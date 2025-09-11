Sharmila: వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి రాజారెడ్డి నిజమైన రాజకీయ వారసుడు- షర్మిల
తన కుమారుడు రాజారెడ్డి రాజకీయ ప్రవేశంపై వైఎస్ఆర్సీపీకి ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల స్పందించారు. తన తండ్రి దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి రాజారెడ్డి నిజమైన రాజకీయ వారసుడు అని ఆమె స్పష్టం చేశారు. తన కుమారుడు ఇంకా రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టలేదని, కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ స్పందిస్తున్న తీరు వారి భయం, అభద్రతను చూపిస్తుందని షర్మిల అన్నారు.
తన కొడుకుకు రాజారెడ్డి అని పేరు పెట్టింది వైఎస్ఆర్ అని, ఎన్ని విమర్శలు చేసినా వాస్తవాన్ని మార్చలేవని షర్మిల గుర్తు చేశారు. బీజేపీకి, దాని అభ్యర్థులకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు జగన్ మోహన్ రెడ్డిని కూడా ఆమె ప్రశ్నించారు. వైఎస్ఆర్ తన జీవితకాలంలో బీజేపీని ఎప్పుడూ వ్యతిరేకించారని అందరికీ గుర్తు చేశారు.
వైఎస్ఆర్ అలాంటి నిర్ణయాలను ఎప్పుడూ అంగీకరించేవారు కాదు. జగన్ తన సొంత రాజకీయ మనుగడ కోసం జాతీయ పార్టీలతో రాజీ పడ్డారని షర్మిల ఆరోపించారు. వైఎస్ఆర్సీపీని బీజేపీ చేతిలో కీలుబొమ్మగా అభివర్ణించారు.