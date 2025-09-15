సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025 (16:37 IST)

YSRCP: ఈవీఎంలతో స్థానిక ఎన్నికలు.. వైకాపా పోటీ చేస్తుందా? లేకుంటే?

YSRCP
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ సంస్థలను కలుపుకొని ఈ ఎన్నికలు సంక్రాంతి తర్వాత దశలవారీగా నిర్వహించబడతాయి. 
 
మొదటిసారిగా, ఈ ఎన్నికలలో ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాల (ఈవీఎంలు) వాడకాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ పరిశీలిస్తోంది. ఇప్పటివరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక ఎన్నికలు ఎల్లప్పుడూ బ్యాలెట్ పత్రాలను ఉపయోగించి జరిగేవి. స్థానిక ఎన్నికలలో ఈవీఎంల వినియోగాన్ని అన్వేషించాలని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ అన్ని రాష్ట్రాలకు సూచించింది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు ఈ సిఫార్సును అమలు చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ 80శాతం కంటే ఎక్కువ స్థానిక సంస్థలను కలిగి ఉంది. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అది సంపాదించిన మెజారిటీని తరచుగా బలమైన వ్యూహాల ద్వారా పొందవచ్చునని భావిస్తోంది. 
 
2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత రాబోయే ఎన్నికలు పార్టీకి మొదటి పరీక్ష అవుతాయి. ప్రారంభంలో నమ్మకంగా ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్, ఇటీవలి పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో నిరాశపరిచిన ఫలితాల తర్వాత ఇప్పుడు వెనుకబడి ఉంది. ఈ ఎదురుదెబ్బలు రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలా వద్దా అని పార్టీని పునరాలోచించుకునేలా చేశాయి. 
 
ఇటీవలి అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఈవీఎంలను ట్యాంపరింగ్ చేసినట్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే ఆరోపణలు చేసింది. పార్టీ ఓటమిని గ్రహిస్తే, ఈవీఎంల గురించి ఆందోళనలు లేదా కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను బహిష్కరించవచ్చని వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. 
 
పార్టీ తన నిర్ణయాన్ని ఎన్నికల సమగ్రతకు సంబంధించిన అంశంగా రూపొందించినప్పటికీ, ఓటమి భయంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎన్నికలను తప్పించుకుందనేది ప్రజల అభిప్రాయం. 2019లో ఓటమి తర్వాత, టీడీపీ పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసింది. 
 
అక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తుందని ప్రతిపక్షాలు పేర్కొన్న దానితో ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుంది. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలలో, టీడీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా నిరోధించబడ్డారని సమాచారం.
 
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ 24శాతం ఎంపీటీసీలను 19శాతం జెడ్పీటీసీలను ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది. బ్యాలెట్లు ఇప్పటికే ముద్రించబడినప్పటికీ, టీడీపీ తరువాత ఎన్నికల నుండి వైదొలిగింది. 
 
అయినప్పటికీ, అది ఇప్పటికీ మూడు ఎంపీటీసీలను గెలుచుకోగలిగింది. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రెండు పార్టీలకు నిర్ణయాత్మకంగా మారవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తదుపరి రాజకీయ అధ్యాయాన్ని రూపొందిస్తాయి.

