మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025 (14:17 IST)

Rashmika : రష్మిక మందన్నా కు ప్రేమ పెండ్లి వర్కవుట్ కాదంటున్న వేణు స్వామి

Vijay Deverakonda, Rashmika Mandanna, Venu Swamy
సినిమారంగంలో సినిమా ఓపెనింగ్స్ లకు ఒకప్పుడు వేణుస్వామిని పిలిచేవారు. పవన్ కళ్యాణ్ కూ జల్సా కు ముందు ముహూర్తపుం పెట్టాడు. ఇదంతా నిర్మాతల అంగీకారంతోనే జరుగుతుంది. అలాంటి వేణుస్వామి పలువురు సెలబ్రిటీల జీవితాలను బయటపెట్టి వారితో ఆడుకున్నాడనే విమర్శలు వచ్చాయి. సమంత, నాగచైతన్య వివాహం బెడిసికొడుతుందని గతంలో చెప్పాడు. ఆ తర్వాత వారిద్దరూ విడిపోయిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే తాజాగా తన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో కొత్త విషయాలు ఆయన బయటపెట్టాడు.
 
తాజాగా యావత్ దేశంలో హాట్ టాపిక్.. రష్మిక మందన్నా, విజయ్ దేవరకొండ నిశ్చితార్థం. ఫిబ్రవరిలో పెండ్లి. ఈ విషయంలో వేణు స్వామి ఘాటుగా స్పందించారు. రష్మికకు ప్రేమ వివాహం అచ్చిరాదు అని తేల్చాడు. అలాగే విజయ్ దేవరకొండ కు ఇగో ఎక్కువగా వుంది. ఆమెకు అతను సూట్ కాడు అన్నారు.
 
గతంలో రష్మిక మందన్నా చాలా పూజలు వేణుస్వామితోనే చేయించింది. దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ... రష్మిక మందన్నా గతంలో పూజలు చేయించుకునేది. కొన్ని సందర్భాల్లో నిర్ణయాలు సరిగ్గా లేవుని చెప్పా. కానీ ఆమె అంగీకరించలేదు. దానితో భగవంతుడు ఆమెను ట్రాక్ తప్పిస్తున్నాడని అర్థమయింది. దేవుడు ఆమె కర్మ ఫలం అనుభవించాల్సింది కనుక నన్ను తప్పుకోమన్నాడనిపించింది. 
లవ్ ఎఫైర్ వద్దన్నా. చాలామందికి వున్న సమస్య లాగేా ఆమెకూ వుంది. 
 
భవిష్యత్ లో ఆమె నెంబర్ 1 స్థాయి నుంచి తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే దేవుడిచ్చిన అద్రుష్టం కొంతకాలానికి వుంటుంది. ఆ తర్వాత వుండదు. అందుకే జాగ్రత్తపడాలి. కనుక ఏదైనా నేను చెప్పింది జరగలేదంటే.. నేను డిసెంబర్ లో ఇలా జరుగుతుంది అని చెబితే.. అది జూన్ లో జరగవచ్చు. కానీ జరగడం పక్కా. అంటూ పలు ఉదాహరణలు చెబుతున్నారు.. మరి విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక జాతకం ముందు ముందు ఎలావుంటుందో చూడాలి.

Rayalaseema: రాయలసీమలో ప్రధాని పర్యటనపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్న ఏపీ సర్కారు

Rayalaseema: రాయలసీమలో ప్రధాని పర్యటనపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్న ఏపీ సర్కారుకర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాలలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం చేసే పర్యటనపై అధికార పార్టీ నాయకులు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కేంద్రం నుంచి ఈ ప్రాంతానికి భారీ మద్దతు లభిస్తుందని వారు ఆశిస్తున్నారు. శ్రీశైలంలోని మల్లికార్జున స్వామి, భ్రమరాంబ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఆలయ సంబంధిత ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రధానమంత్రికి సమర్పించడానికి రూ.1,657 కోట్ల ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో భారాస గూబ గుయ్యమనేలా ఓటర్ల తీర్పు ఉంటుంది : పొన్నం ప్రభాకర్

జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో భారాస గూబ గుయ్యమనేలా ఓటర్ల తీర్పు ఉంటుంది : పొన్నం ప్రభాకర్హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి వచ్చే నెలలో ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ జరుగనుంది. ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున నవీన్ యాదవ్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై కాంగ్రెస్ నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై ఆయన మాట్లాడుతూ జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలో భారత రాష్ట్ర సమితి గూబ గుయ్యిమనేట్లు ఓటర్లు తీర్పు ఇవ్వబోతున్నారని మంత్రి పొన్నాల ప్రభాకర్ జోస్యం చెప్పారు. ఈ ఉప ఎన్నికలో ఆ పార్టీ చిరునామా గల్లంతవుతుందన్నారు.

Google AI Hub in Vizag, ప్రధాని మోడికి సుందర్ పిచాయ్ ఫోన్

Google AI Hub in Vizag, ప్రధాని మోడికి సుందర్ పిచాయ్ ఫోన్ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అభివృద్ధికి పునాదులు ఒక్కొక్కటిగా పడుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం నాడు విశాఖలో 1 గిగావాట్ హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుపై ఏపీ ప్రభుత్వం గూగుల్ తో చారిత్రక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ నేపధ్యంలో గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడికి ఫోన్ చేసి తమ కంపెనీ విశాఖపట్టణంలో చేపట్టనున్న భవిష్యత్ ప్రణాళికలు గురించి వివరించారు. ఈ విషయాలను ఆయన తన ఎక్స్ పేజీలో ప్రస్తావించారు. విశాఖలో గూగుల్ తొలి ఏఐ హబ్ కు సంబంధించిన ప్రణాళికలను ప్రధాని మోడికి వివరించాను.

తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు శుభవార్త... దీపావళి కానుక PMKSY నిధులు విడుదల

తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు శుభవార్త... దీపావళి కానుక PMKSY నిధులు విడుదలరైతులకు శుభవార్త. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన 21వ విడతకు సంబంధించి బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్‌ నిధి యోజన ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇప్పటివరకు 20 విడతల్లో నిధులు మంజూరు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా 21వ విడుత నిధులను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది.

Northeast Monsoon: నైరుతి రుతుపవనాలకు బైబై.. వెంటనే ఈశాన్య రుతుపవనాలు వస్తున్నాయిగా..

Northeast Monsoon: నైరుతి రుతుపవనాలకు బైబై.. వెంటనే ఈశాన్య రుతుపవనాలు వస్తున్నాయిగా..నైరుతి రుతుపవనాలు అక్టోబర్ 16 నాటికి ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే వెంటే ఈశాన్య రుతుపవనాలు రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని తాకే అవకాశం వుంది. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండవచ్చని, కొన్ని జిల్లాల్లో రాబోయే రెండు మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అమరావతి తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం నైరుతి రుతుపవనాల ప్రయాణం చాలా ప్రత్యేకమైనది.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్వినోవాలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటి కారణంగా కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, త్వరగా ఆకలి వేయదు. దీంతో తక్కువ ఆహారం తీసుకుని, కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. క్వినోవాలో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా, శరీరానికి అవసరమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. శాకాహారులకు ఇది అద్భుతమైన ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తుంది.

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?మంచినీళ్లు దాహం వేసినప్పుడు ఎలాబడితే అలా తాగకూడదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. నిలబడి మంచినీళ్లు తాగినప్పుడు కడుపులో, జీర్ణవ్యవస్థలో ఏమి జరుగుతుందనే దానిపై ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన విషయాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిలబడి నీరు తాగినప్పుడు, అది ఆహార వాహిక ద్వారా ఎక్కువ వేగంగా, ఒత్తిడితో కడుపులోకి వెళ్తుంది. ఇలా వేగంగా నీరు పడటం వల్ల కడుపులోని గోడలపై ఒత్తిడి పడి అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. కడుపులో ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి అవసరమైన ఆమ్లాలు, ఎంజైములు నిలబడి త్వరగా ఎక్కువ నీరు తాగినప్పుడు అవి పలచబడవచ్చు. దీని ఫలితంగా ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాక, జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
