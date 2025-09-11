Mithun Reddy: రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో లొంగిపోయిన మిథున్ రెడ్డి
రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి లొంగిపోయారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడానికి ఆయనకు ఏసీబీ కోర్టు నుంచి ఐదు రోజుల బెయిల్ లభించింది. వైఎస్ఆర్సీపీ ఎన్డీఏ అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్ కు మద్దతు ఇచ్చింది.
బుధవారం ఆయన బెయిల్ ముగిసింది. దీంతో ఆయన మళ్ళీ జైలులో లొంగిపోయారు. రూ.3200 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో మిథున్ రెడ్డి రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. ఆయన పదే పదే దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్లను కోర్టు ఇప్పటివరకు తిరస్కరించింది.
ఇంతలో, ఈ కేసులోని ఇతర నిందితులు ధనుంజయ రెడ్డి, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్ప బెయిల్ పొందారు. మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డికి సన్నిహితుడిగా కనిపించే మిథున్ రెడ్డి మద్యం ముడుపులను మళ్లించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించిన ఈ కుంభకోణంపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది.