తప్పిపోయిన కుక్క, డ్రోన్ కెమేరాతో వెతికి చూసి షాక్ తిన్నారు (video)

వాళ్లు ఓ కుక్కను పెంచుకున్నారు. ఐతే ఓ రోజు ఆ కుక్క కనిపించకుండా పోయింది. దానికోసం వీధులన్నీ గాలించారు. కానీ ఎక్కడ కనబడలేదు. చిట్టచివరకు వారికి ఓ ఐడియా వచ్చింది. వెంటనే ఓ డ్రోన్ తీసుకుని వచ్చి దాన్ని చుట్టుపక్కల ప్రదేశాల్లో వెతికేందుకు పంపారు. ఐతే ఆ కుక్క జనావాసాల్లో ఎక్కడా కనిపించలేదు. దీనితో సమీపంలో వున్న అడవిలోకి పంపారు డ్రోన్.

అంతే... ఆ డ్రోన్ తీసిని వీడియో దృశ్యాలు చూసి షాక్ తిన్నారు. తాము పెంచిన కుక్క అడవిలో ఎలుగుబంటిలతో స్నేహం చేస్తూ కనిపించింది. వాటితో ఆడుకుంటూ గెంతులు వేస్తూ జాలీగా వుంది. ఆ కుక్కను వారలా చూసి ఒకింత ఆశ్చర్యపోయారు. చూడండి ఆ వీడియో...

A family lost their dog for several days and searched for him using drones.

What they discovered left them speechless...the dog had made friends with a family of bears. pic.twitter.com/GDk0GnKGJ0