గురువారం, 21 ఆగస్టు 2025
Last Updated : గురువారం, 21 ఆగస్టు 2025 (10:44 IST)

నటి నోరా ఫతేహీలా ఉండాలంటూ భార్య వర్కౌట్ చేయాలంటూ చిత్రహింసలు..

wife workouts
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి నోరా ఫతేహీలా తన భార్య ఉండాలని, ఇందుకోసం నాజుగ్గా ఉండేందుకు వీలుగా వర్కౌట్లు చేయాలంటూ భార్యను వేధిస్తూ, చిత్రహింసలకు భర్త గురిచేశాడు. పైగా, అందంగా లేవంటూ, లావుగా ఉన్నావంటూ నిత్యం వేధిస్తూ గంటల తరబడి వ్యాయామం చేయమని బలవంతం చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా ఆమె గర్భందాల్చితే బలవంతంగా అబార్షన్ చేయించి చివరకు ఇంటి నుంచి గంటేశాడు. ఈ దారుణ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘజియాబాద్‌లో చోటుచేసుకుంది. 
 
పోలీసుల కథనం మేరకు.. బాధితురాలు షాను (26) కథనం మేరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్‌గా పని చేస్తున్న శివమ్ ఉజ్వల్‌‍తో ఆమెకు ఈ యేడాది మార్చి 6వ తేదీన జరిగింది. పెళ్లి సమయంలో షాను కుటుంబం నగదు, నగలు, స్కార్పియో కారు రూపంలో సుమారు రూ.77 లక్షల కట్నం ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ, పెళ్లయినప్పటికీ కొన్ని రోజులకే అత్తింటివారి అసలు స్వరూపం బయటపడింది. నోరా ఫతేహిలా నాజూకైన శరీరాకృతి కావాలంటూ భర్త ఆమెను రోజుకు మూడు గంటల పాటు వ్యాయాయం చేయమని ఒత్తిడి చేసేవాడు. ఏదైనా కారణంతో వ్యాయామం చేయకపోతే రోజుల తరబడి భజోనం పెట్టకుండా మాడ్చేసేవారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. 
 
తన భర్తకు ఇతర మహిళల పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువమని తరచూ వారి అసభ్యకర వీడియోలు చూసేవాడని షాను ఆరోపించింది. చిన్న చిన్న విషయాలకో భర్త చేయి చేసుకునేవరాడని, అత్తంటివారు అతడినే సమర్థించేవాడని వాపోయింది. తన మామ కేపీ సింగ్ ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా తమ బెడ్‌రూమ్‌లోకి వచ్చేవాడని, ఇది తనకు తీవ్ర ఇబ్బందిగా ఉండేదని పేర్కొంది. 
 
ఈ క్రమంలో తాను గర్భందాల్చిన విషయం చెప్పగా అత్తింటివారు సంతోషించలేదని షాను తెలిపింది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆడపడుచు రుచి ఓ మాత్ర ఇచ్చి బలవతంగా మింగించిందని, ఇంటర్నెట్‌లో వెతకగా అది అబార్షన్ పిల్ అని తెలిపిందని ఆమె చెప్పింది. ఆ తర్వాత ఆ పెరుగులో మసాలాలు కలిపి తినిపించడం వల్ల తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురై, జూలై 9వ తేదీన ఆస్పత్రికి  వెళ్లగా గర్భస్రావం జరిగిందని వైద్యులు నిర్ధారించినట్టు ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. 
 
జూన్ 18వ తేదీ షాు తల్లిదండ్రులు ఆమెను పుట్టింటికి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత జూలై 26వ తేదీన తిరిగి అత్తింటికి వెళ్లగా ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా గెంటేశారు. తన వస్తువులు, నగలు కూడా తిరిగి ఇవ్వలేదని చెప్పింది. దీంతో విసిగిపోయిన షాను ఈ నెల 14వ తేదీన భర్త శివమ్, అతని కుటుంబ సభ్యులపై వరకట్న వేధింపులు, గృహ హింస, గర్భస్రావానికి కారకులయ్యారంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరి

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరితేనెలో నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలు. వీటివల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తేనె-ఉసిరి రెండింటినీ కలిపి ఇలా తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నీడలో ఆరబెట్టిన ఉసిరికాయలను తేనెలో ఊరబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తేనె, ఉసిరికాయ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు దూరమవుతాయి. జాండిస్ వంటి వ్యాధులు ఉంటే అవి త్వరగా నయం అవుతాయి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపడంలో లివర్ మరింత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తేనె, ఉసిరి మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటుంటే చర్మపు ముడతలు తగ్గి యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?

జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం. రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది. జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్

వయోజనుల కోసం 20-వాలెంట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్‌ను ఆవిష్కరించిన ఫైజర్ఫైజర్ భారతదేశంలో వయోజనుల కోసం తన తదుపరి తరం 20-వాలెం ట్ న్యుమోకాకల్ కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ (PCV20)ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. విస్తృత సెరోటైప్ కవరేజ్‌‌తో, ఫైజర్ అందించే ఈ వ్యాక్సిన్ వయోజనులకు న్యుమోకాకల్ వ్యాధి నుండి రక్షణలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఫైజర్ రూపొందించిన ఈ వ్యాక్సిన్, ఇన్వాసివ్, నాన్-ఇన్వాసివ్ న్యుమోకాకల్ వ్యాధులకు కారణమైన క్లినికల్ సంబంధిత 20 సెరోటైప్‌ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులతో వుండే వారితో సహా వయోజనులందరికీ సకాలంలో, చురుకైన రక్షణను అందిస్తుంది. PCV20 సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్‌గా అందుబాటులో ఉంటుంది.
