస్ట్ లుక్

Akshaye Khanna: ప్రశాంత్ వర్మ.. మహాకాళి నుంచి శుక్రాచార్యుడిగా అక్షయ్ ఖన్నా ఫస్ట్ లుక్ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (PVCU)లో తొలి చిత్రం హనుమాన్ పాన్-ఇండియా బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ యూనివర్స్ లో నెక్స్ట్ ఇంస్టాల్మెంట్ మహాకాళి. దీనిని RKD స్టూడియోస్‌ బ్యానర్ పై రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ నిర్మించారు. RK దుగ్గల్ సమర్పిస్తున్నారు. ప్రశాంత్ వర్మ క్రియేటర్, షోరన్నర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా, పూజ అపర్ణ కొల్లూరు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

అతిపెద్ద పైరసీ రాకెట్‌ను ఛేదించిన హైదరాబాద్ పోలీసులు

అతిపెద్ద పైరసీ రాకెట్‌ను ఛేదించిన హైదరాబాద్ పోలీసులుఇటీవలికాలంలో అతిపెద్ద సినిమా పైరసీ రాకెట్లలో ఒకదాన్ని ఛేదించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు, హీరోలు, నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, డిజిటల్ పంపిణీ భాగస్వాములు వంటి తెలుగు సినిమా సోదరభావం సభ్యులతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి, కనుగొన్న విషయాలను వారికి వివరించడానికి, నేరాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో మరియు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను వివరించారు.

Vijay: నిజం బయటకువస్తుంది - త్వరలో బాధితులను కలుస్తానంటున్న విజయ్ (video)

Vijay: నిజం బయటకువస్తుంది - త్వరలో బాధితులను కలుస్తానంటున్న విజయ్ (video)తమిళనాడులో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై ఎట్టకేలకు మీడియా ముందుకు వచ్చారు స్టార్ హీరో, టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతి. త్వరలోనే నిజానిజాలు బయటకు వస్తాయన్నారు. ఈ ఘటన తనను కలచివేసిందన్నారు. ఆరోజు జరిగిన సంఘటన ఎంతో మదనపడ్డాను. ఎందుకిలా జరిగింది? అసలు నేను పార్టీపెట్టి ప్రజా సేవ చేయడం తప్పా? అనేలా ఆలోచించానని తన వీడియోలో పేర్కొన్నారు. తనపై ఎంత ప్రేమతో తన సభకు జనం తరలివచ్చారన్నారు. త్వరలోనే బాధిత కుటుంబాలను కలుస్తానన్నారు విజయ్.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

భారతదేశంలో వైభవోపేతంగా అడుగుపెట్టిన హెచ్ అండ్ ఎం బ్యూటీ కాన్సెప్ట్

భారతదేశంలో వైభవోపేతంగా అడుగుపెట్టిన హెచ్ అండ్ ఎం బ్యూటీ కాన్సెప్ట్హైదరాబాద్: భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా హెచ్ అండ్ ఎం బ్యూటీ కాన్సెప్ట్‌ను తీసుకువచ్చినట్లు హెచ్ అండ్ ఎం వెల్లడించింది. అందం ద్వారా స్వీయ వ్యక్తీకరణను శక్తివంతం చేయడానికి ఫ్యాషన్-హోమ్ కాన్సెప్ట్‌కు మించి తన విశ్వాన్ని ఇది విస్తరించింది. ఈ ప్రవేశం, ట్రెండ్-ఆధారిత, సమ్మిళిత మరియు సరసమైన ధరల్లో ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసి తీర్చిదిద్దిన బ్యూటీ శ్రేణిని పరిచయం చేసింది. హైదరాబాద్‌లో, ఈ కలెక్షన్ ఇనార్బిట్ మాల్, శరత్ సిటీ క్యాపిటల్ మాల్, ఇర్రంమంజిల్ మాల్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి

భారతదేశంలో లాంచ్ అయిన ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరిప్రపంచంలోని ప్రముఖ వజ్రాల కంపెనీ అయినటువంటి డి బీర్స్ గ్రూప్ నుంచి ఫర్ ఎవర్ మార్క్ డైమండ్ జ్యుయలరి బ్రాండ్ ఇవాళ అధికారికంగా తమ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్‌ని న్యూ ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా ఇప్పుడు ఢిల్లీ గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ప్రకాశించింది. న్యూఢిల్లీలో ఈ ల్యాండ్‌మార్క్ బ్రాండ్ తమ ఫ్లాగ్‌ షిప్ స్టోర్ ప్రారంభంతో భారతదేశం ఫర్ ఎవర్ మార్క్ బ్రాండ్‌కు ప్రధాన మార్కెట్‌గా మారింది. ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ ని ఢిల్లీ ప్రారంభించడం ద్వారా ఫర్ ఎవర్ మార్క్ తన ప్రపంచ వారసత్వం, ఆధునిక డిజైన్ మరియు వివేకవంతమైన లగ్జరీ తత్వాన్ని వినియోగదారులకు అందించే ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
