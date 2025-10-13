రుషికొండ ప్యాలెస్ను ఎలా ఉపయోగించుకుందాం.. ప్రజల తీర్పుకే వదిలేసిన సంకీర్ణ ప్రభుత్వం
మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ ఖజానాతో నిర్మించిన విశాఖపట్నంలోని విలాసవంతమైన రుషికొండ ప్యాలెస్, ప్రస్తుతం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి తెల్ల ఏనుగులా మారింది. అధికారంలోకి వచ్చి 16 నెలలు గడిచినా, రాజభవన భవనాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించవచ్చో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోయింది.
చాలా నెలలుగా నిదానంగా ఉన్న తర్వాత, భవనాలు, దాని పక్కనే ఉన్న 9 ఎకరాల భూమిని సమర్థవంతంగా ఉత్తమంగా ఉపయోగించుకోవడం కోసం ప్రజల అభిప్రాయాలను కోరాలని ప్రభుత్వం చివరకు నిర్ణయించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ, ప్యాలెస్ను లాభదాయకంగా ఉపయోగించడం కోసం రాష్ట్ర ప్రజల నుండి విలువైన, పర్యాటక ఆధారిత సూచనలను ఆహ్వానించింది. తద్వారా ప్రధాన ఆస్తిపై ఖర్చు చేసిన వృధా ఖర్చును తిరిగి పొందవచ్చు.
ఏడు రోజుల్లోపు ఈ-మెయిల్ ద్వారా సూచనలు ఆహ్వానించబడతాయి. ఈ భవనాలను తిరిగి ఉపయోగించడానికి ఒక ఆదర్శ ప్రణాళికను ఖరారు చేయడానికి ముందు విభిన్న అభిప్రాయాలను తీసుకోవడానికి విజయవాడలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ నిర్వాహకులతో సంప్రదింపుల సమావేశం కూడా షెడ్యూల్ చేయబడింది.
గత జగన్ ప్రభుత్వం 450 కోట్లు ఖర్చు చేసి, అనేక పర్యావరణ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, తన నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి, రెండవసారి అధికారంలో కొనసాగితే అక్కడి నుండి అన్ని అధికారిక విధులను నిర్వహించడానికి మాత్రమే ఈ ప్యాలెస్ను నిర్మించింది.
అయితే ప్రస్తుతం ప్యాలెస్ భవిష్యత్తు అనిశ్చితిలో మునిగిపోయింది. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరూ ప్యాలెస్ను సందర్శించినప్పటికీ, ప్రభుత్వానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఆచరణీయమైన పరిష్కారంతో ముందుకు రాలేకపోయారు. ప్యాలెస్ భవిష్యత్తును నిర్ణయించడానికి ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కూడా ఏర్పడింది.
ఇప్పటివరకు ఎటువంటి నిర్దిష్ట పరిష్కారం అందుబాటులో లేనందున, భవనం ఉపయోగాన్ని ప్రజల చేతుల్లో పెట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇక ఈ ప్యాలెస్ భవనాలను సవరించడం లేదా ఆదర్శవంతమైన రీతిలో ఉపయోగించడం వైపు కొంత ముందుకు సాగుతుందో లేదో చూడాలి.