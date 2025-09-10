Cyber: తమిళనాడులో భారీ సైబర్ మోసాలు.. రూ.1,010 కోట్లు గోవిందా
తమిళనాడులో సైబర్ మోసాలు ఆందోళనకరమైన స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. జూలై వరకు వివిధ మోసాల కారణంగా ప్రజలు దాదాపు రూ.1,010 కోట్లు కోల్పోయారని తమిళనాడు సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ విడుదల చేసిన డేటా తెలిపింది. త్వరిత జోక్యం వల్ల మోసపోయిన మొత్తంలో రూ.314 కోట్లు స్తంభింపజేయడానికి సహాయపడిందని, అవసరమైన కోర్టు అనుమతులు పొందిన తర్వాత రూ.62.4 కోట్లు బాధితులకు తిరిగి ఇచ్చామని అధికారులు తెలిపారు. సైబర్ మోస నష్టాలు 2024లో రూ.1,673 కోట్లుగా ఉన్నాయి. ఇందులో రూ.772 కోట్లు ఫ్రీజ్ కాగా, రూ.84 కోట్లు చివరికి బాధితులకు తిరిగి ఇవ్వబడ్డాయి.
ఇటువంటి నేరాల సంఖ్య పెరగడం ఆన్లైన్ మోసాల ముప్పును హైలైట్ చేస్తున్నప్పటికీ, సైబర్ బెదిరింపులను ఎదుర్కోవడంలో ప్రజలు పూర్తిగా బాధితులవకుండా నిరోధించడంలో తమిళనాడు జాతీయ స్థాయిలో ముందంజలో ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఈ సంవత్సరం సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ అనేక అధిక-ప్రభావ కార్యకలాపాలను చేపట్టింది. ఆపరేషన్ తిరైనీకు-I అనే కోడ్నేమ్తో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన దాడుల్లో, నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ (NCRP) ద్వారా దాఖలైన 158 ఫిర్యాదులకు సంబంధించిన 135 ఐఎఫ్ఆర్లు, 20 కమ్యూనిటీ సర్వీస్ రిజిస్టర్లు (CSRలు)కు సంబంధించి 76 మంది నిందితులను అధికారులు అరెస్టు చేశారు.
ఈ ఫిర్యాదుల్లోనే మొత్తం నివేదించబడిన నష్టం రూ. 41.97 కోట్లు. ఈ ఆపరేషన్ బహుళ సైబర్ నేరస్థులను న్యాయం ముందుకు తీసుకురావడమే కాకుండా, ఆన్లైన్ రుణ స్కామ్లు, పెట్టుబడి మోసాలు, ఫిషింగ్ ద్వారా ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న మోసగాళ్లకు బలమైన నిరోధక సందేశాన్ని కూడా పంపిందని అధికారులు తెలిపారు.