ఉప్పాడ సముద్ర తీరం వెంబడి కాలుష్యానికి చెక్.. పవన్ పక్కా ప్లాన్
ఉప్పాడ సముద్ర తీరం వెంబడి కాలుష్యానికి గల కారణాలను జాబితా చేయడానికి, మత్స్యకారులు అదనపు ఆదాయ వనరులను కనుగొనడంలో సహాయపడటానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు.
బుధవారం గుంటూరు జిల్లాలోని మంగళగిరిలో జరిగిన సమావేశంలో ప్రసంగించిన డిప్యూటీ సీఎం, ఐసిఎఆర్ ప్రాంతీయ కేంద్రం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జో కె కిజాకుదన్, మరికొందరు నిపుణులతో కలిసి ఉప్పాడ తీరం వెంబడి 20 ప్రదేశాలలో పరిశోధనలు నిర్వహించి, వివిధ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించారని చెప్పారు.
మత్స్యకారులు అదనపు ఆదాయం సంపాదించడానికి గతంలో 12 నాటికల్ మైళ్ల పద్ధతికి భిన్నంగా 200 నాటికల్ మైళ్ల వరకు లోతైన సముద్రంలో చేపలు పట్టడానికి అనుమతి ఇచ్చామని పవన్ అన్నారు. సముద్ర సంపదను మెరుగుపరచడానికి ఉప్పాడ తీరం వెంబడి మొదటిసారిగా పండుగప రకానికి చెందిన దాదాపు 50,000 చేప పిల్లలను విడుదల చేశారు.
రొయ్యల పిల్లలను విడుదల చేయడానికి కూడా ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. కోతను అరికట్టడానికి ఉప్పాడ తీరం వెంబడి సముద్ర రక్షణ గోడ నిర్మాణం కోసం రూ.323 కోట్ల విలువైన ఆర్థిక సహాయాన్ని విస్తరించడానికి కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ మద్దతును కోరనున్నట్లు కళ్యాణ్ చెప్పారు.
ఉప్పాడలో కూడా అమలు చేయడానికి వీలుగా అనేక అంశాలపై ఆ రాష్ట్రాలు అనుసరిస్తున్న పద్ధతులను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉప్పాడకు చెందిన మత్స్యకారుల బృందాలు తమిళనాడు, కేరళలను సందర్శిస్తాయని డిప్యూటీ సీఎం చెప్పారు.