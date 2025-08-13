వివో నుంచి కొత్త మోడల్ : అధునాతన ఫోటోగ్రఫీతో V60 ఆవిష్కరణ
గ్లోబల్ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ అయిన వివో, సొగసైన డిజైన్, అధునాతన ఫోటోగ్రఫీతో V60ని ఆవిష్కరించింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ప్రీమియం క్వాడ్-కర్వ్డ్ 17.20 సెం.మీ (6.77) డిస్ప్లే, అల్ట్రా-కాంపాక్ట్ కెమెరా మాడ్యూల్, భారతీయ సాంస్కృతిక మూలాంశాల నుండి ప్రేరణ పొందిన అద్భుతమైన రంగుల పాలెట్ ఉన్నాయి.
దీని ప్రధాన భాగంలో ఫ్లాగ్షిప్ 50 MP టెలిఫోటో కెమెరా, మల్టీఫోకల్ పోర్ట్రెయిట్ మోడ్లతో కూడిన వివో ZEISS కో-ఇంజనీరింగ్ ఇమేజింగ్ సిస్టమ్ ఉంది.
స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen4 చిప్సెట్ మృదువైన, ప్రతిస్పందించే పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది. అయితే టాప్-గ్రేడ్ IP రేటింగ్ (IP68 & IP69 డస్ట్ & వాటర్ రెసిస్టెన్స్), షాట్ డ్రాప్-రెసిస్టెంట్ గ్లాస్ ఫ్లాగ్షిప్-గ్రేడ్ మన్నికను జోడిస్తాయి.