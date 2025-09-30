భారతదేశంలో గెలాక్సీ వేరబుల్స్పై అద్భుతమైన పండుగ డీల్స్ను ప్రకటించిన శాంసంగ్
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన శాంసంగ్, ఈరోజు తన తాజా గెలాక్సీ వేరబుల్స్పై, ఇటీవల ప్రారంభించిన గెలాక్సీ వాచ్8 సిరీస్ మరియు గెలాక్సీ బడ్స్3 FEతో సహా, మునుపెన్నడూ చూడని ధరలను ప్రకటించింది. గెలాక్సీ వాచ్ అల్ట్రా మరియు గెలాక్సీ రింగ్ పండుగ సీజన్కు ముందు భారీ డిస్కౌంట్లను పొందే ఇతర ఉత్పత్తులలో కొన్ని. ఈ ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు కస్టమర్లకు గెలాక్సీ వేరబుల్స్ను వాటి లాంచ్ నుండి అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ధరలకు సొంతం చేసుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తాయి.
ఈరోజు నుండి, గెలాక్సీ వాచ్ 8 సిరీస్పై ₹15000 వరకు భారీ తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంటుంది, అయితే ఇటీవల ప్రారంభించిన గెలాక్సీ బడ్స్3 FE ₹4000 తగ్గింపుతో అందించబడుతుంది. గెలాక్సీ వాచ్ అల్ట్రా ₹18000 తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంటుంది, గెలాక్సీ రింగ్ ₹15000 తగ్గింపుతో అందించబడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక ధరలను తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ లేదా అప్గ్రేడ్ బోనస్ ద్వారా పొందవచ్చు, ఇది పరిమిత కాలం వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. అదనంగా, మరింత సరసమైన ధరను కోరుకునే వినియోగదారులు 18 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMIని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.