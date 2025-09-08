iPhone 17 Pro: ఆపిల్ నుంచి ఐఫోన్ 17 సిరీస్- 48MP సెన్సార్తో మేజర్ కెమెరా డిజైన్
ఆపిల్ తన తాజా ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను సెప్టెంబర్ 9న రాత్రి 10:30 గంటలకు విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రధానంగా ప్రో మోడల్స్ - ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్పై దృష్టి ఉంటుంది. ఇవి డిజైన్, పనితీరు, కెమెరాలలో గణనీయమైన అప్గ్రేడ్లను అందిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
ఐఫోన్ 17 ప్రో 6.3-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని పుకార్లు ఉన్నాయి. అయితే ప్రో మాక్స్ 6.9-అంగుళాల పెద్ద ప్యానెల్ను కలిగి ఉండవచ్చు. రెండూ మెరుగైన స్పష్టత కోసం పటిష్టమైన యాంటీ-రిఫ్లెక్టివ్ పూతలతో ప్రకాశవంతమైన స్క్రీన్లను కలిగి ఉంటాయి. అన్ని ఐఫోన్ 17 మోడల్లు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ప్యానెల్లను స్వీకరించవచ్చు.
అయితే ప్రో వెర్షన్లు మాత్రమే 1Hzకి పడిపోయే అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది ఎల్లప్పుడూ ఆన్లో ఉండే డిస్ప్లే కార్యాచరణను అనుమతిస్తుంది. డిజైన్ పరంగా, గుర్తించదగిన మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తం పరిమాణం గత సంవత్సరం మాదిరిగానే ఉండవచ్చు.
ట్రిపుల్ 48MP కెమెరా సెటప్ ఐఫోన్ 17 ప్రో లైనప్లోని అతిపెద్ద ముఖ్యాంశాలలో ఒకటి కొత్త కెమెరా సిస్టమ్. లీక్ల ప్రకారం, ఆపిల్ 48-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్ను తీసుకురావచ్చు.
ఇది ఇప్పటికే 48MP సెన్సార్లను కలిగి ఉన్న వైడ్, అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలను పూర్తి చేస్తుంది. ఇది ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్ను మూడు 48MP లెన్స్లను అందించే మొదటిదిగా చేస్తుంది.