Jagan: రూ.500 కోట్లతో రుషికొండ ప్యాలెస్.. అమరావతిపై జగన్ ప్రకటన.. ఎక్కడ?
మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రధాన వాదనలలో ఒకటి వైజాగ్కు వెళ్లి అక్కడి నుండి పరిపాలనను నడపాలనేది. ఈ ఆకాంక్షను నెరవేర్చడానికి ఆయన దాదాపు రూ.500 కోట్లతో అత్యంత ఖరీదైన రుషికొండ ప్యాలెస్ను కూడా నిర్మించారు.
జగన్ స్వయంగా ఈ కోరికను బహిరంగ సభలలో, సిద్ధాం సమావేశంలో కూడా చాలాసార్లు వ్యక్తం చేశారు. అక్కడ వైజాగ్కు మారి రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయాలనే కోరిక గురించి మాట్లాడారు.
అయితే, వైజాగ్ను కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా ప్రణాళిక చేయని మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఖండించారు. 2024 ఎన్నికల ఆదేశంలో ఇది స్పష్టంగా ప్రతిబింబించింది. అక్కడ వైసీపీ ఘోర పరాజయం పాలైంది.
ఆ తర్వాత, జగన్ ఇప్పటికీ వైజాగ్కు వెళ్లి ప్రశాంతమైన బీచ్ దృశ్యాలను పట్టించుకోని విలాసవంతమైన రుషికొండ ప్యాలెస్ నుండి పనిచేయడానికి ప్రయత్నిస్తారా అనే సందేహాలు మిగిలి ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఆలోచనను జగన్ సన్నిహితుడు సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి పూర్తిగా తోసిపుచ్చారు.
ఇటీవల జరిగిన ఒక సమావేశంలో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ, జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయితే తాడేపల్లిలోనే ఉండి, గుంటూరు, విజయవాడ మధ్య మెగా సిటీని రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి పెడతారని గట్టిగా చెప్పారు.
జగన్ వైజాగ్ ప్రణాళికను కొనసాగించడంపై వస్తున్న ఊహాగానాలను రామకృష్ణారెడ్డి తిరస్కరించారు. వైజాగ్ను ఇకపై రాజధాని అభివృద్ధికి పరిగణించబోమని స్పష్టం చేశారు.
రుషికొండ ప్యాలెస్ వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశ్యానికి ఇది నేరుగా విరుద్ధంగా ఉంది. దీనిని ప్రజా నిధులతో నిర్మించి, రాష్ట్రానికి దాదాపు రూ.500 కోట్లు ఖర్చయింది.