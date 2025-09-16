Amara Raja : జగన్ రాజకీయాల వల్ల సువర్ణావకాశాన్ని కోల్పోయిన ఏపీ... ఎందుకంటే?
ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రతీకార రాజకీయాల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక సువర్ణావకాశాన్ని కోల్పోయింది. తిరుపతిలో పుట్టి నిర్మించిన అమర రాజా గ్రూప్ ఇప్పుడు రూ.9,500 కోట్ల పెట్టుబడితో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద లిథియం-అయాన్ గిగా బ్యాటరీ ఫ్యాక్టరీని స్థాపించడానికి తెలంగాణకు వెళ్లింది.
ఈ ప్లాంట్ 4,500 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తుంది. ఇది త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. ఇది తిరుపతికి గర్వకారణం కావచ్చు. కానీ అప్పట్లో, వైకాపా చీఫ్ జగన్ ప్రభుత్వం కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డును ఉపయోగించి చిత్తూరులోని అమర రాజా యూనిట్లకు మూసివేత నోటీసులు జారీ చేసింది.
ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి బహిరంగంగా మాట్లాడుతూ కంపెనీ కాలుష్యానికి కారణమవుతోందని.. అందుకే కంపెనీని తొలగించాలని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడిందని తెలిపారు. సదరు కంపెనీ తయారు చేస్తున్నది బ్యాటరీలు కాదు, కాలుష్యమని కూడా సజ్జల అన్నారు. ఈ కంపెనీ 30 సంవత్సరాలకు పైగా ఉద్యోగులకు అత్యంత అనుకూలమైనది. వారసత్వంగా ఉంది, దాదాపు 15000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది.
దీనిపై హైకోర్టు మూసివేత ఉత్తర్వులను కొట్టివేసినా ఫలితం లేకపోయింది. జగన్ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడులకు సురక్షితం కాదని అమర రాజా అర్థం చేసుకున్నారు. ఇంతలో, తెలంగాణలోని కేటీఆర్ స్పష్టమైన విద్యుత్-ఇంధన విధానంతో కంపెనీని ముక్తకంఠంతో స్వాగతించారు. ఫలితంగా, తెలంగాణ ఇప్పుడు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద గిగా బ్యాటరీ ఫ్యాక్టరీని నిర్వహిస్తోంది.
అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అతిపెద్ద గిగా ఫ్యాక్టరీని కలిగి ఉన్న ఫ్యాక్టరీ, ప్రతిష్టను కోల్పోయింది. రాజకీయాల కారణంగా యువత ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు, ఆంధ్ర తన భవిష్యత్తును కోల్పోయింది.