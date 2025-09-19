భారతదేశంలో గెలాక్సీ S25 FE, గెలాక్సీ బడ్స్3 FEను ఆవిష్కరించిన శాంసంగ్, హే గూగుల్ అంటే...

భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈరోజు వ్యక్తిగతీకరించిన AI అనుభవాలు, AI-ఆధారిత ఫోటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్ సాధనాలతో గెలాక్సీ S25 FEను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. శక్తివంతమైన పనితీరు, దీర్ఘకాలం ఉండే 4900mAh బ్యాటరీ, మెరుగైన ఆర్మర్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో నిండిన గెలాక్సీ S25 FE, సున్నితమైన గేమింగ్ కోసం పెద్ద వేపర్ ఛాంబర్తో కూడా వస్తుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.7-అంగుళాల డైనమిక్ అమోలెడ్ 2X డిస్ప్లే సున్నితమైన, లీనమయ్యే విజువల్స్ను అందిస్తుంది.
ప్రీమియం AI అనుభవం
గెలాక్సీ S25 FEలో అంతర్నిర్మితంగా ఉన్న గెలాక్సీ AI, వన్ UI 8, మల్టీమోడల్ AI ఏజెంట్ల ద్వారా ఆప్టిమైజ్ చేయబడటంతో, మరింత మంది వినియోగదారులు సహజమైన, అప్రయత్నమైన ఇంటరాక్షన్ యొక్క కొత్త శకంలోకి అడుగుపెడతారు. ఇక్కడ వాయిస్, టచ్, విజువల్ ఇన్పుట్ కలిసి రోజువారీ పనులను మరింత సులభతరం చేసి, వాటిని మరింత సహజంగా మారుస్తాయి. గెలాక్సీ S25 FE గూగుల్తో జెమినీ లైవ్, నౌ బార్, సర్కిల్ టు సెర్చ్తో వస్తుంది. ఈ తెలివైన సాధనాలు కమ్యూనికేషన్ను మెరుగుపరచడానికి, ఉత్పాదకతను పెంచడానికి, రోజువారీ పరస్పర చర్యలను క్రమబద్ధీకరించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. అన్నీ ప్రతి వినియోగదారు యొక్క వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. అదనంగా, వీటికి వ్యక్తిగతీకరించిన, AI-ఆధారిత ఫీచర్ల కోసం సరికొత్త రక్షణలు ఉన్నాయి.
ప్రోవిజువల్ ఇంజిన్తో అప్గ్రేడ్ చేయబడిన 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా
గెలాక్సీ S25 FE ప్రోవిజువల్ ఇంజిన్ యొక్క తాజా AI-ఆధారిత ఫీచర్లు, మెరుగైన స్పష్టతతో ఆకట్టుకునే సెల్ఫీలను తీసే అప్గ్రేడ్ చేయబడిన 12MP ఫ్రంట్ కెమెరాకు ధన్యవాదాలు, ఒక ప్రీమియం కెమెరా అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గొప్ప రాత్రి షాట్ల కోసం నైటోగ్రఫీ, గ్యాలరీ యాప్లో ఫోటోలను ఎడిట్ చేయడానికి ఫోటో అసిస్ట్, జెనరేటివ్ ఎడిట్, ఇన్స్టంట్ స్లో-మో, వీడియోలలో శబ్దాన్ని శుభ్రం చేయడానికి సహాయపడే ఆడియో ఎరేజర్తో కూడా వస్తుంది.
మెరుగైన నాక్స్ సెక్యూరిటీ
నాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ప్రొటెక్షన్ పరికరం యొక్క సురక్షిత నిల్వ ప్రాంతంలో ఎన్క్రిప్ట్ చేయబడిన, యాప్-నిర్దిష్ట నిల్వ వాతావరణాలను సృష్టిస్తుంది, ప్రతి యాప్ దాని స్వంత సున్నితమైన సమాచారాన్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలదని నిర్ధారిస్తుంది. వినియోగదారు డేటా, ప్రాధాన్యతలను పూర్తిగా పరికరంలో ఉంచి, నాక్స్ వాల్ట్ ద్వారా భద్రపరచడానికి KEEP గెలాక్సీ యొక్క పర్సనల్ డేటా ఇంజిన్ (PDE)కు మద్దతు ఇస్తుంది. అదనంగా, ఏడు తరాల OS అప్గ్రేడ్లు, ఏడు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు విశ్వసనీయమైన, ఆప్టిమైజ్ చేయబడిన పనితీరును నిర్ధారిస్తాయి.
గెలాక్సీ బడ్స్3 FE
గెలాక్సీ బడ్స్3 FE గెలాక్సీ AI, మెరుగైన ఆడియో టెక్, ఐకానిక్ బ్లేడ్ డిజైన్ల ఉత్తేజకరమైన కలయికతో వస్తుంది. ఇది వినియోగదారులను గెలాక్సీ ఎకోసిస్టమ్లోకి అడుగుపెట్టి, మెరుగైన జీవనం, ఆరోగ్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి అనుమతిస్తుంది, అన్నీ ఒక ఆహ్లాదకరమైన రీతిలో. ఈ పరికరం అధునాతన యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్తో సహా ప్రధాన ఆవిష్కరణలు, మెరుగుదలలను పొందింది, అదే సమయంలో మెరుగైన కాల్ క్వాలిటీ, బ్యాటరీ లైఫ్ మరియు సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.
అనువాదం కోసం, మీరు విదేశీ భాషలో ఉపన్యాసం వినడానికి లేదా మరో భాషలో ఎవరితోనైనా సంభాషణ జరపడానికి మీ స్మార్ట్ఫోన్లోని గెలాక్సీ AI ఇంటర్ప్రెటర్ యాప్తో గెలాక్సీ బడ్స్3 FEను ఉపయోగించవచ్చు. హే గూగుల్ వంటి పదబంధాలను ఉపయోగించినప్పుడు, గెలాక్సీ బడ్స్3 FE స్క్రీన్ లేదా చేతులు అవసరం లేకుండా, కేవలం వినియోగదారు వాయిస్తోనే వినగలదు, అర్థం చేసుకోగలదు, స్పందించగలదు. మీరు మీ ఫోన్ను జేబు లేదా బ్యాగ్ నుండి తీయకుండానే మీ రోజువారీ ఎజెండా లేదా ఇమెయిల్ను కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు. అదనంగా, AI ఫీచర్లు మరియు గెలాక్సీ బడ్స్3 FE డిజైన్ వల్ల, తదుపరి ప్లేలిస్ట్ను క్యూలో ఉంచడం లేదా సంభాషణను ఒక భాష నుండి మరొక భాషలోకి అనువదించడం ఎల్లప్పుడూ కేవలం ఒక పదం లేదా లాంగ్ ప్రెస్ దూరంలో ఉంటుంది.
గెలాక్సీ S25 FE మరియు గెలాక్సీ బడ్స్3 FE ధర, లభ్యత & ఆఫర్లు
గెలాక్సీ S25 FE యొక్క 256GB వేరియంట్ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లు రూ. 12000 విలువైన 512GB వేరియంట్కు ఉచిత స్టోరేజ్ అప్గ్రేడ్ను పొందుతారు. లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, కస్టమర్లు గెలాక్సీ S25 FE కొనుగోలుపై అదనంగా రూ. 5000 బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ను పొందవచ్చు. వినియోగదారులు సెప్టెంబర్ 29 నుండి శాంసంగ్ డాట్ కామ్, శాంసంగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోర్లు, ఎంపిక చేసిన శాంసంగ్ అధీకృత రిటైల్ స్టోర్లు, ఇతర ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ ద్వారా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
బడ్స్3 FE కొనుగోలుపై కస్టమర్లు రూ. 4000 విలువైన ప్రయోజనాలకు అర్హులు అవుతారు. లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, కస్టమర్లు రూ. 3000 బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ లేదా అప్గ్రేడ్ బోనస్ను కూడా పొందవచ్చు. అదనంగా, వారు 12 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMIలను కూడా పొందవచ్చు.