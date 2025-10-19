రూ.2 కోట్లు ఎదురు కట్నమిచ్చి 24 యేళ్ల యువతిని పెళ్లాడిన 74 యేళ్ల తాత!!
సాధారణంగా పెళ్ళికి వయసుతో సంబంధం లేదంటారు. కొన్ని వివాహాలు దీన్ని రూపిస్తున్నాయి కూడా. తాజాగా 74 యేళ్ల తర్వాత వయసులో తన కంటే 50 యేళ్ల చిన్నదైన 24 యేళ్ల యువతిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇందుకోసం ఆ యువతికి 2 కోట్ల రూపాయల ఎదురుకట్నం ఇచ్చాడు. ఈ వివాహం ఇండోనేషియాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఇండోనేషియాకు చెందిన టార్మాన్ (74), అరికా(24)ల వివాహం తూర్పు జావా ప్రావిన్స్లోని పాసిటన్ రీజెన్సీలో అక్టోబరు 1న జరిగింది. ఈ వివాహం చేసుకునేందుకుగాను టార్మాన్ ఆ యువతికి దాదాపు రూ.2 కోట్లు చెల్లించాడు. అయితే ఫొటోగ్రాఫర్లకు మాత్రం డబ్బులు ఇవ్వకుండా తప్పించుకున్నారట. పెళ్లి అయిన తర్వాత తమకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు చెల్లించకుండా నవదంపతులు అదృశ్యమయ్యారని ఆ సంస్థ ఆరోపించింది. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేసింది.
అయితే, ఆ సంస్థ వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. వధువుకు తొలుత రూ.60 లక్షలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. కానీ, వివాహ వేడుక సమయంలో ఏకంగా రూ.1.8 కోట్లు చెల్లించారట. ఇక పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులకు కూడా కొంత డబ్బును రిటర్న్ గిఫ్టుగా ఇచ్చారు. ఈ వేడుకలు ముగిసిన కొద్దిసేపటికీ.. నవ దంపతులు అదృశ్యమయ్యారు. వారిని కాంటాక్ట్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లభించలేదు. దీంతో వారు పోలీసులను ఆశ్రయించగా.. టార్మాన్ వివాహ చర్చనీయాంశమైంది.
ఇక, ఈ వివాహం వద్దు అంటూ ఆ యువతిని తాము ముందే హెచ్చరించామని వధువు తరపు బంధువులు ఓ వార్తా సంస్థతో పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ.. ఆమె తమ మాటలను పట్టించుకోలేదన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ వివాహంపై వస్తున్న కథనాలపై టార్మాన్ స్పందించారు. వధువుకు డబ్బు చెల్లించిన విషయం నిజమేనని ధ్రువీకరించారు. అయితే, విడిపోయారంటూ వచ్చిన వార్తలను ఖండించారు. మేము కలిసే ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.