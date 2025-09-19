శనివారం, 20 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025 (22:55 IST)

భారతదేశంలో గెలాక్సీ S25 FE, గెలాక్సీ బడ్స్3 FEను ఆవిష్కరించిన శాంసంగ్, హే గూగుల్ అంటే...

Galaxy
భారతదేశపు అతిపెద్ద కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈరోజు వ్యక్తిగతీకరించిన AI అనుభవాలు, AI-ఆధారిత ఫోటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్ సాధనాలతో గెలాక్సీ S25 FEను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. శక్తివంతమైన పనితీరు, దీర్ఘకాలం ఉండే 4900mAh బ్యాటరీ, మెరుగైన ఆర్మర్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌తో నిండిన గెలాక్సీ S25 FE, సున్నితమైన గేమింగ్ కోసం పెద్ద వేపర్ ఛాంబర్‌తో కూడా వస్తుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.7-అంగుళాల డైనమిక్ అమోలెడ్ 2X డిస్‌ప్లే సున్నితమైన, లీనమయ్యే విజువల్స్‌ను అందిస్తుంది.
 
ప్రీమియం AI అనుభవం
గెలాక్సీ S25 FEలో అంతర్నిర్మితంగా ఉన్న గెలాక్సీ AI, వన్ UI 8, మల్టీమోడల్ AI ఏజెంట్ల ద్వారా ఆప్టిమైజ్ చేయబడటంతో, మరింత మంది వినియోగదారులు సహజమైన, అప్రయత్నమైన ఇంటరాక్షన్ యొక్క కొత్త శకంలోకి అడుగుపెడతారు. ఇక్కడ వాయిస్, టచ్, విజువల్ ఇన్‌పుట్ కలిసి రోజువారీ పనులను మరింత సులభతరం చేసి, వాటిని మరింత సహజంగా మారుస్తాయి. గెలాక్సీ S25 FE గూగుల్‌తో జెమినీ లైవ్, నౌ బార్, సర్కిల్ టు సెర్చ్‌తో వస్తుంది. ఈ తెలివైన సాధనాలు కమ్యూనికేషన్‌ను మెరుగుపరచడానికి, ఉత్పాదకతను పెంచడానికి, రోజువారీ పరస్పర చర్యలను క్రమబద్ధీకరించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. అన్నీ ప్రతి వినియోగదారు యొక్క వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. అదనంగా, వీటికి వ్యక్తిగతీకరించిన, AI-ఆధారిత ఫీచర్ల కోసం సరికొత్త రక్షణలు ఉన్నాయి.
 
ప్రోవిజువల్ ఇంజిన్‌తో అప్‌గ్రేడ్ చేయబడిన 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా
గెలాక్సీ S25 FE ప్రోవిజువల్ ఇంజిన్ యొక్క తాజా AI-ఆధారిత ఫీచర్లు, మెరుగైన స్పష్టతతో ఆకట్టుకునే సెల్ఫీలను తీసే అప్‌గ్రేడ్ చేయబడిన 12MP ఫ్రంట్ కెమెరాకు ధన్యవాదాలు, ఒక ప్రీమియం కెమెరా అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గొప్ప రాత్రి షాట్‌ల కోసం నైటోగ్రఫీ, గ్యాలరీ యాప్‌లో ఫోటోలను ఎడిట్ చేయడానికి ఫోటో అసిస్ట్, జెనరేటివ్ ఎడిట్, ఇన్‌స్టంట్ స్లో-మో, వీడియోలలో శబ్దాన్ని శుభ్రం చేయడానికి సహాయపడే ఆడియో ఎరేజర్‌తో కూడా వస్తుంది.
 
మెరుగైన నాక్స్ సెక్యూరిటీ
నాక్స్ ఎన్‌హాన్స్‌డ్ ఎన్‌క్రిప్టెడ్ ప్రొటెక్షన్ పరికరం యొక్క సురక్షిత నిల్వ ప్రాంతంలో ఎన్‌క్రిప్ట్ చేయబడిన, యాప్-నిర్దిష్ట నిల్వ వాతావరణాలను సృష్టిస్తుంది, ప్రతి యాప్ దాని స్వంత సున్నితమైన సమాచారాన్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలదని నిర్ధారిస్తుంది. వినియోగదారు డేటా, ప్రాధాన్యతలను పూర్తిగా పరికరంలో ఉంచి, నాక్స్ వాల్ట్ ద్వారా భద్రపరచడానికి KEEP గెలాక్సీ యొక్క పర్సనల్ డేటా ఇంజిన్ (PDE)కు మద్దతు ఇస్తుంది. అదనంగా, ఏడు తరాల OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, ఏడు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లు విశ్వసనీయమైన, ఆప్టిమైజ్ చేయబడిన పనితీరును నిర్ధారిస్తాయి.
 
గెలాక్సీ బడ్స్3 FE
గెలాక్సీ బడ్స్3 FE గెలాక్సీ AI, మెరుగైన ఆడియో టెక్, ఐకానిక్ బ్లేడ్ డిజైన్‌ల ఉత్తేజకరమైన కలయికతో వస్తుంది. ఇది వినియోగదారులను గెలాక్సీ ఎకోసిస్టమ్‌లోకి అడుగుపెట్టి, మెరుగైన జీవనం, ఆరోగ్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి అనుమతిస్తుంది, అన్నీ ఒక ఆహ్లాదకరమైన రీతిలో. ఈ పరికరం అధునాతన యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్‌తో సహా ప్రధాన ఆవిష్కరణలు, మెరుగుదలలను పొందింది, అదే సమయంలో మెరుగైన కాల్ క్వాలిటీ, బ్యాటరీ లైఫ్ మరియు సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.
 
అనువాదం కోసం, మీరు విదేశీ భాషలో ఉపన్యాసం వినడానికి లేదా మరో భాషలో ఎవరితోనైనా సంభాషణ జరపడానికి మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లోని గెలాక్సీ AI ఇంటర్‌ప్రెటర్ యాప్‌తో గెలాక్సీ బడ్స్3 FEను ఉపయోగించవచ్చు. హే గూగుల్ వంటి పదబంధాలను ఉపయోగించినప్పుడు, గెలాక్సీ బడ్స్3 FE స్క్రీన్ లేదా చేతులు అవసరం లేకుండా, కేవలం వినియోగదారు వాయిస్‌తోనే వినగలదు, అర్థం చేసుకోగలదు, స్పందించగలదు. మీరు మీ ఫోన్‌ను జేబు లేదా బ్యాగ్ నుండి తీయకుండానే మీ రోజువారీ ఎజెండా లేదా ఇమెయిల్‌ను కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు. అదనంగా, AI ఫీచర్లు మరియు గెలాక్సీ బడ్స్3 FE డిజైన్ వల్ల, తదుపరి ప్లేలిస్ట్‌ను క్యూలో ఉంచడం లేదా సంభాషణను ఒక భాష నుండి మరొక భాషలోకి అనువదించడం ఎల్లప్పుడూ కేవలం ఒక పదం లేదా లాంగ్ ప్రెస్ దూరంలో ఉంటుంది.
 
గెలాక్సీ S25 FE మరియు గెలాక్సీ బడ్స్3 FE ధర, లభ్యత & ఆఫర్లు
గెలాక్సీ S25 FE యొక్క 256GB వేరియంట్‌ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్‌లు రూ. 12000 విలువైన 512GB వేరియంట్‌కు ఉచిత స్టోరేజ్ అప్‌గ్రేడ్‌ను పొందుతారు. లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, కస్టమర్‌లు గెలాక్సీ S25 FE కొనుగోలుపై అదనంగా రూ. 5000 బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను పొందవచ్చు. వినియోగదారులు సెప్టెంబర్ 29 నుండి శాంసంగ్ డాట్ కామ్, శాంసంగ్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ స్టోర్లు, ఎంపిక చేసిన శాంసంగ్ అధీకృత రిటైల్ స్టోర్లు, ఇతర ఆన్‌లైన్ పోర్టల్స్ ద్వారా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
 
బడ్స్3 FE కొనుగోలుపై కస్టమర్‌లు రూ. 4000 విలువైన ప్రయోజనాలకు అర్హులు అవుతారు. లాంచ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, కస్టమర్‌లు రూ. 3000 బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్ లేదా అప్‌గ్రేడ్ బోనస్‌ను కూడా పొందవచ్చు. అదనంగా, వారు 12 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMIలను కూడా పొందవచ్చు. 

Washi Yo Washi from OG: పవన్ పాడిన వాషి యో వాషి సాంగ్ రిలీజ్.. ఫ్యాన్స్‌కు మెగా విందు

Washi Yo Washi from OG: పవన్ పాడిన వాషి యో వాషి సాంగ్ రిలీజ్.. ఫ్యాన్స్‌కు మెగా విందుప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులందరికీ ఒక పెద్ద సర్‌ప్రైజ్ వచ్చేసింది. ఓజీ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా పాడిన వాషి యో వాషి అనే ప్రత్యేక గీతాన్ని తాజాగా చిత్ర బృందం ఆవిష్కరించింది. ఈ సర్‌ప్రైజ్‌తో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది. ఇప్పటికే వాషి యో వాషి అంటూ సామాజిక మాధ్యమాలు మారుమోగిపోతున్నాయి. విడుదలైన క్షణాల్లోనే శ్రోతల మన్ననలు పొందుతూ.. ఈ గీతం సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. అభిమానులు దీనిని మెగా విందు అని అభివర్ణిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ మరపురాని సర్‌ప్రైజ్ అందించిన ఓజీ చిత్ర బృందాన్ని అభినందిస్తున్నారు.

Bhadrakali review: సమకాలీన రాజకీయచతురతతో విజయ్ ఆంటోని భద్రకాళి చిత్రం రివ్యూ

Bhadrakali review: సమకాలీన రాజకీయచతురతతో విజయ్ ఆంటోని భద్రకాళి చిత్రం రివ్యూకథానాయకుడు విజయ్ ఆంటోనీ చిత్రాలు వైవిధ్యంగా కనిపిస్తాయి. మొదటినుంచి భిన్నమైన కథలను ఆయన ఎంచుకుంటున్నారు. బిచ్చగాడుతో అది మరింత పేరు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా భద్రకాళి పేరుతో సినిమా చేశారు. సమకాలీన రాజకీయ నేపథ్యంగా ఆయన చెప్పారు. మరి సినిమా ఎలా ఉందో సమీక్షలో చూద్దాం రండి.

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్

Kiran Abbavaram: కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరం K-ర్యాంప్ టీజర్హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్ టీజర్ రిలీజైంది. ఈ టీజర్ సినిమాలోని హెవీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ కు చిన్న శాంపిల్ చూపించింది. కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక ఎనర్జిటిక్ ఎంటర్ టైనర్ గా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. కుమార్ క్యారెక్టర్ లో రిచ్చెస్ట్ చిల్లర్ గయ్ గా కిరణ్ అబ్బవరం చేసిన సందడి, ఫన్ తో టీజర్ ఆకట్టుకుంది.

Rishab Shetty: రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్

Rishab Shetty: రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్2022లో విడుదలైన కాంతార బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. పాన్-ఇండియా లెవెల్లో భారీగా విజయం సాధించి, కొత్త బంచ్‌మార్క్స్ క్రియేట్ చేసింది. హోంబలే ఫిలింస్‌కి గ్రేట్ మైల్ స్టోన్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే సినిమాకి ప్రీక్వెల్‌గా రాబోతున్న కాంతార: చాప్టర్ 1 పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల మఫ్తీ పోలీస్

Arjun: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ల మఫ్తీ పోలీస్యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, ఐశ్వర్య రాజేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ముఫ్తీ పోలీస్ చిత్రాన్ని నిర్మాత జి. అరుల్ కుమార్ సమర్పణలో జి.ఎస్. ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తోంది. నూతన దర్శకుడు దినేష్ లెట్చుమనన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం పవర్ ఫుల్ టీజర్‌ లాంచ్ అయ్యింది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ టీజర్ థ్రిల్లింగ్ సన్నివేశాలతో అంచనాలను పెంచింది. ఇంటర్నెట్ అంతటా ప్రేక్షకుల నుండి ప్రశంసలను అందుకుంది.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరా

పండుగ కలెక్షన్ మియారాను విడుదల చేసిన తనైరాటాటా సంస్థకు చెందిన మహిళల ఎత్నిక్ వస్త్రాల బ్రాండ్ అయిన తనైరా, తమ పండుగ కలెక్షన్‌, మియారా క్రాఫ్టెడ్ బై హ్యాండ్, రూటెడ్ ఇన్ ప్యూరిటీ పేరిట విడుదల చేసింది. నేటి మహిళల కోసం చేతితో తయారు చేసిన ఈ శ్రేణి, సమకాలీన డిజైన్లను సాంప్రదాయ పనితనంతో మిళితం చేస్తుంది, విభిన్నంగా నిలిపే వైవిధ్యమైన డిజైన్ భాషను తెస్తుంది. విభిన్న నేత సంప్రదాయాలలో పట్టు, కాటన్లను కలిగి ఉన్న మియారా, వ్యక్తిగత ఆనందంగా లేదా ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమతిగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, ప్రతి వేడుక క్షణాన్ని ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడింది.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.
