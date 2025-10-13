సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025 (10:23 IST)

రుషికొండ ప్యాలెస్‌ను ఎలా ఉపయోగించుకుందాం.. ప్రజల తీర్పుకే వదిలేసిన సంకీర్ణ ప్రభుత్వం

మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ ఖజానాతో నిర్మించిన విశాఖపట్నంలోని విలాసవంతమైన రుషికొండ ప్యాలెస్, ప్రస్తుతం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి తెల్ల ఏనుగులా మారింది. అధికారంలోకి వచ్చి 16 నెలలు గడిచినా, రాజభవన భవనాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించవచ్చో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోయింది.
 
చాలా నెలలుగా నిదానంగా ఉన్న తర్వాత, భవనాలు, దాని పక్కనే ఉన్న 9 ఎకరాల భూమిని సమర్థవంతంగా ఉత్తమంగా ఉపయోగించుకోవడం కోసం ప్రజల అభిప్రాయాలను కోరాలని ప్రభుత్వం చివరకు నిర్ణయించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ, ప్యాలెస్‌ను లాభదాయకంగా ఉపయోగించడం కోసం రాష్ట్ర ప్రజల నుండి విలువైన, పర్యాటక ఆధారిత సూచనలను ఆహ్వానించింది. తద్వారా ప్రధాన ఆస్తిపై ఖర్చు చేసిన వృధా ఖర్చును తిరిగి పొందవచ్చు.
 
ఏడు రోజుల్లోపు ఈ-మెయిల్ ద్వారా సూచనలు ఆహ్వానించబడతాయి. ఈ భవనాలను తిరిగి ఉపయోగించడానికి ఒక ఆదర్శ ప్రణాళికను ఖరారు చేయడానికి ముందు విభిన్న అభిప్రాయాలను తీసుకోవడానికి విజయవాడలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ నిర్వాహకులతో సంప్రదింపుల సమావేశం కూడా షెడ్యూల్ చేయబడింది.
 
గత జగన్ ప్రభుత్వం 450 కోట్లు ఖర్చు చేసి, అనేక పర్యావరణ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, తన నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి, రెండవసారి అధికారంలో కొనసాగితే అక్కడి నుండి అన్ని అధికారిక విధులను నిర్వహించడానికి మాత్రమే ఈ ప్యాలెస్‌ను నిర్మించింది.
 
అయితే ప్రస్తుతం ప్యాలెస్ భవిష్యత్తు అనిశ్చితిలో మునిగిపోయింది. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరూ ప్యాలెస్‌ను సందర్శించినప్పటికీ, ప్రభుత్వానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఆచరణీయమైన పరిష్కారంతో ముందుకు రాలేకపోయారు. ప్యాలెస్ భవిష్యత్తును నిర్ణయించడానికి ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కూడా ఏర్పడింది.
 
ఇప్పటివరకు ఎటువంటి నిర్దిష్ట పరిష్కారం అందుబాటులో లేనందున, భవనం ఉపయోగాన్ని ప్రజల చేతుల్లో పెట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇక ఈ ప్యాలెస్ భవనాలను సవరించడం లేదా ఆదర్శవంతమైన రీతిలో ఉపయోగించడం వైపు కొంత ముందుకు సాగుతుందో లేదో చూడాలి.

హిందీ చిత్ర నిర్మాణంపై దిల్ రాజు చూపు.. సల్మాన్ ఖాన్‌తో చిత్రం?

హిందీ చిత్ర నిర్మాణంపై దిల్ రాజు చూపు.. సల్మాన్ ఖాన్‌తో చిత్రం?టాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాత దిల్ రాజు హిందీ చిత్ర నిర్మాణంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఇటీవలికాలంలో వరుసగా ఎదురైన పరాజయాల తర్వాత ఓ భారీ ప్రాజెక్టు ద్వారా తిరిగి పుంజుకోవాలని ఆయన ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే ఆయన బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్‌తో ఓ సినిమా చేసేందుకు ప్లాన్ చేసినట్టు ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

Chiranjeevi: మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రానికి క్రేజీ బిజినెస్ అవుతుందా...

Chiranjeevi: మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రానికి క్రేజీ బిజినెస్ అవుతుందా...మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయన తార కాంబినేషన్ లో రూపుదిద్దుకుంటున్న చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. దర్శకుడు అనీల్ రావిపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం పట్ల మంచి బజ్ ఆల్రెడీ ఉండగా ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ లో ఈ సినిమా గట్టిగా వర్కౌట్ అవుతుంది అని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.

Ram potineni: ఆంధ్ర కింగ్... అభిమాని ప్రేమలో పడితే ఏమయింది...

Ram potineni: ఆంధ్ర కింగ్... అభిమాని ప్రేమలో పడితే ఏమయింది...సినీ హీరో అభిమానికి వీరాభిమాని అయిన వ్యక్తిని ఓ అమ్మాయి ప్రేమిస్తే సక్సెస్ అయిందా. లేదా? అనే పాయింట్ తో ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా చిత్రం రూపొందుతోంది. రామ్ పోతినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా నటిస్తున్నారు. సినీ హీరోగా ఉపేంద్ర నటిస్తున్నారు. మహేష్ బాబు పి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించింది. ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. మేకర్స్ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. రామ్ క్యారెక్టర్, సినిమా కథాంశం గురించి ఒక గ్లింప్స్ ఇచ్చారు.

Thaman: అఖండ 2: తాండవం లో పండిట్‌ శ్రవణ్‌ మిశ్రా, అతుల్‌ మిశ్రా బ్రదర్స్ ఎంట్రీ

Thaman: అఖండ 2: తాండవం లో పండిట్‌ శ్రవణ్‌ మిశ్రా, అతుల్‌ మిశ్రా బ్రదర్స్ ఎంట్రీథమన్‌ అందిస్తున్న బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌లో వీరు సంస్కృత శ్లోకాలతో మంత్ర ముగ్ధులను చేయబోతున్నారు. ఈ శ్లోకాలు, వేద మంత్రాలు ప్రేక్షకులకు గూస్ బంప్స్ తెచ్చేలా వుండబోతున్నాయి. థమన్‌ అందిస్తున్న పవర్ ఫుల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ ఈ సినిమాకి హై వోల్టేజ్‌ ఎనర్జీ అందించబోతోంది.

RSS sena: అరి చిత్రంపై ఆర్ఎస్ఎస్ సేన డిమాండ్ - మంచు విష్ణు యాక్షన్ తీసుకున్నాడా?

RSS sena: అరి చిత్రంపై ఆర్ఎస్ఎస్ సేన డిమాండ్ - మంచు విష్ణు యాక్షన్ తీసుకున్నాడా?ఇటీవలే విడుదలైన అరి సినిమాలో ఏముందో తెలుసుకోకుండా ఈ చిత్రంపై దుష్రచారం చేస్తూ, పోస్టర్స్ చించేస్తున్న వారు క్షమాపణలు చెప్పాలని ఆర్ఎస్ఎస్ సేన నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. నేటి సమాజానికి, యువతకు ఈ సినిమా చాలా అవసరం అని, తప్పుదారిలో వెళ్తున్న సమాజానికి మంచిని చెప్పే ప్రయత్నం అరి సినిమాతో దర్శకుడు జయశంకర్ చేశారని ఆర్ఎస్ఎస్ సేన నాయకులు అన్నారు. ఆదివారంనాడు హైదరాబాద్ సప్తగిరి థియేటర్ వద్ద సినిమా చూసిన అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడారు.

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?జీవితం. మానవుడికి మాత్రమే తెలివిగా జీవించే ఒక అవకాశం. ఈ జీవితంలో పంచ సూత్రాలు పాటిస్తే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో జీవించేయవచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తక్కువ మాంసాహారం తింటూ ఎక్కువగా శాకాహారం తీసుకోవాలి. తక్కువ చక్కెరను శరీరానికి అందిస్తూ ఎక్కువగా పండ్లను తింటుండాలి. తక్కువగా డ్రైవింగుకి చోటిస్తూ ఎక్కువగా వాకింగ్ చేస్తుండాలి. దేహానికి తక్కువగా ఒత్తిడి కలిగించేలా పని చేస్తూ ఎక్కువ నిద్రపోవాలి. కోపాన్ని ఎంత నిగ్రహించుకోగలిగితే అంత ఆనందం సొంతమవుతుంది. ఈ ఐదు సూత్రాలు పాటించేవారు జీవితం సుఖమయమవుతుంది.

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?బొప్పాయి పండు. ఈ పండును తింటే శరీరానికి అవసరమైన 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి పండును తింటే జీర్ణక్రియ సజావుగా జరుగుతుంది. బొప్పాయి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుతుంది. బొప్పాయి ఆస్తమాను అడ్డుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఎముకల బలానికి బొప్పాయి మంచిది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు బొప్పాయి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి బొప్పాయి తోడ్పడుతుంది. కాలేయం పనితీరు ఆరోగ్యవంతంగా వుండేట్లు చేస్తుంది.

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండిదేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి. సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.
